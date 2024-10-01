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ÖZEL | Nesyri'den kötüsü yok! Fenerbahçe taraftarını kahreden rakamlar

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En Nesyri, performansıyla tartışılmaya devam ediyor. Ligin 7. haftasında 1 golde kalan Faslı forvet, en kötü başlangıcı yaptı. İşte Nesyri'nin arkasında kaldığı Fenerbahçe forvetleri...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:09 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:09
ÖZEL | Nesyri’den kötüsü yok! Fenerbahçe taraftarını kahreden rakamlar

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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Faslı golcü En Nesyri eleştirilerin odağında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç döneminde transfer edilen santrforlar arasında en kötü başlangıcı yapan isim En Nesyri oldu. Faslı forvet, ilk 10 maçlar itibarıyla Koç döneminin en kötü skor katkısı veren ismi oldu. Tecrübeli oyuncu ilk 10 maçta 1 gol atarken 1 asist yaptı.

Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu konumunda. (AA)Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu konumunda. (AA)
ADEMİ 8 MAÇTA ONU GEÇTİ

Samatta, ilk 10 maçta 2 gol atarken asist üretememişti. Joao Pedro ise ilk 10 maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele etti. Islam Slimani, 3 gol atarken, Mergim Berisha 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı verdi. Michael Frey ise ilk 10 maçlık süreçte 4 gol, 1 asiste imza attı.

Samatta, ilk maçında 2 gol atmıştı. (AA)Samatta, ilk maçında 2 gol atmıştı. (AA)
Ali Koç döneminde transfer edilen Kemal Ademi ise Fenerbahçe'de 8 maça çıktı. 1 gol, 1 asist üretti ve 8 maçlık performansıyla bile En Nesyri'nin önüne geçti. Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkarken 381 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki golcü, şimdiye kadar sadece Göztepe maçında fileleri havalandırabildi.

Güiza, İspanya gol kralı olarak gelmişti. (AA)Güiza, İspanya gol kralı olarak gelmişti. (AA)
GÜIZA'NIN DA GERİSİNDE

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği En Nesyri ilk 10 maçtaki istatistiğiyle Dani Güiza'nın da gerisinde kaldı. İspanyol golcü, Fenerbahçe'de çok eleştirilmesine rağmen ilk 10 maçta 3 gol, 3 asist üretmişti.

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