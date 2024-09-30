Dünya basını Jose Mourinho'nun hareketini konuşuyor! "Dahilik ve delilik"

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın 77. dakikasında Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Oyun hızlı bir şekilde yeniden başlatılırken, Jose Mourinho pozisyonun ofsayt olmadığı düşüncesindeydi.
Mourinho, Dzeko'nun ofsayt sebebiyle iptal edilen golünün görüntüsünü laptopundan açıp yayıncı kuruluşun kamerasının önüne bıraktığı için sarı kart gördü.
Maç sonu basın toplantısında da konuyla iligli konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Dzeko'nun golü ofsayt değildi. Pozisyon temizdi!" ifadesini kullandı.