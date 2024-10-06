Konya’da müthiş son! Konyaspor Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 yendi

Bu sezon hedefini orta sıralar olarak belirleyen Konyaspor , Trendyol Süper Lig 'in 8'inci haftasında Eyüpspor 'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelede ilk devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Ahmed Kutucu skoru konuk takım lehine 1-0'a getirdi. Ancak 7 dakika sonra Yusuf Erdoğan sahneye çıktı ve dengeyi sağladı.

Eyüpspor karşılaşmada öne geçse de sahadan puansız ayrıldı. [AA]

Konyaspor bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken Eyüpspor ise 12'de kaldı.

Yeşil beyazlılar milli ara sonrası Beşiktaş ve Gaziantep FK deplasmanlarında 3 puan verecek. İstanbul temsilcisi ise Göztepe'yi konuk edecek.