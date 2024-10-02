9 milyon Euro’luk hayalet: Galatasaray’ın büyük umutlarla aldığı Elias Jelert kayıplarda

Kasımpaşa önünde 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp tarihi bir şok yaşayan Galatasaray'da maçın skora kadar tartışılan konulardan birisi de Elias Jelert oldu. Sezon başında 9 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan transfer edilen ve sağ bekte yaşanan krizi bitirmesi beklenen 21 yaşındaki futbolcu şu ana kadar gösterdiği performansla çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Elias Jelert (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
NE HÜCUM NE SAVUNMA
Galatasaray formasıyla 6'sı Süper Lig'de olmak üzere 9 karşılaşmaya çıkan Elias Jelert sadece 340 dakika sahada kalabilirken, sergilenen kötü oyun direkt rakamlara da yansıdı.
Elias Jelert (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Danimarkalı sağ bek bu 9 maçta ne hücumda ne savunmada varlık gösteremezken, rakip kaleye isabetli olmayan 1 şut gönderdi. Girdiği ikili mücadelelerin sadece üzde 40'ını kazanabilen Jelert'in kaptığı top sayısı da 4'te kaldı.