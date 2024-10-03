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Çilingir sahnede! Fenerbahçe Twente karşısında puanı Tadic ile aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler 1-0 geri düştüğü maçta puanı Dusan Tadic ile kurtardı. İşte maçta yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:47 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 23:54
Çilingir sahnede! Fenerbahçe Twente karşısında puanı Tadic ile aldı

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertliler 1-0 geri düştüğü maçta puanı Dusan Tadic ile kurtardı.

İlk maçında Union Saint Gilloise'yı mağlup eden Kanarya, böylelikle puanını 4'e yükseltmiş oldu.

Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i (REUTERS)Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i (REUTERS)

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

Önce En-Nesyri sonra Oosterwolde! Üst üste pozisyonlarda temsilcimiz Fenerbahçe gole çok yaklaştı!

Twente, Vlap'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti

Livakovic'ten çok kritik bir kurtarış!

Dusan Tadic savunma arkasına sarktı çok klas bitirdi!

AMRABAT'TAN HARİKA ASİST

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in attığı klas gol kadar Sofyan Amrabat'ın asisti de görülmeye değerdi. Sırp yıldız golü atmasının ardından Faslı yıldızı tebrik etmeyi unutmadı.

Amrabat, skor katkısı vermeyi başardı. (REUTERS)Amrabat, skor katkısı vermeyi başardı. (REUTERS)
DİREĞE TAKILDIK

Karşılaşma 0-0 devam ederken gole çok yaklaştık. İlk önce En Nesyri'nin şutu kaleciden dönerken sonrasında Oosterwolde'nin vuruşu üst direkten geri geldi.

Fenerbahçe En Nesyri ile gole yaklaştı. (REUTERS)Fenerbahçe En Nesyri ile gole yaklaştı. (REUTERS)

LİVAKOVİC'TEN HARİKA KURTARIŞ

Twente'nin 1-0 üstünlüğü ile geçilen ilk yarıda, Dominik Livakovic harika bir kurtarışa imza attı. Rakibiyle karşı karşıya kalan Hırvat eldiven, topu kurtarmayı başararak farkın 2'ye çıkmasını engelledi.

Mourinho, 4 değişiklikle sahaya çıktı. (REUTERS)Mourinho, 4 değişiklikle sahaya çıktı. (REUTERS)
MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda oynadıkları maçta, Antalyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Defansta Çağlar Söyüncü'nün yerine Rodrigo Becao, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred görev aldı. Mourinho, hücumda ise Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Kahveci ile Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

Osayi Samuel'in yokluğunda Mert Müldür forma giydi. (REUTERS)Osayi Samuel'in yokluğunda Mert Müldür forma giydi. (REUTERS)
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra, Avrupa Ligi ilk haftasında Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta kırmızı kart gören Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı. İrfan'ın yerine kadroya genç kaleci Ömer Bircan Camcı dahil edildi. Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Ryan Kent ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı.

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