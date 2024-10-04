SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Letonyalılar da şokta! İşte Galatasaray manşetleri

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Rigas ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç bizleri olduğu kadar Letonyalıları da şoke etti. İşta Rigas - Galatasaray maçı için atılan manşetler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 14:08 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 14:08
Letonyalılar da şokta! İşte Galatasaray manşetleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. RFS - Galatasaray maçı Letonya basınında da geniş yer buldu.

Gazete ve internet sitelerinde yapılan maç yorumlarında RFS'in sansasyonel bir sonuç aldığı vurgulandı. NTV'nin derlediği haberde RFS - Galatasaray maçının Letonya basınındaki yorumları şöyle:

Rigas, Avrupa kupalarındaki ilk puanını Galatasaray karşısında aldı. (AA)Rigas, Avrupa kupalarındaki ilk puanını Galatasaray karşısında aldı. (AA)
LSM: "RFS, Türk futbol devi Galatasaray'dan sansasyonel bir beraberlik aldı"

"Konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçmeyi başarsa da Letonya kulübü karakter gösterdi ve mücadele etmeyi başararak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk tarihi puanını kazandı."

TVNET: "Letonya şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarı elde etti"

"RFS, Riga'daki Daugava Stadı'nda 0-2'lik skordan geri döndü ve Türk dev, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarıya imza attı."

Letonyalılar büyük sevinç yaşadı. (AA)Letonyalılar büyük sevinç yaşadı. (AA)
APOLLO: "Riga'da sansasyon! RFS, yıldızlarla dolu Galatasaray'a karşı bir beraberlik kazandı"

"Letonya futbol şampiyonu RFS, Daugava Stadı'nda attığı iki golle UEFA Avrupa Ligi'nde Türk devi Galatasaray'a karşı beklenmedik bir beraberlik elde etti."

JAUNS: "Fantastik! RFS, güçlü Galatasaray'ı şok etti ve Türk taraftarları susturarak 0-2'den tarihi beraberliği kazandı!"

"Riga'da RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olan Türk kulübü Galatasaray ile 0-2'den geri gelerek 2-2 berabere kaldı."

Rigas, kadro değeriyle Avrupa Ligi'nin en zayıf takımı konumunda. (AA)Rigas, kadro değeriyle Avrupa Ligi'nin en zayıf takımı konumunda. (AA)
SPORTA CENTRS: "RFS yağmurda sansasyon yaratarak Galatasaray'a puan kaybettirdi"

"Letonya'nın şampiyon futbol takımı RFS, Daugavas Stadı'nda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.


DELFI SPORTS: "RFS, Türk devinden puan aldı"

"Letonya futbol şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Daugava Stadı'nda Türk kulübü Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak sansasyon yarattı."

Galatasarayda 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktıGalatasarayda 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı
Galatasaray'da 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hamaney’den İsrail mesajı! Kürsüye silahla çıktı ’Gerekirse yeniden vururuz’ dedi
Siyonist plan 50 kişilik liste... İsrail bu gücü nereden alıyor | Türkiye’ye olası saldırı planları
Türk Telekom e-posta hizmeti
CANLI | Hizbullah’ın halefi Haşim Safiyuddin öldürüldü mü? Hamaney konuştu İsrail Lübnan’ı bombaladı
Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United’da şok gelişme!
Beyoğlu’nda sokak ortasında taciz! Genç kıza hayatının şokunu yaşattılar
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Kefen neden yoktu? Uzman isim sebebi açıkladı! Süreyya Karabulut ilk kez konuştu
Gazze’de bir yıllık soykırım! İsrail’den güvenli bölge yalanı sürgün dayatması
Galatasaray’da 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Bu akşam bir yarışmacı milyonluk soruya adım adım ilerliyor!
Kuyumculara sıkı denetim: Maliye 36 ilde sahaya çıktı
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Hasan Bakan yeni ’tosuncuk’ çıktı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı
Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Tek tek ifşalanıyorlar! Fast food devi Arby’s’de tespit edildi! Kıymada tavuk taşlığı...
Jose Mourinho’ya talip çıktı! Gözler İsmail Kartal’da
İBB’den alacaklarını talep eden özel halk otobüsü sahipleri kontak kapatıyor
SON DAKİKA