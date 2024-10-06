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Konya'da müthiş son! Konyaspor Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Eyüpspor'u ağırlayan Konyaspor, rakibini son dakikada attığı golle 2-1 yendi. Yeşil beyazlılar bu sonuçla 2 maç aradan yeniden 3 puan sevinci yaşadı. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 16:20
Konya’da müthiş son! Konyaspor Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 yendi

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Bu sezon hedefini orta sıralar olarak belirleyen Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Eyüpspor'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konyasporlu oyuncular gol sonrası büyük sevinç yaşadı. [AA]Konyasporlu oyuncular gol sonrası büyük sevinç yaşadı. [AA]

Mücadelede ilk devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Ahmed Kutucu skoru konuk takım lehine 1-0'a getirdi. Ancak 7 dakika sonra Yusuf Erdoğan sahneye çıktı ve dengeyi sağladı.

90'da Danijel Aleksic, kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında gol vuruşunu yaparak ev sahibine galibiyeti getirdi.

Eyüpspor karşılaşmada öne geçse de sahadan puansız ayrıldı. [AA]Eyüpspor karşılaşmada öne geçse de sahadan puansız ayrıldı. [AA]

Konyaspor bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken Eyüpspor ise 12'de kaldı.

Yeşil beyazlılar milli ara sonrası Beşiktaş ve Gaziantep FK deplasmanlarında 3 puan verecek. İstanbul temsilcisi ise Göztepe'yi konuk edecek.

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