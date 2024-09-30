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Dünya basını Jose Mourinho'nun hareketini konuşuyor! "Dahilik ve delilik"

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşırken, Jose Mourinho'nun yaptığı bir hareket büyük ses getirdi. Dzeko'nun iptal edilen golünde ofsayt olmadığını düşünen Portekizli teknik adam, bilgisayarını yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu. Dünya basını olaya geniş yer ayırırken, çarpıcı manşetler atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 11:14
Dünya basını Jose Mourinho’nun hareketini konuşuyor! Dahilik ve delilik

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Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın 77. dakikasında Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Oyun hızlı bir şekilde yeniden başlatılırken, Jose Mourinho pozisyonun ofsayt olmadığı düşüncesindeydi.

Mourinho, Dzeko'nun ofsayt sebebiyle iptal edilen golünün görüntüsünü laptopundan açıp yayıncı kuruluşun kamerasının önüne bıraktığı için sarı kart gördü.

Maç sonu basın toplantısında da konuyla iligli konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Dzeko'nun golü ofsayt değildi. Pozisyon temizdi!" ifadesini kullandı.

Mourinho'nun yaptığı hareket büyük yankı uyandırdı. (BEİNSPORTS)Mourinho'nun yaptığı hareket büyük yankı uyandırdı. (BEİNSPORTS)
BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Dünya basını da Jose Mourinho'nun bu hareketini manşetlerine taşırken, çarpıcı ifadeler kullanıldı.

İşte atılan manşetler;

Mourinho yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor. (AA)Mourinho yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor. (AA)
Dailymail

"Jose Mourinho, hakem kararlarına itiraz etmenin benzersiz bir yolunu buldu."

Planet Football

"Futboldaki son sarı kart cezasını icat etti."

Daily Record

"Mourinho tuhaf bir sarı kart gördü."

Mourinho maç içerisinde hakemlerle sık sık diyalog kuruyor. (AA)Mourinho maç içerisinde hakemlerle sık sık diyalog kuruyor. (AA)
AS

"Bir Mourinho şovu daha."

Sport 45

"Mourinho'nun son gösterisi."

Sky Sport

"Jose Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önünde."

Mourinho, Antalyaspor maçının ardından hakem Cihan Aydın'ı ve VAR'ı eleştirdi. (AA)Mourinho, Antalyaspor maçının ardından hakem Cihan Aydın'ı ve VAR'ı eleştirdi. (AA)
La Gazzetta dello Sport

"Dahilik ve delilik."

Corriere dello Sport

"Mourinho'dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto."

Eurosport

"Mourinho şovu Türkiye'de."

Mourinho'nun basın toplantıları da ilgi çekmeye devam ediyor. (AA)Mourinho'nun basın toplantıları da ilgi çekmeye devam ediyor. (AA)
A Bola

"Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu."

Record

"İnanılmaz Mourinho, Edin Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından tarzını gösterdi."

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