Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya sert yanıt! "Dominik ile Türkiye'yi karıştıran..."

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Metin Öztürk Acun Ilıcalı'nın sözleri hakkında konuştu. (İHA)



"PFDK sevki ile bu açıklamaların zamanı tesadüftür. Kalkıp da bir Survivorcının lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Galatasaray Lisesi'nden çıkmış, üniversitesi olan bir kulübüz. Gayriciddi kişilere cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Türkiye Süper Ligi'nin kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynasın."