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TFF'ye fikstür isyanı! Giovanni van Bronckhorst: Bu nasıl oluyor?

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Frankfurt ile 2. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Avrupa maçları sonrasında denk gelen lig deplasmanları hakkında; "Bu nasıl oluyor bilmiyorum" tepkisini gösterdi.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:00 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:00
TFF’ye fikstür isyanı! Giovanni van Bronckhorst: Bu nasıl oluyor?

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Avrupa Ligi'ndek ilk maçında Ajax deplasmanından 4-0'lık yenilgi ile dönen Beşiktaş, ikinci haftada Alman temsilcisi Frankfurt'u ağırlayacak.

Siyah beyazlıların karşılaşmadaki tek hedefi 3 puanla ayrılarak ilk galibiyetini almak ve moral bulabilmek.

Zorlu randevu öncesinde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısı düzenledi ve birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ın başında 4'üncü Avrupa maçına çıkacak. [AA]Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ın başında 4'üncü Avrupa maçına çıkacak. [AA]

"GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI"

Glasgow Rangers'i çalıştırdığı dönemde Frankfurt ile 2022'de final oynadığını dile getiren Giovanni van Bronckhorst; "Zor bir rakip ancak farklı bir takım, büyük değişiklikler oldu. Geçmiş geçmişte kaldı. Grup aşamasındaki ilk puanlarımızı almak istiyoruz. Benim düşündüğüm tek şey bu." ifadelerini kullandı.

MUSRATI'NİN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Deneyimli çalıştırıcı, Al Musrati'nin yokluğu ile ilgili olarak; "İçeride oynadığımız maçlar tabii ki farklı olacak. Musrati yerine kimin oynayacağına bakacağız. En önemlisi kazanmak. Avrupa ve Türkiye arasında farklar var. Frankfurt'a işleri zorlaştıracak bir takım çıkaracağız, niyetimiz bu. Orta sahada çok yönlü düşünebiliyorum. Oyun tarzımız değişebiliyor. Formda ve iyi oyuncularımız var. Bakacağız." açıklamasını yaptı.

"DAHA FAZLA SEÇENEĞİM OLACAK"

Maçın kadrosu ile ilgili soruya ise tecrübeli isim; "Kayseri maçının kadrosuna ek olarak Svensson ve Onur Bulut takıma döndüler. Alex sadece kadroda olmayacak, UEFA'ya bildirilen listede yoktu. Masuaku, Onur ve Jonas kadromuzda olacaklar. Benim de daha fazla seçeneğim olacak." yanıtını verdi.

"İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Van Bronckhorst, "Avrupa Ligi'nde ikinci maçımızı evimizde oynayacağız. Geçen haftada sonra yine reaksiyon vermeliyiz. Turnuva oynuyoruz ve kazanmamız lazım. İç sahada bunu yapmak daha kolay. Alman takımları organize ve iyi mantaliteye sahip. Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da ikinci sırada, Avrupa'da da iddialılar. İyi bir takımla oynayacağız. En iyisini yapmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Giovanni van Bronckhorst karar merciinin hakemler olduğunu söyledi. [AA]Giovanni van Bronckhorst karar merciinin hakemler olduğunu söyledi. [AA]

"KARARI ONLAR VERİYOR"

Beşiktaş'ın adaletsizlik yapıldığı vurgusuna katılıp katılmadığı sorulan Hollandalı çalıştırıcı; "Ligde çok maç oynadık, bir beraberliğimiz var. Diğer maçları kazandık. Kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Hakem ve VAR kararları veriyor. Bazen bu kararlara katılmıyoruz. Ancak kararı onlar veriyor. Saygı göstermemiz lazım. Maçlar kazanmak istersiniz ama katılmasanız bile kararlara saygı göstermeniz lazım." cevabını verdi.

