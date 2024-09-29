PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi! "Şımarıklık"

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar ilk yarıda 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları maçı değerlendirirken Okan Buruk'a sert eleştiriler yapıldı. İşte o yazılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 10:45 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 10:45
Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi! Şımarıklık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KADRO ŞIMARIKLIĞI - LEVENT TÜZEMEN

Okan Buruk'un Osimhen - İcardi ikilisini birlikte oynatması taraftarı mutlu ederken bu iki yıldızın ortaya koyduğu futbol gol şova dönüştü. İki forvet oynamak güzel ama her takıma karşı bu anlayış geçerli olmaz.

İkili forvetin getirdiği en önemli sıkıntı G.Saray adına orta saha zafiyetiydi. Kerem-Sara ikilisi aynı tip oyuncular. Top ayaklarındayken oynamaya özen gösteriyorlar ancak temaslı oyunda yumuşak kalıyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa ikili mücadelelerde orta alanda G.Saray'dan daha üstündü.

Okan Hoca, ilk yarı sonunda soyunma odasına girdiğinde bu istatistikleri görmemiş olamaz ama herkes oynasın, gönlü olsun felsefesi ile hareket edince Galatasaray, bir şok yaşadı ve bedelini ağır ödedi.

Oysa Okan hoca; Mertens'i, Barış'ı oyuna sokacağına öncelikle Torreira'yı acilen orta alana monte etmeliydi. Sara'yı çıkarması yanlıştı.
Tükenmişlik sendromu yaşayan Kerem, kaptırdığı toplarla Kasımpaşa hücumlarına katkı sağladı.

Oysa en kötü Kaan'ı ön liberoya alabilirdi ama Okan hoca bunu düşünmedi. Okan hocanın fantezileri yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleri İcardi'yi oyundan alması orta sahayı güçlendirmemesi hem rekor kırmasını engelledi hem de Galatasaray'ın hesapta olmayan puan kaybına neden oldu.

Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı. (AA)Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı. (AA)
REHAVETİN BEDELİ - EVREN TURHAN

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, PAOK maçından sonra keskin bir rotasyon yaptı.
İlk defa 4-4-2 sistemini tercih etti Okan hoca. Hem derbi hem de PAOK maçında oynayan oyuncuları değiştirdi. Yeni transferlerden Jelert ve Sallai 11'de oynadı. Ön tarafta ilk defa çift santrafor denedi. Osimhen ve Icardi yan yana oynadı. İlk 15- 20 dakika Kasımpaşa oyunu kitledi. Galatasaray, Osimhen ile ilk golü buldu. Sanchez'in olmayışı Galatasaray'ın geride oyun kuruluşu etkiledi. Kasımpaşa topu Nelsson'a yönlendirmek için ısrar etti. Sara'nın müthiş ortasında sahneye yine Osimhen çıktı. Sonrasında da Icardi. Osimhen'in sakatlığı üzdü. Okan hoca onu riske etmedi.
İkinci yarıda eski sisteme dönmek zorunda kaldı Okan hoca.
Galatasaray ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı.
Bunun sonucunda da kalesinde üst üste goller gördü. Çok geride kabul ettiler oyunu. 3-0 öne geçtikten sonra puan kaybı kabul edilebilecek birşey değil. Okan Buruk ve öğrencileri bu maçtan gerekli dersleri çıkartacaktır. Ama bu kalitede bir takıma yakışmadı.

Kasımpaşa 3-0'dan geri dönmeyi başardı. (AA)Kasımpaşa 3-0'dan geri dönmeyi başardı. (AA)
HAKEMLER UYUYOR - MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk dün Kasımpaşa karşısına İcardı ve Osimhen ile çift forvet ile çıktı. PAOK maçının kadrosundan 5 farklı isme görev verdi. Sistem değişikliği yapmadı. Galatasaraylı oyuncular antrenmanda gol vuruşu yaparcasına golleri de buldular. İkinci yarıya Okan hoca Osimhen ve Sallai'yi çıkardı. Yerlerine Barış ile Mertens'i aldı ve tek forvet klasiğine döndü. Çok çekişmeli değişken bir maç seyrettik.
25 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ı geçtiğimiz sezon devre arasında Süper Lig hakem kadrosuna Ahmet İbanoğlu'nun MHK'sı aldı.
Yarım sezonda 6, bu sezon şu ana kadar 5 maç yönetti. Dün akşam ilk kez büyük bir takımın maçında düdük çaldı. Atletik bir yapıya sahip. İyi koşuyor.

