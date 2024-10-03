Çilingir sahnede! Fenerbahçe Twente karşısında puanı Tadic ile aldı

Fenerbahçe En Nesyri ile gole yaklaştı. (REUTERS)
LİVAKOVİC'TEN HARİKA KURTARIŞ
Twente'nin 1-0 üstünlüğü ile geçilen ilk yarıda, Dominik Livakovic harika bir kurtarışa imza attı. Rakibiyle karşı karşıya kalan Hırvat eldiven, topu kurtarmayı başararak farkın 2'ye çıkmasını engelledi.
Mourinho, 4 değişiklikle sahaya çıktı. (REUTERS)
MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda oynadıkları maçta, Antalyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Defansta Çağlar Söyüncü'nün yerine Rodrigo Becao, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred görev aldı. Mourinho, hücumda ise Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Kahveci ile Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
Osayi Samuel'in yokluğunda Mert Müldür forma giydi. (REUTERS)
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra, Avrupa Ligi ilk haftasında Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta kırmızı kart gören Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı. İrfan'ın yerine kadroya genç kaleci Ömer Bircan Camcı dahil edildi. Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Ryan Kent ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı.