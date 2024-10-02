Twente maçı öncesi meydan okudu! Mourinho’dan hırs sözleri

Mourinho Türkiye'ye geldiği için pişman olmadığını söyledi. [AA]

"REAL MADRID İLE FENERBAHÇE'Yİ KIYASLAMAM"

"Türkiye'de ne kadar mutlusunuz? Geçmişte çok önemli yerlerde çalıştınız. Mutluluğunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Mourinho; "Ben diğer takımları ayırmam. Real Madrid ile Fenerbahçe ile kendi ligindeki şampiyonluk mücadelesi vermeyi asla kıyaslamam. Hekesin bir hedefi, bir amacı var. Buraya geldiğim için hiçbir pişmanlığım yok.. Burada çok mutluyum" yanıtını verdi.

"HIRSIM DEVAM EDİYOR"

Deneyimli çalıştırıcı "20 sene önce Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandınız. Halen aynı açlıkta mısınız?" sorusunu; Evet, 20 yıl önce kazandım ama 2 sene önce de Roma ile Konferans Ligi kazandım. 20 yıl önceki hırsım var. Heyecanım var. Fenerbahçe'de de böyle. Hırsları olan insanlar var. Türkiye'deki insanlar ne demek istediğimi anlıyor. Dış görünüşüm dışında bir değişiklik yok. İçimde hırs aynı şekilde devam ediyor. Çok iyi rakiplerimiz var. Yeni garip formatta çok farklı dinamikler var. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi güzel. Kaç puan gerektiğini bilmiyorum ama 3 puanımız cepte. Umarım yarın kazanarak devam ederiz." sözleriyle cevapladı.