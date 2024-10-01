Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu

Yoğun maç trafiğinden ötürü rotasyon yapan Okan Buruk, Kasımpaşa maçında forma şansı bulamayan isimlere görev verdi.
Yoğun maç trafiğinden ötürü rotasyon yapan Okan Buruk, Kasımpaşa maçında forma şansı bulamayan isimlere görev verdi.
İLK KEZ 11'DE
Transferin son gününde kadroya dahil edilen Roland Sallai ve Elias Jelert de Kasımpaşa maçına 11'de başladı. Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert, RAMS Park'ta ilk kez 11'de şans buldu.
21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, Kasımpaşa'ya karşı beklenen etkiyi gösteremedi.
DEVRE ARASI YOLCU
Kasımpaşa maçında da verilen şansı kullanamayan Jelert'in ana planda düşünülmediği bildirildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Jelert'in performansında gelişme olmaması halinde devre arasında bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu belirtildi.
Galatasaray teknik heyetinin Kaan Ayhan veya Barış'ı sağ bek bölgesinde ilk seçenek olarak düşündüğü vurgulandı.