SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte o liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 14:41 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 14:41
Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Mehmet Türkmen, Galatasaray - Alanyaspor maçında görev alacak. (AA)Mehmet Türkmen, Galatasaray - Alanyaspor maçında görev alacak. (AA)
İşte Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftanın maç programı ve görev alacak hakemler;

Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan
Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol
Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar
Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu
Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

SON DAKİKA