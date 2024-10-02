UEFA’dan Galatasaray’ın Muslera itirazına ret!

Şampiyonlar Ligi
'nde sahasında Young Boys
'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden temsilcimiz Galatasaray
'da Kaptan Fernando Muslera
, gol sevinci esnasında rakip oyuncuya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görmüştü.
UEFA, yaptığı açıklamada üç maç ceza alan Uruguaylı file bekçisinin cezası için yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.
Galatasaray'a tribün olayları nedeniyle para cezası verildi. (İHA)
GALATASARAY'A PARA CEZASI
Öte yandan deplasmanda oynanan karşılaşmada, taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı ise 36.500 Euro ceza verildi.