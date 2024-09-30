Hayata dokunan bir efsaneydi! Dikembe Mutombo hayatını kaybetti

Dikembe Mutombo'nun eşi Rose Mutombo'dan 3 çocuğu bulunuyordu. Ayrıca Rose'un ölen kardeşinin 4 çocuğunu da evlat edindiler.

NBA tarihinin en çok sevilen isimlerinden biri olan ve bu organizasyonun ikon yüzlerinden birine sahip Dikembe Mutombo yaşamını yitirdi.

Dikembe Mutombo NBA'nin renkli isimlerinden biriydi. [AFP]

VAKIFLARDA GÖREV YAPTI

Kariyeri başarılarla dolu Mutombo, NBA'nin ilk küresel elçisi olarak görev yaptı. Ülkesi Demokratik Kongo başta olmak üzere pek çok Afrika ülkesi için önemli projelerde bulundu.

Özel Olimpiyatlar Uluslararası, CDC Vakfı ve UNICEF ABD Fonu Ulusal Kurulu gibi birçok kurulda yer aldı.

NBA komiseri Adam Silver, yaptığı açıklamada, "Dikembe Mutombo hayattan daha büyüktü. Sahada NBA tarihinin en iyi blokçularından ve defans oyuncularından biriydi. Saha dışında, kalbini ve ruhunu başkalarına yardım etmeye adadı.

Basketbol oyununun topluluklar üzerinde, özellikle de memleketi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve Afrika kıtasında olumlu bir etki yaratmak için neler yapabileceğini düşündü ve faaliyete geçirmeye çalıştı. Dikembe ile dünyayı gezme ve onun cömertliğinin yanı sıra şefkatinin insanları nasıl yükselttiğini ilk elden görme ayrıcalığına sahip oldum.

Yıllar boyunca NBA etkinliklerinde her zaman beraberdik. Bulaşıcı gülümsemesi, derin, gür sesi ve her nesilden basketbol hayranlarının onu sevmesini sağlayan imza niteliğindeki parmak sallamasıyla unutulmayacak." dedi.