Maçın başlarında Yunus'un Winck e faulde acele etmese ve çevre kontrolünü yapabilmiş olsa Kasımpaşa'nın sağ kanattan avantajını kesmeyecekti. 16'da Ben Ouanes'e kontrolsüz hareket yapan Osimhen'e sarı kart göstermeliydi.
Sözlü ikazla geçiştirdi.
Maçın önemli kararı 51'de geldi.
Fall'ın ortasında Jacobs'un sol omuzüst göğüs bölgesine çarpan topa hakem penaltı verdi. VAR devreye girdi, hakemi izlemeye davet etti.
Pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.
Bu maçlar en az 17 kamera ile takip ediliyorken bu pozisyonu kapalı iki açı ile OFR'de hakeme izletmek herhalde VAR kalitesizliği olsa gerek.
Yazık. Oyun hakem atışı ile başlaması gerekirken kornerle başladı. Saldım çayıra mevlam kayıra. Sahadaki hakem de VAR'daki de uyuyor.

Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. (AA)Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. (AA)
ROTASYON TORREİRA VE OSİMHEN... - ZEKİ UZUNDURUKAN

Dünyanın en iyi iki golcüsüne sahip Galatasaray, maça muazzam bir ön alan baskısı ile başladı. Kasımpaşa'ya nefes aldırmayan, adeta başını döndüren pas trafiği ve pres, art arda golleri getirdi Galatasaray'a... Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmak isterken, ateşle oynadı. Okan Buruk'un 6 yeni oyuncu ve sistem rotasyonu riskleri de beraberinde getiriyordu. İlk 45'te sistem tıkır tıkır işledi. Ta ki orta saha oyundan düşene kadar. Torreira'sız bir Galatasaray orta sahasının ikinci yarıda ne kadar zorlandığını gördük.
İlk yarıda Galatasaray gerçekten bir uzay takımı gibi mücadele etti. Uzay takımının iki de uzaylı golcüsü sahada olunca, Ksaımpaşa için yapacak bir şey yoktu. Önce uzaylı golcü Osimhen sahneye çıktı ve iki muazzam gol attı. Ardından İcardi nefis bir golle RAMS Park tribünlerini coşturdu. Osimhen, 'yarim yarim' şarkısını, İcardi de 'aşkın olayım' ile Seyrantepe'yi bayram yerine çevirdi. Osimhen ve İcardi'yi izlerken gözlerimizin pası silindi. Ligimizin çok üzerindeki bu iki golcüyü şu anda ligimizde durdurabilecek hiçbir savunma yok. İcardi'yi tutsan, Osimhen avlar; Osimhen'i tutsan, İcardi işi bitirir.
Galatasaray, ilk yarıda Kasımpaşa'yı sahadan silerken, ikinci yarıda her şey tersine döndü. Osimhen'in riske edilmeyerek, ikinci yarıda kenara alınması, Galatasaray adına 2 puanın uçup gitmesi anlamına geliyordu. Kasımpaşa, Osimhen'in 2. yarıda sahada olmayışını avantaja çevirdi. Kasımpaşa daha çok topla oynamaya ve dalga dalga Galatasaray kalesine gelmeye başladı. İkinci yarıda Muslera süper kurtarışlar yaptı ama maçı kurtaramadı. Hadi maça Torreira ile başlamadın. Kasımpaşa bu kadar baskı kurarken, neden Torreira'yı oyuna almıyorsun Okan hoca! Defans dökülüyor; Sanchez'i çağırıyor maç! Neden Sara'yı çıkarıyorsun hocam! Bu maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesi size yazar Okan Buruk hocam!
Değişikliklerin de yanlıştı Okan hocam! İcardi'yi çıkarman büyük hataydı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır iki kez VAR'a gitti. 50'deki Jakobs'un pozisyonunda hakem hatalı bir penaltı vermişti. VAR'daki Ali Şansalan, yanlışı düzelttirdi. 80'de yine Jakobs'un başrolde olduğu pozisyonda ise Ali Şansalan, hakemi bir kez daha VAR'a davet etti. Hakem, pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. Ama bu pozisyonda Jakobs'un sırtı dönüktü. Rakibi de topu da görmüyor, top da koluna çarpıyor. Bence çok ağır bir karar. Penaltıyı kullanan Hajradinovic skoru 3-2'ye getirdi.
Osimhen'den sonra Galatasaray'ın hücum gücü neredeyse yarı yarıya azaldı. Osimhen sahadayken, savunması hiç çıkmayan Kasımpaşa, ikinci yarıda her hattı ile Galatasaray kalesine yüklendi. Okun Buruk'un değişiklikleri de Galatasaray'ın futboluna bir hareket getirmedi. Maçın sonlarında tamamen geriye yaslanan ve skoru koruma telaşı içine giren bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa, Galatasaray'ın bu zaafını çok iyi kullanarak, müthiş bir geriye dönüşe imza attı ve 1 puan çıkardı. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışında yara aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde iştahını kabarttı.

