Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ertelendi! Seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçı tribünlerde yaşanan olayların ardından yarına ertelendi. Mücadele yarın seyircisiz oynanacak.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçının 2'nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu ve hakemlerin de uyarısıyla ekipler soyunma odasına gitti.
FENERBAHÇE ÖNDEYDİ
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi. Müsabakanın 2'nci dakikasında mücadele 4-2 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü ile devam ederken tribünlerden atılan yabancı maddelerin ardından hakemlerin uyarısıyla Türk ekipleri soyunma odasının yolunu tuttu.