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Twente'de Türk korkusu! Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları için flaş karar

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Union SG'yi 2-1 yenerek 3 puanla başlangıç yapan Fenerbahçe ikinci maçında Enschede'de Twente'ye konuk olacak. Sarı lacivertliler için Hollanda ekibinden flaş bir hamle geldi. Bu karar Beşiktaş karşılaşmasında da geçerli. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:51 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:51
Twente’de Türk korkusu! Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları için flaş karar

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Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde Avrupa kupalarında ses getirmek isteyen Fenerbahçe, Union SG'yi Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess'in golleriyle mağlup etmişti. Şimdiki hedef ise Eredivisie temsilcisi Twente.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Twente ile eleme aşamasına karşılaşmıştı. (AA)Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Twente ile eleme aşamasına karşılaşmıştı. (AA)
7 maçta 14 puan toplayarak dördüncü sırada yer alan rakibine konuk olacak Fenerbahçe için flaş bir karar alındı. Twente yönetimi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden biri olan Hollanda'da bilet almalarını engellemek adına harekete geçti. Hedef, tribünlerdeki avantajı kaybetmemek.

Kulüp üyelerinin maksimum 1 bilet alabildiği maç öncesinde Türklere ev sahibi tribünlerinde satış yapılmayacak.

Fenerbahçe Twente'yi yenip 2'de 2 yapmak istiyor. (AA)Fenerbahçe Twente'yi yenip 2'de 2 yapmak istiyor. (AA)
Ev sahibi ekibe yakınlığı ile bilinen Tubanita, ocak ayında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında da aynı tutumun sergileneceğini ve gerekirse bedava bilet verileceğini duyurdu.

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