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Mourinho'dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11'e

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. İlk maçında Union Saint Gilloise'yı mağlup eden Fenerbahçe, Twente deplasmanına çıkacak. Temsilcimizde hedef sahadan galip ayrılarak 2'de 2 yapmak. Teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği 11'i belirlerken, Antalyaspor maçına göre 4 değişiklik olacak. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:28
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Union Saint Gilloise ile karşılaşan sarı lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Kanarya, 2. hafta maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Temsilcimiz, geçtiğimiz sezon eleme aşamasında karşılaştığı rakibini rahat geçmişti.

Mourinho, Avrupa Ligi'nde başarı hedefliyor. (AA)Mourinho, Avrupa Ligi'nde başarı hedefliyor. (AA)
MOURINHO'DAN FARKLI KARAR!

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya sürdüğü 11'le şaşırtmıştı.

Portekizli teknik adam orta sahada İsmail-Amrabat ikilisine şans verirken, Twente maçında ideal 11'ine dönecek.

Fred, ilk 11'deki yerine dönecek. (AA)Fred, ilk 11'deki yerine dönecek. (AA)
FRED SAHADA OLACAK

Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan Fred, ilk yarıda oynanan etkisiz futbolun ardından devre arasında oyuna dahil olmuştu.

Brezilyalı yıldız Twente maçında 11'deki yerine dönecek. Brezilyalının orta sahadaki partneri ise Sofyan Amrabat olacak.

Filip Kostic Antalyaspor karşısında beğeni topladı. (AA)Filip Kostic Antalyaspor karşısında beğeni topladı. (AA)
KOSTIC YOK

Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve ilk defa Fenerbahçe formasını sırtına geçiren Filip Kostic, Twente karşısında forma giyemeyecek.

Avrupa listesine yazılamayan Sırp yıldız, takımını Hollanda deplasmanında yalnız bırakacak.

Becao Avrupa Ligi'nde oynanan ilk maçta da sahadaydı. (AA)Becao Avrupa Ligi'nde oynanan ilk maçta da sahadaydı. (AA)
ÇAĞLAR YERİNE BECAO

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı. Milli yıldız Twente deplasmanında forma giymeyecek.

Stoper ikilisinde Djiku'nun partneri Becao olacak.

Osayi Samuel kırmızı kart cezalısı. (AA)Osayi Samuel kırmızı kart cezalısı. (AA)
OSAYI SAMUEL CEZALI

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint Gilloise maçını 10 kişi tamamlamıştı. Sarı kartı bulunan ve penaltıya sebebiyet veren Osayi Samuel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Nijeryalı yıldız Twente karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sağ bekte Mert Müldür olacak.

İrfan Can Kahveci maça 11'de başlayacak. (AA)İrfan Can Kahveci maça 11'de başlayacak. (AA)
İRFAN CAN YENİDEN 11'E

Union Saint Gilloise maçına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de oynanan Antalyaspor karşılaşmasında ise süre almamıştı.

Milli yıldızın Twente karşısında yeniden 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.

Youssef En Nesyri, performansıyla eleştiriliyor. (AA)Youssef En Nesyri, performansıyla eleştiriliyor. (AA)
FORVETTE NESYRI

Fenerbahçe'de forvet hattı da bir kez daha değişecek. Saint Gilloise maçına 11'de başlayan ancak beklenen performansı veremeyen En Nesyri, Antalyaspor karşısında yine Dzeko'nun arkasında kalmıştı.

Oyuna sonradan giren ve enerjisiyle dikkat çeken Youssef En Nesyri'nin Twente karşısında ilk 11'de olacağı belirtildi.

Fenerbahçe, 2'de 2 yapmak istiyor. (DHA)Fenerbahçe, 2'de 2 yapmak istiyor. (DHA)
MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Twente karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Maximin, En Nesyri.

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