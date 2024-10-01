Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i. (AA)

İLK KEZ 11'DE

Transferin son gününde kadroya dahil edilen Roland Sallai ve Elias Jelert de Kasımpaşa maçına 11'de başladı. Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert, RAMS Park'ta ilk kez 11'de şans buldu.

21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, Kasımpaşa'ya karşı beklenen etkiyi gösteremedi.