Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e

Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve ilk defa Fenerbahçe formasını sırtına geçiren Filip Kostic, Twente karşısında forma giyemeyecek.

Youssef En Nesyri, performansıyla eleştiriliyor. (AA)

FORVETTE NESYRI

Fenerbahçe'de forvet hattı da bir kez daha değişecek. Saint Gilloise maçına 11'de başlayan ancak beklenen performansı veremeyen En Nesyri, Antalyaspor karşısında yine Dzeko'nun arkasında kalmıştı.

Oyuna sonradan giren ve enerjisiyle dikkat çeken Youssef En Nesyri'nin Twente karşısında ilk 11'de olacağı belirtildi.