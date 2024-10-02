Andreas Beck Beşiktaş taraftarının en çok sevdiği isimler arasında yer alıyordu [Takvim.com.tr | Foto Arşiv}

"KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ OLAMAZ"

Tüm stadın hep bir ağızdan tezahürat yaparak yüksek bir sese ulaştığını ifade eden Andreas Beck; "İyi bir günde ise kimse Beşiktaş'tan daha fazla ses çıkaramaz. Stat, oyuncuları ön plana çıkarıyor. Tribünler tek bir ses olarak destek veriyor. Bu olağan üstü bir şey.

Benimle karşılaşmak için bu stada gelen arkadaşlarım kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. Beşiktaş tarftarı çok tutkulu. Bu atmosfer, tecrübesi bulunmayan genç oyuncular için korkutucu olabilir" diye konuştu.