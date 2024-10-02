Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Union Saint Gilloise ile karşılaşan sarı lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.
Kanarya, 2. hafta maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Temsilcimiz, geçtiğimiz sezon eleme aşamasında karşılaştığı rakibini rahat geçmişti.
Mourinho, Avrupa Ligi'nde başarı hedefliyor. (AA)
MOURINHO'DAN FARKLI KARAR!
Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya sürdüğü 11'le şaşırtmıştı.
Portekizli teknik adam orta sahada İsmail-Amrabat ikilisine şans verirken, Twente maçında ideal 11'ine dönecek.
Fred, ilk 11'deki yerine dönecek. (AA)
FRED SAHADA OLACAK
Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan Fred, ilk yarıda oynanan etkisiz futbolun ardından devre arasında oyuna dahil olmuştu.
Brezilyalı yıldız Twente maçında 11'deki yerine dönecek. Brezilyalının orta sahadaki partneri ise Sofyan Amrabat olacak.