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Mourinho'dan yıldız isme uyarı! Arkadaşları da şikayetçi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan yıldız isme uyarı geldi. Takım arkadaşlarının da şikayetçi olduğu isim için B planı devreye girebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:56 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:56
Mourinho’dan yıldız isme uyarı! Arkadaşları da şikayetçi

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Fenerbahçe'de teknik patronu Jose Mourinho'dan Saint-Maximin'e uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcıya göre yıldız futbolcu topu ayağında fazla tutuyor, ilk olarak çalımı düşünüyor ve takım oyununa uyum sağlayamıyor.

Yaptığı uyarıda Mourinho, "Basit oyna" dedi. Üst seviye futbolcuların topa 1-2 dokunuş yaptığını ve sürekli top sürmeye gerek olmadığını hatırlattı.
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TAKIM ARKADAŞLARI DA ŞİKAYETÇİ

Mourinho, Maximin'den topu ayağında daha az tutarak müsait pozisyondaki takım arkadaşına pas atmasını istedi. Takım arkadaşlarının da Maximin'in şahsi futbolundan şikayet ettiği belirtiliyor.

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B PLANI KOSTIC

Filip Kostic, yavaş yavaş ilk 11'e monte edilecek. Antalya maçında sol bekte görev alan Sırp yıldızın maç kondisyonu kazandıkça sol kanatta Maximen'in yerine daha fazla süre alacağı kaydedildi.

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