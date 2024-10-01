ÖZEL | Nesyri’den kötüsü yok! Fenerbahçe taraftarını kahreden rakamlar

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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Faslı golcü En Nesyri eleştirilerin odağında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç döneminde transfer edilen santrforlar arasında en kötü başlangıcı yapan isim En Nesyri oldu. Faslı forvet, ilk 10 maçlar itibarıyla Koç döneminin en kötü skor katkısı veren ismi oldu. Tecrübeli oyuncu ilk 10 maçta 1 gol atarken 1 asist yaptı.

Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu konumunda. (AA)

ADEMİ 8 MAÇTA ONU GEÇTİ



Samatta, ilk 10 maçta 2 gol atarken asist üretememişti. Joao Pedro ise ilk 10 maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele etti. Islam Slimani, 3 gol atarken, Mergim Berisha 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı verdi. Michael Frey ise ilk 10 maçlık süreçte 4 gol, 1 asiste imza attı.