Galatasaray, lige en iyi başlama rekorunu kıramadı. (AA)Galatasaray, lige en iyi başlama rekorunu kıramadı. (AA)
TERCİHLER YANLIŞTI - BÜLENT TİMURLENK

Gastronomide iki pahalı ana malzemeyi bir tabakta buluşturmak şeflerin tercihi değildir, görgüsüzlük kabul ederler, kimse de kalkan tava üstünde bonfile yemez zaten. Serie A'da 3 kez gol kralı olmuş Osimhen ve İcardi bir arada oynar, yarım saatte de rakibi imha eder, üçlük yapar ama maç 90 dakika. 14 günde 5. maça çıkarken rotasyon bir tercih değil mecburiyetti. Rakibi hücumda vakumlayan Davinson ve Lucas'ın sahada olmadığı bir maçta orta sahayı Kerem ve Sara ile kurmak, doğrusu Osimhen-İcardi ile başlamaktan daha riskliydi. Geride Nelsson oyunu yavaş kuruyor, Jelert ve Sallai, Kenter Tiyatrosu'nda ustaların yanına gelmiş konservatuar mezunları gibi ürkek ve çekingendiler. İlk yarıda Yunus yine içerde oynayınca Sara ve Kerem ile tutulan orta saha, ilk 30 dakikada 3 golle süslenince her şey yolunda gibiydi. Fall'ın golüne ve ardından Kasımpaşa'nın kaçırdığına kadar…
İkinci yarıda Okan Buruk, Berkan ya da Lucas takviyesi yapması gerekirken Barış'ı sahaya sürdü. Girenlerin tamamı sıfır katkı ile oynayınca bir büyük risk daha aldı. 74'te İcardi'yi alıp 5. değişiklik hakkını kullandı, bir oyuncusu sakatlansa kalan 25 dakikayı 10 kişi oynayacak Buruk, 'Batsü' üzülmesin diye onu sahaya sürüp yine Lucas'ı unuttu… Yoğun maç trafiğinde beklenmedik puan kayıpları olur. İkinci yarıda Okan Buruk bağıra bağıra gelen puan kaybının baş aktörüydü… Futbolda 3-0'ın garanti skor olup olmadığını merak ediyorsa Carlo Ancelotti'yi arasın… Restoranlarda yıldızları, kilerdeki stoklara değil, masaya gelen tabağa ve servise veriyorlar.

Okan Buruk'un tercihleri eleştirildi. (AA)Okan Buruk'un tercihleri eleştirildi. (AA)
ARIZALI KADRO - ÖMER ÜRÜNDÜL

Galatasaray'ın dün gece sahaya çıkan kadrosunun organize ve etkili bir futbol sergilemesi mümkün değildi. Ama her zaman söylediğim gibi futbol ilginç bir oyun. Rakip defansın hatalarından ve iki golcünün usta vuruşlarıyla G.Saray 3 farklı skor avantajı yakaladı. Ama bu kadronun arızalı olduğu başka bir örnekle belliydi. Çünkü moralsiz Kasımpaşa devrenin son dakikalarında bir gol attı. Bir tane de yüzde yüz kaçırdı. İkinci devrede oyunun genel kontrolü Kasımpaşa'daydı. Okan Buruk, yaptığı bütün hamlelere rağmen oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. İşler sarpa sarıyor niye Torreira'yı almıyorsun. Çünkü giren oyuncular da motive değildi. Kimin nerede oynadığı belli değildi. Muslera, iki top tutarak oyunu tutmaya çalıştı. Önce penaltı sonra son dakika golüyle çok önemli iki puan kaybedildi. Yeni isimlerden de Jelert vasattı, Sallai ise bilhassa uyum sorunundan varlık gösteremedi.
Gelelim genel gözlemime; Okan Buruk, ligimizdeki takımların genel yetersizliğini biliyor. Şansına da çok güveniyor. Dün gece yine büyük bir maceraya atıldı. İcardi ve Osimhen'le çift santrfor oluşturdu. Orta sahayı bir kişi eksiltti. Üstelik de Torreira'sız. Genelde bizim ligimizdeki takımlar bu hatalarda cezayı kesemiyorlar. Ama yeri gelir futbol şansı size de sırtını döner, büyük hata yaparsınız. 3 farklı yenik durumdaki Kasımpaşa sahadan beraberlikle ayrıldı. Aman İcardi kırılmasın diye hata yaparsanız futbol şansı da size sırtını döner.

Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı. (AA)Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı. (AA)
HAKEMİ BEĞENDİM - AHMET ÇAKAR

Galatasaray, yine tarih yazdı ama bu sefer tersten. Düşünebiliyor musunuz, kendi evinizde oynuyorsunuz, ilk yarım saatte süper golcülerinizle 3-0 öne geçiyorsunuz, ardından maç 3-3'e gelip iki puan kaybediyorsunuz. Hata Okan Buruk'un. Rotasyon yaptın, bu kadar fazla rotasyon olmaz. Takım 3-0 öne geçti ama Kasımpaşa 3-0'dan sonra çok rahat Galatasaray'ın üzerine geldi.
Torreira'nın orta saha için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Devre biterken Kasımpaşa'yı umutlandıran gol geldi ve ardından ikinci yarı neredeyse tüm inisiyatifi Kasımpaşa aldı. Topa sahip oldular, pas yaptılar, en önemlisi Galatasaray'ın üzerine rahat rahat geldiler. 80. dakikada penaltıyı aldılar ve bitime dakikalar kala da beraberliği kurtardılar. İkinci yarı mutlak Torreira alınmalıydı. Orta saha ne karşılayabildi ne top kapabildi.
Gelelim hakeme… Ben Oğuzhan Çakır'ı çok ama çok beğendim. İyi maç yönetti. Diyeceksiniz ki 'İki penaltı VAR yardımıyla geldi'. Doğru ama ilkinde hızlı şekilde hepimiz penaltı gördük. Oysaki yukarı kalkmış iki kolunun arasından top Jakobs'un göğsüne çarpıyor. İkinci penaltıda ise Jakobs kafaya sıçrıyor, top arkadaki Kasımpaşalı oyuncunun kafasını vurduğunda Jakobs arkaya bakıp kolunu açıveriyor. Hakem bunu da süzemeyebilirdi ve VAR yardımıyla bu sefer haklı bir penaltı geldi.

Aslana uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıAslana uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
Aslan'a uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
Süper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 7. haftaSüper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 7. hafta
Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 7. hafta)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah’ı uyardı: İran seni sattı
12.500 TL alan emeklinin yeni maaşı ne kadar olacak? Ocak zammında %13.44 veya %41.5 uygulanırsa...
CHP’deki kaçakçılık skandalı: Ediz Ün partisinden istifa etti
Katil Yunus Emre Geçti daha önce nasıl serbest bırakıldı? Cinsel istismar skandalı da ortaya çıktı
Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi! Şımarıklık
Başkan Erdoğan’ın birlik mesajı süreci hızlandırdı! LGBT terörüne karşı yeni eylem planı: Bakanlıklardan iş birliği
CANLI | Nasrallah’tan sonra Hamaney paniği! Nasrallah suikastında 80 ton patlayıcı | Hizbullah’tan misilleme: Tel Aviv’de siren sesleri
HAVA DURUMU | Sis, pus, yağış! Meteoroloji’den İstanbul’a flaş uyarı!
Narin Güran cinayetinde kayıp 8 gün! Kamera kayıtlarını kim neden sildi? Amca Salim Güran...
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Fethi kabir kararı sonrası gözler o tarihte! Otopside neler yaşandı?
Kredi kartına yapılandırma! Amaç borç artışını kontrol altında tutmak
İBB’den ihale oyunu: 14 Milyar TL’ye çökme operasyonu mu? Önce iptal ettiler sonra yükselttiler
Serhat Akın olayında flaş gelişme! Gözaltındaki kişi sayısı 5’e yükseldi: Bütün şüpheliler yakalandı
İŞ KURANA 3 YIL VERGİ ÖDEMEK YOK! Kurumlar Vergisi’nde flaş düzenleme
Nasrallah suikastı sonrası İran ABD’yi suçladı! Rusya siyasi cinayet açıklaması yaptı
SON DAKİKA