"SÜRPRİZ OLABİLİR"

"Ajax maçına sürpriz bir kadro ile çıktı. Bu maçta sürpriz olacak mı?" sorusuna Van Bronckhorst, "Ajax maçı sonrası Eintracht Frankfurt'u yenmemiz gerekiyor. Yarın için 11 sürpriz var (Gülerek). Belki sizin için, belki benim için sürpriz olabilir. Bazen ufak sakatlıklar oluyor. Hazır olmayan oyuncular oluyor. Oyuncularla birebir görüşüyorum. Bunu en iyi 11'i çıkarmak için yapıyor. Onur Bulut, Arthur Masuaku ve Jonas Svensson kadroya dönüyor. Ajax maçı sürpriz değildi, en iyi seviyede olan oyuncularla çıktık. Ajax maçını analiz ettik ve Kayserispor'a böyle hazırlandık. Aynı şeyi E. Frankfurt maçı için de yaptık." sözleriyle yanıt verdi.

Giovanni van Bronckhorst rotasyon yapabileceğinin sinyallerini verdi. [AA]Giovanni van Bronckhorst rotasyon yapabileceğinin sinyallerini verdi. [AA]

"ÇOK OYUNCU VAR, ROTASYON YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Salih Uçan'ın neden oynamadığıyla ilgili gelen soruya başarılı teknik adam, "Salih Uçan bu takımda çok oynadı. Geçen sezon çok önemli bir futbolcuydu. Bu sene yeni bir takımla başladık. Performansa göre tercihler yapıyorum. Orta sahada çok fazla oyuncumuz var. Bizim için güçlü bir pozisyon. Son zamanlarda değişiklikler yapıyoruz, fikstür de bunu gerektiriyor. Çok oyuncu var, rotasyon yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok maçımız var. Salih Uçan da burada oynayacak oyunculardan bir tanesi. Büyük bir kadromuz var. Oynayan oluyor, oynamayan oluyor. İyi bir kadromuz var. Lige iyi başladık, Ajax maçı sıkıntı oldu. Ekim ve Kasım aylarında daha yoğun fikstür olacak. Kadrodan çok memnunum. Herkes çok çalışıyor. Süre almayan oyuncular bile çok çalışıyor. Emirhan Topçu mesela, oynamıyordu ama şans buldu ve çok iyi görev yaptı. Herkesten bunu bekliyorum." cevabını verdi.

"NEYSE Kİ KAYBETTİĞİMDEN DAHA ÇOK FİNAL KAZANDIM"
Van Bronckhorst, "Eintracht Frankfurt ile daha önce finalde karşılaştık. Rangers ile kaybettik. Bazen kazanırsınız, bazen kazanırsınız. Neyse ki kaybettiğimden daha çok final kazandım. Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. O dönemde onlarda da bir ya da iki oyuncu kaldı. Futbolcularıma o maçtan bahsetmedim bile." ifadelerini kullandı.

FERNANDES'İN SON DURUMU

Kayserispor maçında sakatlanan Gedson Fernandes'in durumunu da açıklayan Giovanni van Bronckhorst; "Gedson Fernandes kadroda olacak. Fiziksel olarak sıkıntısı yok, maça hazır olacaktır. Kayseri'de golden sonra aldığı darbeyi gördüm. Daha ciddi bir şey olmaması sevindirici." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

SEMİH'E ÖVGÜ

Giovanni van Bronckhorst, Semih'in neden yedek kaldığına dair gelen soruya, "Semih Kılıçsoy, Türkiye'nin şu anda sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri. Kendisiyle sürekli konuşuyorum. Kendisi yedek kalma sebebini biliyor. Umuyorum oynamaya başladıktan sonra daha güçlü dönecektir." cevabını verdi.

"AVRUPA 7 DEPLASMAN... BU NASIL OLUYOR?"

"Beşiktaş, Avrupa sonrası her maçını deplasmanda oynayacak. Kendisinin bu konuda fikri nedir?" sorusuna ise, "Fikstüre bakınca direk bunu fark ettim. 8 maç zaten zorken... Ki bazı maçlar pazartesiye konuldu. Avrupa dönüşü 7 deplasman nasıl oluyor? bu nasıl oluyor? Bunu bilgisayar mı, algoritma mı, yoksa birisi mi yapıyor bilmiyorum. Bu çok ufak ihtimal! Bir casinoya gittiğinizde 7 kez siyah gelmesi gibi! Twente maçından sonra deplasman yok, ritmi bozmamak için belki oraya deplasmanda bir hazırlık maçı alırız."

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