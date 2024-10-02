Mourinho’dan yıldız isme uyarı! Arkadaşları da şikayetçi

Saint Maximin, Saint Gilloise maçında 2 isabetli şut kaydetti. (AA)

Mourinho, Maximin'den topu ayağında daha az tutarak müsait pozisyondaki takım arkadaşına pas atmasını istedi. Takım arkadaşlarının da Maximin'in şahsi futbolundan şikayet ettiği belirtiliyor.