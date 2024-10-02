Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında hakeme sarf ettiği sözler yayına yansımıştı.
Başarılı teknik adam söz konusu ifadeleri sebebiyle 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında hakeme sarf ettiği sözler yayına yansımıştı.
Başarılı teknik adam söz konusu ifadeleri sebebiyle 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
41. MADDE NE DİYOR?
Okan Buruk'un sevk edildiği maddenin içeriği şu şekilde;
"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir."
EN AZ 3 MAÇ CEZA GÜNDEMDE
Buna göre "tehdit" nedeniyle 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'un en az 3 maç ceza alması öngörülüyor.
DERBİYİ KAÇIRABİLİR
Okan Buruk 3 maç ceza alması halinde ligdeki Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş derbisinde kulübede olamayacak.