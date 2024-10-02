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Okan Buruk'a derbi şoku! 41. madde ne diyor? Kaç maç ceza alacak?

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa'nın kazandığı penaltının VAR incelemesi sırasında Okan Buruk maçın hakemine yönelik "Bir daha burada maç yönetemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı. 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Buruk'un Beşiktaş derbisini kaçırması gündemde. İşte 41. maddenin detayları ve Okan Buruk'un kaçırması beklenen maçlar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:21
Okan Buruk’a derbi şoku! 41. madde ne diyor? Kaç maç ceza alacak?

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında hakeme sarf ettiği sözler yayına yansımıştı.

Başarılı teknik adam söz konusu ifadeleri sebebiyle 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen Kasımpaşa maçı nedeniyle çok eleştirildi. (AA)Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen Kasımpaşa maçı nedeniyle çok eleştirildi. (AA)

41. MADDE NE DİYOR?

Okan Buruk'un sevk edildiği maddenin içeriği şu şekilde;

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir."

Kasımpaşa'nın penaltı beklediği VAR incelemesi sırasında Okan Buruk maçın hakemine yönelik, 'Burada bir daha maç yönetemezsiniz' ifadelerini kullandı. (AA)Kasımpaşa'nın penaltı beklediği VAR incelemesi sırasında Okan Buruk maçın hakemine yönelik, 'Burada bir daha maç yönetemezsiniz' ifadelerini kullandı. (AA)

EN AZ 3 MAÇ CEZA GÜNDEMDE

Buna göre "tehdit" nedeniyle 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'un en az 3 maç ceza alması öngörülüyor.

Okan Buruk Beşiktaş derbisini kaçırabilir. (AA)Okan Buruk Beşiktaş derbisini kaçırabilir. (AA)

DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Okan Buruk 3 maç ceza alması halinde ligdeki Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş derbisinde kulübede olamayacak.

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