Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen Kasımpaşa maçı nedeniyle çok eleştirildi. (AA)



41. MADDE NE DİYOR?



Okan Buruk'un sevk edildiği maddenin içeriği şu şekilde;

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir."