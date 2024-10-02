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Twente'nin yarısı o! İşte Jose Mourinho'nun dikkat etmesi gereken isim

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, ikinci hafta maçında Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertliler geçen sezon mağlup ettiği Enschede temsilcisini bir kez daha yenerek 2'de 2 yapmak ve puanını 6'ya yükseltmek amacında. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun savunma kurgusu mücadelede büyük önem taşıyor. Zira gol yollarında çok etkili bir isim var ve tek başına dahi tehdit oluşturabilir. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:59
Twente’nin yarısı o! İşte Jose Mourinho’nun dikkat etmesi gereken isim

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Bu sezon Avrupa'da ses getirmek ve başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, Twente ile kozlarını paylaşacak.

Kanarya, lig aşamasında elde edeceği galibiyetle birlikte üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı arzuluyor.

Twente son maçında NAC Breda ile karşılaştı. [EPA]Twente son maçında NAC Breda ile karşılaştı. [EPA]

FARKTAN KURTULAMADILAR

Fenerbahçe her ne kadar çok büyük yıldızlara sahip olsa da Hollanda temsilcisinin de kadrosunda çok önemli isimler var.

Geçen sezonki eşleşmede 10 kişi kalana kadar başa baş oyun oyun ortaya koyan kırmızı beyazlı ekip, ikinci devrede oyundan düşmüş ve farklı yenilgiye engel olamamıştı.

Takımın bel kemiği ise Sem Steijn.

Sam Lammers Manchester'da golün sevincini böyle yaşadı. [REUTERS]Sam Lammers Manchester'da golün sevincini böyle yaşadı. [REUTERS]

TAZE KAN LAMMERS

Joseph Oosting'in yönettiği Enschede temsilcisi bu sezon 6 transfer yaptı ve 6 milyon euroya yakın bir bonservis dedi.

En dikkat çekici hamle ise daha önce PSV, Atalanta, Frankfurt, Empoli, Sampdoria ve Rangers gibi ekiplerin formasını giyen Sam Lammers'in imza atmasıydı.

Yıldız futbolcu Manchester United deplasmanında da takımına puan getiren isim oldu.

Twente Hollanda'nın en önemli takımlarından biri. [AFP]Twente Hollanda'nın en önemli takımlarından biri. [AFP]

SAVUNMADA İYİLER

Twente bu sezon 7 karşılaşmada 14 puan topladı. 4'üncü sırada yer alıyorlar ancak eksik maçları bulunan takımlar var.

Son senelerdeki mücadeleci kimlikleri sürüyor. Özellikle savunma yönünde.

Üst gruptaki Ajax, Feyenoord ve PSV gibi takımlara zor anlar yaşatmayı başardılar.

Twente geçen sezon da Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. [EPA]Twente geçen sezon da Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. [EPA]

TAM BİR DUVAR

PSV'den ayrıldıktan sonra Twente ile anlaşan Lars Unnerstall da yine ekibin en önemli parçalarından biri.

34 yaşındaki file bekçisi performansıyla fark yaratmayı başarıyor. Ligde de oynadığı maç sayısının altında gol yedi.

Geçtiğimiz sezonlarda da yine adından söz ettirdi.

Twente çok değerli genç futbolcuları kadrosunda barındırıyorTwente çok değerli genç futbolcuları kadrosunda barındırıyor

YAŞ ORTALAMASI 25.1

Fenerbahçe'nin rakibi Twente'nin yaş ortalaması 25.1. Birçok genç ve potansiyelli isim kadroda yer alıyor.

Michal Sadilek, Mees Hilgers ve Daan Rots'un yanı sıra Sem Steijn en çok piyasa değeri bulunan isimler.

Sem Steijn Twente'nin en önemli gol silahı. [REUTERS]Sem Steijn Twente'nin en önemli gol silahı. [REUTERS]

MOURINHO ONA DİKKAT ETMELİ!

Sarı lacivertli ekipte oynanacak maç öncesi Jose Mourinho'nun en çok dikkat etmesi gereken isim 22 yaşındaki Sem Steijn.

Genç futbolcu, ADO Den Haag'dan geldiği günden bu yana takımına skor katkısı vermeyi sürdürüyor. Değerini de 10 milyon euroya kadar yükseltti.

Oyun planında da büyük bir önemi var. Topu üçüncü bölgeye taşımada ve ceza sahasında iş bitirme konusunda oldukça üretken bir isim.

Pas bağlantılarının kesilip verimiliğinin minimuma indirilmesi gerekiyor. Zira bu sezon takımının attığı 13 golün 6'sına adını yazdırdı. Bir de asist yaptı.

Bu karşılaşmada da en büyük gol silahı olacak.

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