Twente’nin yarısı o! İşte Jose Mourinho’nun dikkat etmesi gereken isim

Üst gruptaki Ajax, Feyenoord ve PSV gibi takımlara zor anlar yaşatmayı başardılar.

SAVUNMADA İYİLER Twente bu sezon 7 karşılaşmada 14 puan topladı. 4'üncü sırada yer alıyorlar ancak eksik maçları bulunan takımlar var.

Twente Hollanda'nın en önemli takımlarından biri. [AFP]

Geçtiğimiz sezonlarda da yine adından söz ettirdi.

34 yaşındaki file bekçisi performansıyla fark yaratmayı başarıyor. Ligde de oynadığı maç sayısının altında gol yedi.

PSV'den ayrıldıktan sonra Twente ile anlaşan Lars Unnerstall da yine ekibin en önemli parçalarından biri.

Michal Sadilek, Mees Hilgers ve Daan Rots'un yanı sıra Sem Steijn en çok piyasa değeri bulunan isimler.

Fenerbahçe 'nin rakibi Twente 'nin yaş ortalaması 25.1. Birçok genç ve potansiyelli isim kadroda yer alıyor.

Sem Steijn Twente'nin en önemli gol silahı. [REUTERS]

MOURINHO ONA DİKKAT ETMELİ!

Sarı lacivertli ekipte oynanacak maç öncesi Jose Mourinho'nun en çok dikkat etmesi gereken isim 22 yaşındaki Sem Steijn.

Genç futbolcu, ADO Den Haag'dan geldiği günden bu yana takımına skor katkısı vermeyi sürdürüyor. Değerini de 10 milyon euroya kadar yükseltti.

Oyun planında da büyük bir önemi var. Topu üçüncü bölgeye taşımada ve ceza sahasında iş bitirme konusunda oldukça üretken bir isim.

Pas bağlantılarının kesilip verimiliğinin minimuma indirilmesi gerekiyor. Zira bu sezon takımının attığı 13 golün 6'sına adını yazdırdı. Bir de asist yaptı.

Bu karşılaşmada da en büyük gol silahı olacak.