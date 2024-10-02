Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftanın maç programı ve görev alacak hakemler;
Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan
Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol
Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar
Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu
Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu