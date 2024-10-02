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9 milyon Euro'luk hayalet: Galatasaray'ın büyük umutlarla aldığı Elias Jelert kayıplarda

Sarı-Kırmızılı forma ile toplam 9 maçta sadece 340 dakika sahada kalabilen Elias Jelert’ın kötü performansı rakamlara da yansıdı. 9 maçta 1 şut çekebilen, ikili mücadelelerin yüzde 40’ını kazanabilen ve 4 top kapabilen Danimarkalı yıldız tartışma konusu oldu.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 07:04
9 milyon Euro’luk hayalet: Galatasaray’ın büyük umutlarla aldığı Elias Jelert kayıplarda

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Kasımpaşa önünde 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp tarihi bir şok yaşayan Galatasaray'da maçın skora kadar tartışılan konulardan birisi de Elias Jelert oldu. Sezon başında 9 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan transfer edilen ve sağ bekte yaşanan krizi bitirmesi beklenen 21 yaşındaki futbolcu şu ana kadar gösterdiği performansla çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Elias Jelert (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Elias Jelert (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

NE HÜCUM NE SAVUNMA
Galatasaray formasıyla 6'sı Süper Lig'de olmak üzere 9 karşılaşmaya çıkan Elias Jelert sadece 340 dakika sahada kalabilirken, sergilenen kötü oyun direkt rakamlara da yansıdı.

Elias Jelert (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Elias Jelert (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Danimarkalı sağ bek bu 9 maçta ne hücumda ne savunmada varlık gösteremezken, rakip kaleye isabetli olmayan 1 şut gönderdi. Girdiği ikili mücadelelerin sadece üzde 40'ını kazanabilen Jelert'in kaptığı top sayısı da 4'te kaldı.

Okan Buruk (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Okan Buruk (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

UMUDU KESEN BİLE VAR!
Son olarak Kasımpaşa önünde sağ bekte aksayınca Okan Buruk tarafından sol kanada gönderilen genç futbolcu yine beklentileri karşılayamadı. Ortaya çıkan tablo büyük bir tartışma yaratırken, taraftarların bir kısmı Jelert'le ilgili umudunu kesmiş durumda. Okan Buruk ise genç yıldızın henüz adaptasyon sürecini atlatamadığı görüşünde.

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