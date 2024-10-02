TFF’ye fikstür isyanı! Giovanni van Bronckhorst: Bu nasıl oluyor?

Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ın başında 4'üncü Avrupa maçına çıkacak. [AA]

"GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI"

Glasgow Rangers'i çalıştırdığı dönemde Frankfurt ile 2022'de final oynadığını dile getiren Giovanni van Bronckhorst; "Zor bir rakip ancak farklı bir takım, büyük değişiklikler oldu. Geçmiş geçmişte kaldı. Grup aşamasındaki ilk puanlarımızı almak istiyoruz. Benim düşündüğüm tek şey bu." ifadelerini kullandı.

MUSRATI'NİN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Deneyimli çalıştırıcı, Al Musrati'nin yokluğu ile ilgili olarak; "İçeride oynadığımız maçlar tabii ki farklı olacak. Musrati yerine kimin oynayacağına bakacağız. En önemlisi kazanmak. Avrupa ve Türkiye arasında farklar var. Frankfurt'a işleri zorlaştıracak bir takım çıkaracağız, niyetimiz bu. Orta sahada çok yönlü düşünebiliyorum. Oyun tarzımız değişebiliyor. Formda ve iyi oyuncularımız var. Bakacağız." açıklamasını yaptı.

"DAHA FAZLA SEÇENEĞİM OLACAK"

Maçın kadrosu ile ilgili soruya ise tecrübeli isim; "Kayseri maçının kadrosuna ek olarak Svensson ve Onur Bulut takıma döndüler. Alex sadece kadroda olmayacak, UEFA'ya bildirilen listede yoktu. Masuaku, Onur ve Jonas kadromuzda olacaklar. Benim de daha fazla seçeneğim olacak." yanıtını verdi.

"İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Van Bronckhorst, "Avrupa Ligi'nde ikinci maçımızı evimizde oynayacağız. Geçen haftada sonra yine reaksiyon vermeliyiz. Turnuva oynuyoruz ve kazanmamız lazım. İç sahada bunu yapmak daha kolay. Alman takımları organize ve iyi mantaliteye sahip. Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da ikinci sırada, Avrupa'da da iddialılar. İyi bir takımla oynayacağız. En iyisini yapmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.