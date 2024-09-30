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Çok para vermek gerekiyorsa gidip yaparsınız! Efsane futbolcudan dünya devine Victor Osimhen için transfer çağrısı

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılı forma ile adeta yeniden doğan ve gollerinin yanı sıra asistleri ile de ön plana çıkan Nijeryalı futbolcu için İngiliz devine transfer tavsiyesi geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 19:28 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 19:28
Çok para vermek gerekiyorsa gidip yaparsınız! Efsane futbolcudan dünya devine Victor Osimhen için transfer çağrısı

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Sarı kırmızılı ekibin yaz transfer döneminin son anlarında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, forma giydiği andan itibaren adından söz ettirmeyi başardı.

6 milyon euro maaşla imza attırılan Nijeryalı forvet, 4 karşılaşmada 2 gol atıp 4 de asist yaparak kalitesini ispatladı.

Victor Osimhen 4 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaptı. [REUTERS]Victor Osimhen 4 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaptı. [REUTERS]

DÜNYAYA KENDİNİ YENİDEN İSPATLADI

Attığı gollerin rakiplere veya takım arkadaşlarına yazılması sonrasında Kasımpaşa maçında ağları havalandıran Victor Osimhen, formasının arkasına "Finally (sonunda)" yazarak şeytanın bacağını kırdığını göstermişti.

Diğer yandan dünya futboluna da geri döndüğünün sinyallerini vermişti.

25 yaşındaki forvetin bu performansı da dünyanın birçok yerinde karşılık buluyor.

Victor Osimhen'in yaptığı Mauro Icardi gol sevinci gündeme oturdu. [REUTERS}Victor Osimhen'in yaptığı Mauro Icardi gol sevinci gündeme oturdu. [REUTERS}

TRANSFERİN ODAĞINDA

Ülkesinde geçen haftanın en çok konuşulan ismi olmayı başaran yıldız golcü, İtalya, İngiltere ve Fransa'da da da adı transferle anılıyor.

Birçok medya organında PSG başta olmak üzere İngiliz ekipleri ve Napoli'nin vereceği karar üçgeninde çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Victor Osimhen Kasımpaşa ağlarını 2 kez sarsarak ilk gollerini attı. [REUTERS]Victor Osimhen Kasımpaşa ağlarını 2 kez sarsarak ilk gollerini attı. [REUTERS]

"ONUN İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARSINIZ"

Son olarak Manchester United'ın eski oyuncusu Louis Saha, Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Kırmızı Şeytanlar'a transfer çağrısında bulundu.

Fransız eski futbolcu, bu sezon kötü bir dönemden geçen United'ın ateşleyici güce ihtiyacı olduğunu ifade ederek; "Takımın bu yönde bir eksikliği söz konusu. Kulübün yeniden zirve yarışına katılması ve kalıcı olabilmesi için Victor Osimhen gibi birine ihtiyaç var. Napoli'den Galatasaray'a kiralık gitti. Gerçekçi mi bilmiyorum ama yaz transfer döneminde müsait olacak.

Osimhen, bir forvet, Manchester United'ın yapması gereken türden bir transfer. Osimhen'i transfer etmek için çok para gerekiyorsa, ki öyle olacak, gidip yaparsınız. Osimhen'i imzaladıysanız, potansiyel imzalamıyorsunuz. Size ne vereceğini tam olarak biliyorsunuz." diye konuştu.

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