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Galatasaray'da ayrılık! Ziyech'in ardından o da yolcu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar Hakim Ziyech ile devre arasında yollarını ayırmak isterken, Okan Buruk'un bir ismi daha gözden çıkardığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 12:44 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 12:44
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu

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Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Yoğun maç trafiğinden ötürü rotasyon yapan Okan Buruk, Kasımpaşa maçında forma şansı bulamayan isimlere görev verdi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i. (AA)Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i. (AA)
İLK KEZ 11'DE

Transferin son gününde kadroya dahil edilen Roland Sallai ve Elias Jelert de Kasımpaşa maçına 11'de başladı. Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert, RAMS Park'ta ilk kez 11'de şans buldu.

21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, Kasımpaşa'ya karşı beklenen etkiyi gösteremedi.

Jelert beklentilerin uzağında kaldı. (AA)Jelert beklentilerin uzağında kaldı. (AA)
DEVRE ARASI YOLCU

Kasımpaşa maçında da verilen şansı kullanamayan Jelert'in ana planda düşünülmediği bildirildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Jelert'in performansında gelişme olmaması halinde devre arasında bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu belirtildi.

Galatasaray teknik heyetinin Kaan Ayhan veya Barış'ı sağ bek bölgesinde ilk seçenek olarak düşündüğü vurgulandı.

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