SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Twente maçı öncesi meydan okudu! Mourinho'dan hırs sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, lig hedefleri konusunda Real Madrid ile Fenerbahçe'nin bir farkı bulunmadığını ve Türkiye'ye gelmekten yana bir mutsuzluğu olmadığını dile getirerek sarı lacivertli ekipte çok mutlu olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 20:10 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 20:14
Twente maçı öncesi meydan okudu! Mourinho’dan hırs sözleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Twente ile Avrupa Ligi'nin 2. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve hırsının 20 sene önce Şampiyonlar Ligi kazanan Jose kadar devam ettiğini dile getirdi.

Mourinho Türkiye'ye geldiği için pişman olmadığını söyledi. [AA]Mourinho Türkiye'ye geldiği için pişman olmadığını söyledi. [AA]

"REAL MADRID İLE FENERBAHÇE'Yİ KIYASLAMAM"

"Türkiye'de ne kadar mutlusunuz? Geçmişte çok önemli yerlerde çalıştınız. Mutluluğunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Mourinho; "Ben diğer takımları ayırmam. Real Madrid ile Fenerbahçe ile kendi ligindeki şampiyonluk mücadelesi vermeyi asla kıyaslamam. Hekesin bir hedefi, bir amacı var. Buraya geldiğim için hiçbir pişmanlığım yok.. Burada çok mutluyum" yanıtını verdi.

"HIRSIM DEVAM EDİYOR"

Deneyimli çalıştırıcı "20 sene önce Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandınız. Halen aynı açlıkta mısınız?" sorusunu; Evet, 20 yıl önce kazandım ama 2 sene önce de Roma ile Konferans Ligi kazandım. 20 yıl önceki hırsım var. Heyecanım var. Fenerbahçe'de de böyle. Hırsları olan insanlar var. Türkiye'deki insanlar ne demek istediğimi anlıyor. Dış görünüşüm dışında bir değişiklik yok. İçimde hırs aynı şekilde devam ediyor. Çok iyi rakiplerimiz var. Yeni garip formatta çok farklı dinamikler var. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi güzel. Kaç puan gerektiğini bilmiyorum ama 3 puanımız cepte. Umarım yarın kazanarak devam ederiz." sözleriyle cevapladı.

Jose Mourinho ikinci maçtam da 3 puanla ayrılmak istiyor. [AA]Jose Mourinho ikinci maçtam da 3 puanla ayrılmak istiyor. [AA]

"NELER YAPMAYA ÇALIŞACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Twente'yi analiz eden Mourinho "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zayıf yönlerine değinmeyi tercih etmiyorum. Pazar gününden beri bu maça hazırlanıyoruz. Çok yüksek şiddetli çalışmalar yapamadık, çünkü ligde zorlu bir maç oynamıştık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini ve neler yapmaya çalışacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho Hollanda takımlarına karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlüğe sahip. [AA]Jose Mourinho Hollanda takımlarına karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlüğe sahip. [AA]

"KAZANMAKTAN HOŞLANIYORUM"

Twente maçı ile birlikte Hollanda takımlarına karşı üstünlüğü de sorulan Portekizli çalıştırıcı; "Hollanda takımlarına karşı geçmişte sık sık kazandım çünkü iyi takımları çalıştırıyordum. Bunun benimle alakası yok, takımların potansiyeliyle alakası var. Hollanda takımlarına karşı oynamış olduğum maçlar zordu. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları özellikle evlerinde oynadığında bu maçlar çok zor oluyor. Hem Twente hem de AZ ile deplasmanda oynayacağız bu durumdan memnun değilim. Sadece havaalanı bile 1 saat uzaklıkta bu bile bir zorluk. Hollanda takımları belli bir dozda pragmatizme sahip. Twente'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Twentenin yarısı o! İşte Jose Mourinhonun dikkat etmesi gereken isimTwentenin yarısı o! İşte Jose Mourinhonun dikkat etmesi gereken isim
Twente'nin yarısı o! İşte Jose Mourinho'nun dikkat etmesi gereken isim
Twentede Türk korkusu! Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları için flaş kararTwentede Türk korkusu! Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları için flaş karar
Twente'de Türk korkusu! Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları için flaş karar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail İran’ın nükleer tesislerini vuracak mı? Biden’dan flaş açıklama: Olası saldırıları desteklemiyorum
CANLI | Lübnan ordusu ’İsrail geri çekildi’ dedi! Bu kez Şam’ı hedef aldılar | Guterres’e siyonist ambargo
Son dakika: Sinan Ateş davasında karar çıktı! Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’a müebbet... Aile üyelerine saldırı
Gözünü Anadolu’ya diken İsrail’den PKK’ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak
Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam
Twente’nin yarısı o! İşte Jose Mourinho’nun dikkat etmesi gereken isim
Uçakta olay çıkaran Dilan Çıtak’a 3 ayrı suçtan soruşturma! Ortalığı birbirine katmıştı
Mansur Yavaş ahmak oyununu gördü! İmamoğlu’nun kanalında İmamoğlu’na Anketlerde senden öndeyim mesajı
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar ve iki sahte hesap! Narin’in ailesi avukatlarla katili değil parayı bulma derdinde
Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? Emekli maaşında yeni model şart! Taban maaş avantajlı mı? 1999 öncesi sigortalı olanlar...
Piyasalarda füze etkisi! İslam Memiş fırsat diyerek açıkladı
Takvim.com.tr TEKNOFEST’te | Adana’da kapılar açıldı: Yoğun katılım, rekor başvuru! Bayraktar: Dünyanın geleceğini Türkiye’den inşa edeceğiz
İsrail 2006’da da işgal etmişti! Lübnan’da 18 yıl sonra yeniden kara saldırısı
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
SON DAKİKA