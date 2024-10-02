UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Ajax'a 4-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, ikinci haftada Frankfurt'u konuk edecek.
Siyah beyazlı ekibin tek hedefi, ders aldığı Amsterdam deplasmanının ardından 2 sezon önce kupayı kaldıran Alman temsilcisini yenerek ilk 3 puanını alabilmek.
Andreas Beck 2015-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giydi [Takvim.com.tr | Foto Arşiv}
Karşılaşma Almanya'da büyük ilgi görüyor. Özellikle Frankufrt'un zorlu bir deplasmanda mücadele edeceği ve Türklerin futbol tutkusundan bahsediliyor.
Beşiktaş'ın eski bir yıldızı da maça dair açıklamalarda bulundu. BILD'e konuşan Andreas Beck, özellikle taraftarlar hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Andreas Beck Beşiktaş taraftarının en çok sevdiği isimler arasında yer alıyordu [Takvim.com.tr | Foto Arşiv}
"KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ OLAMAZ"
Tüm stadın hep bir ağızdan tezahürat yaparak yüksek bir sese ulaştığını ifade eden Andreas Beck; "İyi bir günde ise kimse Beşiktaş'tan daha fazla ses çıkaramaz. Stat, oyuncuları ön plana çıkarıyor. Tribünler tek bir ses olarak destek veriyor. Bu olağan üstü bir şey.
Benimle karşılaşmak için bu stada gelen arkadaşlarım kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. Beşiktaş tarftarı çok tutkulu. Bu atmosfer, tecrübesi bulunmayan genç oyuncular için korkutucu olabilir" diye konuştu.