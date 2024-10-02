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3 yıldız kafilede yok! Galatasaray'ın FC RFS maçı kadrosu belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın 2. haftada FC RFS ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Kafilede Victor Osimhen, Fernando Muslera ve Hakim Ziyech yer almadı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:16 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:20
3 yıldız kafilede yok! Galatasaray’ın FC RFS maçı kadrosu belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında FC RFS ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Letonya yolculuğu öncesinde kamp kadrosu açıklandı.

Listede cezası süren Fernando Muslera'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Hakim Ziyech yer almadı.

Galatasaray'ın Rigas Skola maçı kadrosu açıklandı. [Galatasaray X hesabı]Galatasaray'ın Rigas Skola maçı kadrosu açıklandı. [Galatasaray X hesabı]

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

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