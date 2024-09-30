Victor Osimhen Kasımpaşa ağlarını 2 kez sarsarak ilk gollerini attı. [REUTERS]

"ONUN İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARSINIZ"

Son olarak Manchester United'ın eski oyuncusu Louis Saha, Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Kırmızı Şeytanlar'a transfer çağrısında bulundu.

Fransız eski futbolcu, bu sezon kötü bir dönemden geçen United'ın ateşleyici güce ihtiyacı olduğunu ifade ederek; "Takımın bu yönde bir eksikliği söz konusu. Kulübün yeniden zirve yarışına katılması ve kalıcı olabilmesi için Victor Osimhen gibi birine ihtiyaç var. Napoli'den Galatasaray'a kiralık gitti. Gerçekçi mi bilmiyorum ama yaz transfer döneminde müsait olacak.

Osimhen, bir forvet, Manchester United'ın yapması gereken türden bir transfer. Osimhen'i transfer etmek için çok para gerekiyorsa, ki öyle olacak, gidip yaparsınız. Osimhen'i imzaladıysanız, potansiyel imzalamıyorsunuz. Size ne vereceğini tam olarak biliyorsunuz." diye konuştu.