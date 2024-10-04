Letonyalılar da şokta! İşte Galatasaray manşetleri

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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. RFS - Galatasaray maçı Letonya basınında da geniş yer buldu.



Gazete ve internet sitelerinde yapılan maç yorumlarında RFS'in sansasyonel bir sonuç aldığı vurgulandı. NTV'nin derlediği haberde RFS - Galatasaray maçının Letonya basınındaki yorumları şöyle:

Rigas, Avrupa kupalarındaki ilk puanını Galatasaray karşısında aldı. (AA)

LSM: "RFS, Türk futbol devi Galatasaray'dan sansasyonel bir beraberlik aldı" "Konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçmeyi başarsa da Letonya kulübü karakter gösterdi ve mücadele etmeyi başararak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk tarihi puanını kazandı."



TVNET: "Letonya şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarı elde etti"



"RFS, Riga'daki Daugava Stadı'nda 0-2'lik skordan geri döndü ve Türk dev, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarıya imza attı."