Dünya basını Jose Mourinho'nun hareketini konuşuyor! "Dahilik ve delilik"

" Jose Mourinho 'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde."

"Bir Mourinho şovu daha."

Mourinho, Antalyaspor maçının ardından hakem Cihan Aydın'ı ve VAR'ı eleştirdi. (AA)

La Gazzetta dello Sport

"Dahilik ve delilik."

Corriere dello Sport

"Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto."

Eurosport

"Mourinho şovu Türkiye'de."