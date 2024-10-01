Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi 'nde 2. hafta, 3 Ekim Perşembe günü oynananacak maçlarla başlayacak. Bu karşılaşmalar öncesinde UEFA maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Galatasaray ilk maçında PAOK'u yendi. (AA)

ASLAN'A SLOVAK HAKEM



UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın RFS'ye konuk olacağı mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.



Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar üstlenecek. VAR hakemi olarak Michal Ocenas, dördüncü hakem olarak Lukas Dzivjak görev yapacak.