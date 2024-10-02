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UEFA'dan Galatasaray'ın Muslera itirazına ret!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys'a elenen Galatasaray'da Fernando Muslera, rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Uruguaylı eldiven için yapılan itirazın da reddedildiği açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:39 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:39
UEFA’dan Galatasaray’ın Muslera itirazına ret!

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Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden temsilcimiz Galatasaray'da Kaptan Fernando Muslera, gol sevinci esnasında rakip oyuncuya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

UEFA, yaptığı açıklamada üç maç ceza alan Uruguaylı file bekçisinin cezası için yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.

Galatasaray'a tribün olayları nedeniyle para cezası verildi. (İHA)Galatasaray'a tribün olayları nedeniyle para cezası verildi. (İHA)

GALATASARAY'A PARA CEZASI

Öte yandan deplasmanda oynanan karşılaşmada, taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı ise 36.500 Euro ceza verildi.

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