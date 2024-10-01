ÖZEL | Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a uyarı! İşte nedeni

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın son maçlardaki etkisiz görüntüsü ve savunmaya destek vermemesi dikkat çekmişti. Sarı-Kırmızılı yönetimin de form düşüklüğü yaşayan ve konsantre olmakta zorlanan futbolcuyu uyarıda bulunduğu öğrenildi.