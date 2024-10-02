Jose Mourinho’ya gözdağı! Joseph Oosting’den iddialı sözler

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Twente'de Teknik Direktör Joseph Oosting zorlu maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Oosting, Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir ekip olduğunu ve evlerinde oynamanın vereceği avantajı kullanacaklarını dile getirdi.
Joseph Oosting Manchester United deplasanından 3 puan çıkarmayı başardı. [REUTERS]
Meslektaşı Jose Mourinho'yu değerlendiren Oosting; "Fenerbahçe cesaretli bir takım. Ön tarafta yaratıcı ve hızlılar. Evimizde oynuyoruz. Geçen yıl da onlara karşı iyi oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Mourinho da çok özel bir teknik direktör. Kendisi gerçekçi bir insan ama bence biz de öyleyiz. Ben her maçı izlerim, her maçtan bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Korkak bir insan değilim, Mourinho'ya büyük saygım var. Kendisiyle yarın el sıkışacağım ve ona 'hoş geldin' diyeceğim." dedi.
Joseph Oosting meslektaşı Jose Mourinho'ya saygı duyduğunu söyledi. [AFP]
"BOŞUNA 3. OLMADIK"
Kendilerinin de birçok önemli isme sahip olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı; "Fenerbahçe mi Manchester City mi' diye sorulduğunda her ikisini de izlerim, ikisi de hoşuma gidiyor. Bu sene kendimizi Fenerbahçe'ye daha yakın hissediyoruz. Kendimizi geliştirdik, boşuna Hollanda'da 3. olmadık. Bizim de önemli silahlarımız var. Evimizde oynamak güzel. Taraftarlarımız ve sahamız muhteşem. Taraftarların desteğiyle daha çok pozisyonumuzun olacağını düşünüyorum. Manchester Unitad'a karşı oynadığımız kadro yüksek ihtimal yine olacak." ifadelerini kullandı.