SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İstanbul korkutucu olabilir! Beşiktaş'ın eski yıldızından flaş sözler

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. hafta mücadelesinde Frankfurt'u evinde ağırlayacak. Rakibini yenerek ilk kez 3 puan almak isteyen Kartal, son hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma hakkında siyah beyazlıların eski bir yıldızı Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu ve stadın korkutucu bir deneyim olabileceğinden bahsetti. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 22:47 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 22:47
İstanbul korkutucu olabilir! Beşiktaş’ın eski yıldızından flaş sözler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Ajax'a 4-0 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, ikinci haftada Frankfurt'u konuk edecek.

Siyah beyazlı ekibin tek hedefi, ders aldığı Amsterdam deplasmanının ardından 2 sezon önce kupayı kaldıran Alman temsilcisini yenerek ilk 3 puanını alabilmek.

Andreas Beck 2015-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giydi [Takvim.com.tr | Foto Arşiv}Andreas Beck 2015-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giydi [Takvim.com.tr | Foto Arşiv}

Karşılaşma Almanya'da büyük ilgi görüyor. Özellikle Frankufrt'un zorlu bir deplasmanda mücadele edeceği ve Türklerin futbol tutkusundan bahsediliyor.

Beşiktaş'ın eski bir yıldızı da maça dair açıklamalarda bulundu. BILD'e konuşan Andreas Beck, özellikle taraftarlar hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Andreas Beck Beşiktaş taraftarının en çok sevdiği isimler arasında yer alıyordu [Takvim.com.tr | Foto Arşiv}Andreas Beck Beşiktaş taraftarının en çok sevdiği isimler arasında yer alıyordu [Takvim.com.tr | Foto Arşiv}

"KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ OLAMAZ"

Tüm stadın hep bir ağızdan tezahürat yaparak yüksek bir sese ulaştığını ifade eden Andreas Beck; "İyi bir günde ise kimse Beşiktaş'tan daha fazla ses çıkaramaz. Stat, oyuncuları ön plana çıkarıyor. Tribünler tek bir ses olarak destek veriyor. Bu olağan üstü bir şey.

Benimle karşılaşmak için bu stada gelen arkadaşlarım kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. Beşiktaş tarftarı çok tutkulu. Bu atmosfer, tecrübesi bulunmayan genç oyuncular için korkutucu olabilir" diye konuştu.

Andreas Beck 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. [Takvim.com.tr | Foto Arşiv}Andreas Beck 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. [Takvim.com.tr | Foto Arşiv}

BECK BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

2015 yılında Hoffenheim'den 1.75 milyon euro bonservisle Beşilktaş'a transfer olan Alman sağ bek, 2 sezon siyah beyazlı formayı giydi.

76 karşılaşmada 1 gol atıp 4 de asist yaptı. 2 Süper Lig kupası kazandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail İran’ın nükleer tesislerini vuracak mı? Biden’dan flaş açıklama: Olası saldırıları desteklemiyorum
CANLI | Lübnan ordusu ’İsrail geri çekildi’ dedi! Bu kez Şam’ı hedef aldılar | Guterres’e siyonist ambargo
Son dakika: Sinan Ateş davasında karar çıktı! Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’a müebbet... Aile üyelerine saldırı
Mehmet Fatih Kacır’dan TEKNOFEST’te TAKVİM’e özel açıklamalar! Gözünü Türkiye’ye diken siyonistlere sert uyarı: Hazır ol cenge istiyorsan sulh-ü salah
Gözünü Anadolu’ya diken İsrail’den PKK’ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak
Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam
Twente’nin yarısı o! İşte Jose Mourinho’nun dikkat etmesi gereken isim
Uçakta olay çıkaran Dilan Çıtak’a 3 ayrı suçtan soruşturma! Ortalığı birbirine katmıştı
Mansur Yavaş ahmak oyununu gördü! İmamoğlu’nun kanalında İmamoğlu’na Anketlerde senden öndeyim mesajı
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar ve iki sahte hesap! Narin’in ailesi avukatlarla katili değil parayı bulma derdinde
Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? Emekli maaşında yeni model şart! Taban maaş avantajlı mı? 1999 öncesi sigortalı olanlar...
Takvim.com.tr TEKNOFEST’te | Adana’da kapılar açıldı: Yoğun katılım, rekor başvuru! Bayraktar: Dünyanın geleceğini Türkiye’den inşa edeceğiz
İsrail 2006’da da işgal etmişti! Lübnan’da 18 yıl sonra yeniden kara saldırısı
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
SON DAKİKA