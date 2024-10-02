Twente’de Türk korkusu! Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları için flaş karar

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Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde Avrupa kupalarında ses getirmek isteyen Fenerbahçe, Union SG'yi Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess'in golleriyle mağlup etmişti. Şimdiki hedef ise Eredivisie temsilcisi Twente.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Twente ile eleme aşamasına karşılaşmıştı. (AA)

7 maçta 14 puan toplayarak dördüncü sırada yer alan rakibine konuk olacak Fenerbahçe için flaş bir karar alındı. Twente yönetimi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden biri olan Hollanda'da bilet almalarını engellemek adına harekete geçti. Hedef, tribünlerdeki avantajı kaybetmemek. Kulüp üyelerinin maksimum 1 bilet alabildiği maç öncesinde Türklere ev sahibi tribünlerinde satış yapılmayacak.