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Hayata dokunan bir efsaneydi! Dikembe Mutombo hayatını kaybetti

Kariyerinde Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philedelphia 76's, New Jersey Nets, New York Knicks gibi takımlarda oynayan ve birçok başarı elde eden Dikembe Mutombo, 2 senedir gördüğü kanser tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti. Mutombo'nun yaşamına dair detaylar da bir hayli dikkat çekici. NBA Onur Listesi'nde yer alan efsane isim aynı zamanda hayırseverliği ile de adından söz ettiriyordu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 20:01 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 20:15
Hayata dokunan bir efsaneydi! Dikembe Mutombo hayatını kaybetti

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NBA tarihinin en çok sevilen isimlerinden biri olan ve bu organizasyonun ikon yüzlerinden birine sahip Dikembe Mutombo yaşamını yitirdi.

Dikembe Mutombo'nun eşi Rose Mutombo'dan 3 çocuğu bulunuyordu. Ayrıca Rose'un ölen kardeşinin 4 çocuğunu da evlat edindiler.

Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcu, 2 yıldan bu yana kanser tedavisi görüyordu.

Dikembe Mutombo NBA'nin renkli isimlerinden biriydi. [AFP]Dikembe Mutombo NBA'nin renkli isimlerinden biriydi. [AFP]

VAKIFLARDA GÖREV YAPTI

Kariyeri başarılarla dolu Mutombo, NBA'nin ilk küresel elçisi olarak görev yaptı. Ülkesi Demokratik Kongo başta olmak üzere pek çok Afrika ülkesi için önemli projelerde bulundu.

Özel Olimpiyatlar Uluslararası, CDC Vakfı ve UNICEF ABD Fonu Ulusal Kurulu gibi birçok kurulda yer aldı.

NBA komiseri Adam Silver, yaptığı açıklamada, "Dikembe Mutombo hayattan daha büyüktü. Sahada NBA tarihinin en iyi blokçularından ve defans oyuncularından biriydi. Saha dışında, kalbini ve ruhunu başkalarına yardım etmeye adadı.

Basketbol oyununun topluluklar üzerinde, özellikle de memleketi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve Afrika kıtasında olumlu bir etki yaratmak için neler yapabileceğini düşündü ve faaliyete geçirmeye çalıştı. Dikembe ile dünyayı gezme ve onun cömertliğinin yanı sıra şefkatinin insanları nasıl yükselttiğini ilk elden görme ayrıcalığına sahip oldum.

Yıllar boyunca NBA etkinliklerinde her zaman beraberdik. Bulaşıcı gülümsemesi, derin, gür sesi ve her nesilden basketbol hayranlarının onu sevmesini sağlayan imza niteliğindeki parmak sallamasıyla unutulmayacak." dedi.

Joe Embiid Dikembe Mutombo'nun rol modeli olduğunu söyledi. [Takvim]Joe Embiid Dikembe Mutombo'nun rol modeli olduğunu söyledi. [Takvim]

"ROL MODELİMDİ"

Kendi adını taşıyan vakıf ile birlikte Kongo'nun yaşam standartlarını yükseltmek için uğraşan Dikembe Mutombo için ülkesinde büyük üzüntü yaşanırken NBA'de de yıldız oyuncu Joel Embiid duygu dolu bir mesaj yayımladı.

Embiid; "Özellikle biz Afrikalılar için üzücü bir gün... Aslında tüm dünya için çünkü basketbol sahasında başardıklarının dışında bence saha dışında daha da iyiydi. Birçok harika şey yaptı. Birçok insan için birçok harika şey yaptı, bu yüzden benim rol modelimdi" ifadelerini kullandı.

Dikembe Mutombo kariyerinde 11729 sayı attı. [AFP]Dikembe Mutombo kariyerinde 11729 sayı attı. [AFP]

PARMAK HAREKETİNDEN ÇOK CEZA ALDI

Mutombo ayrıca, bloklanan bir şutun ardından sıklıkla kullandığı şakacı parmak sallama hareketiyle de tanınıyordu.

Dünayca ünlü efsane bu hareketi ile ilgili olarak şunları söylemişti; "Her ne zaman şutları bloklasam, insanlar gelip bana biraz olsun yük olmaya çalışırdı. Sonra her şutu blokladığımda başımı sallardım, Sonra dedim ki, boşver bunu. O adamlar beni dinlemiyor. Belki de onlara parmak sallamaya başlarsam o zaman dengeler değişir. Çok fazla teknik faul aldım ama hiçbir hakem beni oyundan atmadı."

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