Konya’da müthiş son! Konyaspor Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 yendi

Bu sezon hedefini orta sıralar olarak belirleyen Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Eyüpspor'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sezon hedefini orta sıralar olarak belirleyen Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Eyüpspor'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mücadelede ilk devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Ahmed Kutucu skoru konuk takım lehine 1-0'a getirdi. Ancak 7 dakika sonra Yusuf Erdoğan sahneye çıktı ve dengeyi sağladı.
90'da Danijel Aleksic, kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında gol vuruşunu yaparak ev sahibine galibiyeti getirdi.
Konyaspor bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken Eyüpspor ise 12'de kaldı.
Yeşil beyazlılar milli ara sonrası Beşiktaş ve Gaziantep FK deplasmanlarında 3 puan verecek. İstanbul temsilcisi ise Göztepe'yi konuk edecek.