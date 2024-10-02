UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında FC RFS ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Letonya yolculuğu öncesinde kamp kadrosu açıklandı.
Listede cezası süren Fernando Muslera'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Hakim Ziyech yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında FC RFS ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Letonya yolculuğu öncesinde kamp kadrosu açıklandı.
Listede cezası süren Fernando Muslera'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Hakim Ziyech yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı