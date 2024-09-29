Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi! "Şımarıklık"

Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. (AA)

ROTASYON TORREİRA VE OSİMHEN... - ZEKİ UZUNDURUKAN Dünyanın en iyi iki golcüsüne sahip Galatasaray, maça muazzam bir ön alan baskısı ile başladı. Kasımpaşa'ya nefes aldırmayan, adeta başını döndüren pas trafiği ve pres, art arda golleri getirdi Galatasaray'a... Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapmak isterken, ateşle oynadı. Okan Buruk'un 6 yeni oyuncu ve sistem rotasyonu riskleri de beraberinde getiriyordu. İlk 45'te sistem tıkır tıkır işledi. Ta ki orta saha oyundan düşene kadar. Torreira'sız bir Galatasaray orta sahasının ikinci yarıda ne kadar zorlandığını gördük.

İlk yarıda Galatasaray gerçekten bir uzay takımı gibi mücadele etti. Uzay takımının iki de uzaylı golcüsü sahada olunca, Ksaımpaşa için yapacak bir şey yoktu. Önce uzaylı golcü Osimhen sahneye çıktı ve iki muazzam gol attı. Ardından İcardi nefis bir golle RAMS Park tribünlerini coşturdu. Osimhen, 'yarim yarim' şarkısını, İcardi de 'aşkın olayım' ile Seyrantepe'yi bayram yerine çevirdi. Osimhen ve İcardi'yi izlerken gözlerimizin pası silindi. Ligimizin çok üzerindeki bu iki golcüyü şu anda ligimizde durdurabilecek hiçbir savunma yok. İcardi'yi tutsan, Osimhen avlar; Osimhen'i tutsan, İcardi işi bitirir.

Galatasaray, ilk yarıda Kasımpaşa'yı sahadan silerken, ikinci yarıda her şey tersine döndü. Osimhen'in riske edilmeyerek, ikinci yarıda kenara alınması, Galatasaray adına 2 puanın uçup gitmesi anlamına geliyordu. Kasımpaşa, Osimhen'in 2. yarıda sahada olmayışını avantaja çevirdi. Kasımpaşa daha çok topla oynamaya ve dalga dalga Galatasaray kalesine gelmeye başladı. İkinci yarıda Muslera süper kurtarışlar yaptı ama maçı kurtaramadı. Hadi maça Torreira ile başlamadın. Kasımpaşa bu kadar baskı kurarken, neden Torreira'yı oyuna almıyorsun Okan hoca! Defans dökülüyor; Sanchez'i çağırıyor maç! Neden Sara'yı çıkarıyorsun hocam! Bu maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesi size yazar Okan Buruk hocam!

Değişikliklerin de yanlıştı Okan hocam! İcardi'yi çıkarman büyük hataydı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır iki kez VAR'a gitti. 50'deki Jakobs'un pozisyonunda hakem hatalı bir penaltı vermişti. VAR'daki Ali Şansalan, yanlışı düzelttirdi. 80'de yine Jakobs'un başrolde olduğu pozisyonda ise Ali Şansalan, hakemi bir kez daha VAR'a davet etti. Hakem, pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. Ama bu pozisyonda Jakobs'un sırtı dönüktü. Rakibi de topu da görmüyor, top da koluna çarpıyor. Bence çok ağır bir karar. Penaltıyı kullanan Hajradinovic skoru 3-2'ye getirdi.

Osimhen'den sonra Galatasaray'ın hücum gücü neredeyse yarı yarıya azaldı. Osimhen sahadayken, savunması hiç çıkmayan Kasımpaşa, ikinci yarıda her hattı ile Galatasaray kalesine yüklendi. Okun Buruk'un değişiklikleri de Galatasaray'ın futboluna bir hareket getirmedi. Maçın sonlarında tamamen geriye yaslanan ve skoru koruma telaşı içine giren bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa, Galatasaray'ın bu zaafını çok iyi kullanarak, müthiş bir geriye dönüşe imza attı ve 1 puan çıkardı. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışında yara aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde iştahını kabarttı.

Galatasaray, lige en iyi başlama rekorunu kıramadı. (AA)

TERCİHLER YANLIŞTI - BÜLENT TİMURLENK Gastronomide iki pahalı ana malzemeyi bir tabakta buluşturmak şeflerin tercihi değildir, görgüsüzlük kabul ederler, kimse de kalkan tava üstünde bonfile yemez zaten. Serie A'da 3 kez gol kralı olmuş Osimhen ve İcardi bir arada oynar, yarım saatte de rakibi imha eder, üçlük yapar ama maç 90 dakika. 14 günde 5. maça çıkarken rotasyon bir tercih değil mecburiyetti. Rakibi hücumda vakumlayan Davinson ve Lucas'ın sahada olmadığı bir maçta orta sahayı Kerem ve Sara ile kurmak, doğrusu Osimhen-İcardi ile başlamaktan daha riskliydi. Geride Nelsson oyunu yavaş kuruyor, Jelert ve Sallai, Kenter Tiyatrosu'nda ustaların yanına gelmiş konservatuar mezunları gibi ürkek ve çekingendiler. İlk yarıda Yunus yine içerde oynayınca Sara ve Kerem ile tutulan orta saha, ilk 30 dakikada 3 golle süslenince her şey yolunda gibiydi. Fall'ın golüne ve ardından Kasımpaşa'nın kaçırdığına kadar…

İkinci yarıda Okan Buruk, Berkan ya da Lucas takviyesi yapması gerekirken Barış'ı sahaya sürdü. Girenlerin tamamı sıfır katkı ile oynayınca bir büyük risk daha aldı. 74'te İcardi'yi alıp 5. değişiklik hakkını kullandı, bir oyuncusu sakatlansa kalan 25 dakikayı 10 kişi oynayacak Buruk, 'Batsü' üzülmesin diye onu sahaya sürüp yine Lucas'ı unuttu… Yoğun maç trafiğinde beklenmedik puan kayıpları olur. İkinci yarıda Okan Buruk bağıra bağıra gelen puan kaybının baş aktörüydü… Futbolda 3-0'ın garanti skor olup olmadığını merak ediyorsa Carlo Ancelotti'yi arasın… Restoranlarda yıldızları, kilerdeki stoklara değil, masaya gelen tabağa ve servise veriyorlar.

Okan Buruk'un tercihleri eleştirildi. (AA)

ARIZALI KADRO - ÖMER ÜRÜNDÜL Galatasaray'ın dün gece sahaya çıkan kadrosunun organize ve etkili bir futbol sergilemesi mümkün değildi. Ama her zaman söylediğim gibi futbol ilginç bir oyun. Rakip defansın hatalarından ve iki golcünün usta vuruşlarıyla G.Saray 3 farklı skor avantajı yakaladı. Ama bu kadronun arızalı olduğu başka bir örnekle belliydi. Çünkü moralsiz Kasımpaşa devrenin son dakikalarında bir gol attı. Bir tane de yüzde yüz kaçırdı. İkinci devrede oyunun genel kontrolü Kasımpaşa'daydı. Okan Buruk, yaptığı bütün hamlelere rağmen oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. İşler sarpa sarıyor niye Torreira'yı almıyorsun. Çünkü giren oyuncular da motive değildi. Kimin nerede oynadığı belli değildi. Muslera, iki top tutarak oyunu tutmaya çalıştı. Önce penaltı sonra son dakika golüyle çok önemli iki puan kaybedildi. Yeni isimlerden de Jelert vasattı, Sallai ise bilhassa uyum sorunundan varlık gösteremedi.

Gelelim genel gözlemime; Okan Buruk, ligimizdeki takımların genel yetersizliğini biliyor. Şansına da çok güveniyor. Dün gece yine büyük bir maceraya atıldı. İcardi ve Osimhen'le çift santrfor oluşturdu. Orta sahayı bir kişi eksiltti. Üstelik de Torreira'sız. Genelde bizim ligimizdeki takımlar bu hatalarda cezayı kesemiyorlar. Ama yeri gelir futbol şansı size de sırtını döner, büyük hata yaparsınız. 3 farklı yenik durumdaki Kasımpaşa sahadan beraberlikle ayrıldı. Aman İcardi kırılmasın diye hata yaparsanız futbol şansı da size sırtını döner.

Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı. (AA)

HAKEMİ BEĞENDİM - AHMET ÇAKAR Galatasaray, yine tarih yazdı ama bu sefer tersten. Düşünebiliyor musunuz, kendi evinizde oynuyorsunuz, ilk yarım saatte süper golcülerinizle 3-0 öne geçiyorsunuz, ardından maç 3-3'e gelip iki puan kaybediyorsunuz. Hata Okan Buruk'un. Rotasyon yaptın, bu kadar fazla rotasyon olmaz. Takım 3-0 öne geçti ama Kasımpaşa 3-0'dan sonra çok rahat Galatasaray'ın üzerine geldi.

Torreira'nın orta saha için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Devre biterken Kasımpaşa'yı umutlandıran gol geldi ve ardından ikinci yarı neredeyse tüm inisiyatifi Kasımpaşa aldı. Topa sahip oldular, pas yaptılar, en önemlisi Galatasaray'ın üzerine rahat rahat geldiler. 80. dakikada penaltıyı aldılar ve bitime dakikalar kala da beraberliği kurtardılar. İkinci yarı mutlak Torreira alınmalıydı. Orta saha ne karşılayabildi ne top kapabildi.

Gelelim hakeme… Ben Oğuzhan Çakır'ı çok ama çok beğendim. İyi maç yönetti. Diyeceksiniz ki 'İki penaltı VAR yardımıyla geldi'. Doğru ama ilkinde hızlı şekilde hepimiz penaltı gördük. Oysaki yukarı kalkmış iki kolunun arasından top Jakobs'un göğsüne çarpıyor. İkinci penaltıda ise Jakobs kafaya sıçrıyor, top arkadaki Kasımpaşalı oyuncunun kafasını vurduğunda Jakobs arkaya bakıp kolunu açıveriyor. Hakem bunu da süzemeyebilirdi ve VAR yardımıyla bu sefer haklı bir penaltı geldi. Aslana uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Aslan'a uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Süper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 7. hafta Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 7. hafta)