Jose Mourinho’ya gözdağı! Joseph Oosting’den iddialı sözler

Joseph Oosting Manchester United deplasanından 3 puan çıkarmayı başardı. [REUTERS]

Meslektaşı Jose Mourinho'yu değerlendiren Oosting; "Fenerbahçe cesaretli bir takım. Ön tarafta yaratıcı ve hızlılar. Evimizde oynuyoruz. Geçen yıl da onlara karşı iyi oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Mourinho da çok özel bir teknik direktör. Kendisi gerçekçi bir insan ama bence biz de öyleyiz. Ben her maçı izlerim, her maçtan bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Korkak bir insan değilim, Mourinho'ya büyük saygım var. Kendisiyle yarın el sıkışacağım ve ona 'hoş geldin' diyeceğim." dedi.