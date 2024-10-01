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ÖZEL | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a uyarı! İşte nedeni

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son oynanan Kasımpaşa maçına yedek başlayan Barış Alper Yılmaz'ın yönetim tarafından uyarıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:21 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:22
ÖZEL | Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a uyarı! İşte nedeni

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın son maçlardaki etkisiz görüntüsü ve savunmaya destek vermemesi dikkat çekmişti. Sarı-Kırmızılı yönetimin de form düşüklüğü yaşayan ve konsantre olmakta zorlanan futbolcuyu uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna girdi. (AA)Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna girdi. (AA)
Galatasaray yönetiminin yıldız ismi inişli çıkışlı performansını bir an önce düzeltmesi ve özel hayatını düzene koyması konusunda ikaz ettiği ifade edildi.

Barış Alper Yılmaz'ın adı İngiliz kulüpleriyle anılıyordu. (AA)Barış Alper Yılmaz'ın adı İngiliz kulüpleriyle anılıyordu. (AA)
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta boy gösteren 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asiste imza attı.

Geride bıraktığımız transfer döneminde adı Avrupa'nın dev ekipleriyle anılan Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan kontratı 2027 yılında sonra erecek.

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