Çilingir sahnede! Fenerbahçe Twente karşısında puanı Tadic ile aldı

Twente'nin 1-0 üstünlüğü ile geçilen ilk yarıda, Dominik Livakovic harika bir kurtarışa imza attı. Rakibiyle karşı karşıya kalan Hırvat eldiven, topu kurtarmayı başararak farkın 2'ye çıkmasını engelledi.

Fenerbahçe En Nesyri ile gole yaklaştı. (REUTERS) LİVAKOVİC'TEN HARİKA KURTARIŞ

Mourinho, 4 değişiklikle sahaya çıktı. (REUTERS)

MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda oynadıkları maçta, Antalyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Defansta Çağlar Söyüncü'nün yerine Rodrigo Becao, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred görev aldı. Mourinho, hücumda ise Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Kahveci ile Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.