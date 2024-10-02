TFF’ye fikstür isyanı! Giovanni van Bronckhorst: Bu nasıl oluyor?

Giovanni van Bronckhorst rotasyon yapabileceğinin sinyallerini verdi. [AA]
"ÇOK OYUNCU VAR, ROTASYON YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
Salih Uçan'ın neden oynamadığıyla ilgili gelen soruya başarılı teknik adam, "Salih Uçan bu takımda çok oynadı. Geçen sezon çok önemli bir futbolcuydu. Bu sene yeni bir takımla başladık. Performansa göre tercihler yapıyorum. Orta sahada çok fazla oyuncumuz var. Bizim için güçlü bir pozisyon. Son zamanlarda değişiklikler yapıyoruz, fikstür de bunu gerektiriyor. Çok oyuncu var, rotasyon yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok maçımız var. Salih Uçan da burada oynayacak oyunculardan bir tanesi. Büyük bir kadromuz var. Oynayan oluyor, oynamayan oluyor. İyi bir kadromuz var. Lige iyi başladık, Ajax maçı sıkıntı oldu. Ekim ve Kasım aylarında daha yoğun fikstür olacak. Kadrodan çok memnunum. Herkes çok çalışıyor. Süre almayan oyuncular bile çok çalışıyor. Emirhan Topçu mesela, oynamıyordu ama şans buldu ve çok iyi görev yaptı. Herkesten bunu bekliyorum." cevabını verdi.
"NEYSE Kİ KAYBETTİĞİMDEN DAHA ÇOK FİNAL KAZANDIM"
Van Bronckhorst, "Eintracht Frankfurt ile daha önce finalde karşılaştık. Rangers ile kaybettik. Bazen kazanırsınız, bazen kazanırsınız. Neyse ki kaybettiğimden daha çok final kazandım. Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. O dönemde onlarda da bir ya da iki oyuncu kaldı. Futbolcularıma o maçtan bahsetmedim bile." ifadelerini kullandı.
FERNANDES'İN SON DURUMU
Kayserispor maçında sakatlanan Gedson Fernandes'in durumunu da açıklayan Giovanni van Bronckhorst; "Gedson Fernandes kadroda olacak. Fiziksel olarak sıkıntısı yok, maça hazır olacaktır. Kayseri'de golden sonra aldığı darbeyi gördüm. Daha ciddi bir şey olmaması sevindirici." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
SEMİH'E ÖVGÜ
Giovanni van Bronckhorst, Semih'in neden yedek kaldığına dair gelen soruya, "Semih Kılıçsoy, Türkiye'nin şu anda sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri. Kendisiyle sürekli konuşuyorum. Kendisi yedek kalma sebebini biliyor. Umuyorum oynamaya başladıktan sonra daha güçlü dönecektir." cevabını verdi.
"AVRUPA 7 DEPLASMAN... BU NASIL OLUYOR?"
"Beşiktaş, Avrupa sonrası her maçını deplasmanda oynayacak. Kendisinin bu konuda fikri nedir?" sorusuna ise, "Fikstüre bakınca direk bunu fark ettim. 8 maç zaten zorken... Ki bazı maçlar pazartesiye konuldu. Avrupa dönüşü 7 deplasman nasıl oluyor? bu nasıl oluyor? Bunu bilgisayar mı, algoritma mı, yoksa birisi mi yapıyor bilmiyorum. Bu çok ufak ihtimal! Bir casinoya gittiğinizde 7 kez siyah gelmesi gibi! Twente maçından sonra deplasman yok, ritmi bozmamak için belki oraya deplasmanda bir hazırlık maçı alırız."