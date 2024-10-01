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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2. hafta maçlarına çıkacak. UEFA, temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemleri de duyurdu. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 12:19 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 12:19
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı!

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta, 3 Ekim Perşembe günü oynananacak maçlarla başlayacak.

Bu karşılaşmalar öncesinde UEFA maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Galatasaray ilk maçında PAOK'u yendi. (AA)Galatasaray ilk maçında PAOK'u yendi. (AA)
ASLAN'A SLOVAK HAKEM

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın RFS'ye konuk olacağı mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.

Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar üstlenecek. VAR hakemi olarak Michal Ocenas, dördüncü hakem olarak Lukas Dzivjak görev yapacak.

Beşiktaş ilk maçında Ajax'a yenildi. (AA)Beşiktaş ilk maçında Ajax'a yenildi. (AA)
KARTAL'A İSKOÇ HAKEM

Beşiktaş'ın sahasında Eintrahct Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Daniel McFarlane ve David McGeachie, Beaton'ın yardımcılıklarını üstlenecek.

Mücadelede Nicholas Walsh VAR hakemi, Christopher Graham ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe ilk maçında USG'yi yendi. (AA)Fenerbahçe ilk maçında USG'yi yendi. (AA)
KANARYA'YA İNGİLİZ HAKEM

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'nin Twente'ye konuk olacağı karşılaşmada ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh görev alacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi Stuart Attwell, dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

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