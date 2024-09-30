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Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Ouvir Mourinho"

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. İkinci yarıda açılan sarı lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Spor yazarları mücadeleyi yorumlarken Jose Mourinho'yu eleştirdi. Bir isim ise tecrübeli teknik adama Portekizce seslenerek "Dinle Mourinho" başlığını attı. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:25
Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Ouvir Mourinho

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OYUN YİNE TATMİN ETMEDİ - İLKER YAĞCIOĞLU

Dün akşam Antalya'da Fenerbahçe 3 puana uzanırken resmen ecel terleri döktü. 7 yaşındaki çocuğun atabileceği golü Sebastian Szymanski'nin kaçırması Fenerbahçe'nin maça rahat başlamasına engel oldu. Sonrasında Edin Dzeko'ya yapılan ve hakemin görmediği pozisyon Jose Mourinho'yu çileden cıkardı.
Bu pozisyondan sonra Dusan Tadic'in attığı gole kadar geçen süre ise resmen Sarı-Lacivertli takım için kabir azabıydı. Son derece yavaş bir tempoda geçen maç, oyuncuların bireysel performanslarının düşük olmasıyla da iyi bir görüntü vermedi.
"Gol nasıl olacak?" sorusu akıllara geldi. Mourinho'nun İsmail Yüksek-Amrabat ikilisine şans vermesi izleyenleri pek tatmin etmedi. Bu futbolcuların orta sahada oynayamadıklarını gördük.
İsmail Yüksek, Amrabat ile oynadığı için yerini yadırgadı.
İyi oynamadığı maçta Fenerbahçe, dün geceyi 3 puanla kapatmasını bildi. Ama bu oyun hiç tatmin etmedi. Kenardaki hocanın adı Jose Mourinho.
Öyle bir kariyeri var ki herkes şimdi yutkunuyor.

Alex de Souza, maç öncesi vatandaşları Fred ve Becao ile sohbet etti. (AA)Alex de Souza, maç öncesi vatandaşları Fred ve Becao ile sohbet etti. (AA)
FRED İLE BİR BAŞKA - GÜRCAN BİLGİÇ

UmarIm 'inişli-çıkışlı' maçın Fenerbahçe adına sonuncusunu seyrettik. Kazanmasına rağmen oynanan oyunu değil, mücadeleyi ve kaliteyi konuşabiliyoruz. Fred'in kenarda oturduğu bir müsabakada topu, rakip ceza alanına getiremediler. Antalya'nın baskısında daha çok akıl, çalışma ve plan vardı. Tek paslarla orta sahayı rahat geçtiler. Ama onlar da ceza alanına akıllıca giremediler. Bir kaos oyunu başladı ve 'atan kazanır' formatına büründü.
Maçın F.Bahçe için anlamında 'kazanmak' öncelik. G.Saray'ın puan kaybettiğini düşündüğünüzde 90 dakikanın tek anlamı kazanmakla olacaktı. Fred'in kulübede oturtup iki 6 numara; Ambarat–İsmail ile oynamanın da anlamı bu olabilir. Mourinho 'Bir türlü golü atarım ama yememeliyim' dedi mi bilmiyorum. Ama birbirimizle konuştuğumuzda dememiş olabileceği fikrini de kimse savunmuyor. Bu düz orta saha, Maximin dışında hareketsiz ön taraf, Szymanski'nin sert baskısına destek gelmemesi, her futbolcunun maçı kendi fikriyle yaşadığının da bir belgesi aslında. Bu takıma, her maç önde baskı yapılıyor ama Livakovic'in uzun vurması dışında çıkış planları yok. Anlaşılabilir bir durum değil. İlk dakikalarda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılır. Görüntülerden iki fikir de kendine kanıt buluyor. Hakemler, 'devam' dediğine göre VAR da çaresiz. Dzeko'ya ceza alanı içinde darbe var. Hakem Cihan Aydın darbeyi yeterli görmedi. Ama benzer pozisyonda Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kalacakken faulü verdi. 0-0 oynanırken geçen sezonlardan aşina taktir haklarını izledik. Fred'in oyuna girmesiyle F.Bahçe başka bir şapka takıyor, oyun kendi anlamını buluyor.

Mourinho, Fenerbahçe'nin oynadığı oyun nedeniyle eleştiriliyor. (AA)Mourinho, Fenerbahçe'nin oynadığı oyun nedeniyle eleştiriliyor. (AA)
OUVİR MOURİNHO! - EMRE BOL

Caro José Mourinho... Não sei se traduzem o que lhe escrevemos e dizemos. Olha pá; Tem uma boa equipa nos padrões do nosso país. De facto, é um plantel muito bom... Mas não se usa esse plantel corretamente, pensando apenas na defesa. Até os avançados da equipa defendem e perseguem o jogador adversário! Não está a usar a sua equipe corretamente. O vencedor nem sempre tem razão. Forçou um golo a uma equipa que sofreu 13 golos em 6 semanas. Peço-lhe que use este bom cajado corretamente. Não tem um cajado que consiga tirar um coelho da cartola. Se usar os nomes certos no sítio certo, o Fenerbahçe será campeão. Parece que Maximin não é adequado para a Superliga... Kostic parece ser mais útil... Pela primeira vez, deixem os adeptos do Fenerbahçe assistir a um jogo confortável. Acredite, esta equipa é capaz de fazer mais. Seja o treinador da equipa que quer sempre ganhar! Atenciosamente...

Çok sevgili Jose Mourinho... Bilmiyorum sana bizim yazdıklarımızı, söylediklerimizi tercüme ediyorlar mı? Bak dostum; elinde bizim ülkemizin standardında iyi bir kadro var. Hatta çok iyi bir kadro... Lakin sen bu kadroyu sadece savunmayı düşünerek doğru bir şekilde kullanmıyorsun. Takımdaki hücumcular bile savunma yapar, rakip oyuncuyu kovalar olmuş! Takımını doğru kullanmıyorsun. Galip gelen her zaman haklı değildir. 6 haftada 13 gol yemiş bir takıma zorla gol attın. Rica ediyorum bu iyi kadroyu doğru kullan. Şapkadan tavşan çıkaracak bir kadron yok. Doğru isimleri doğru yerde kullanırsan Fenerbahçe şampiyon olur. Maximin Süper Lige pek uygun değil sanki... Kostiç daha faydalı olacak gibi... Bir kere olsun Fenerbahçe taraftarına rahat bir maç seyrettir. İnan bu takım daha fazlasını yapabilecek kapasitede. Hep kazanmak isteyen takımın, hep kazanmak isteyen hocası ol! Sevgiler... (Çeviri bir translate programından alınmıştır.)

Szymanski, maçın başında çok net bir fırsattan yararlanamadı. (AA)Szymanski, maçın başında çok net bir fırsattan yararlanamadı. (AA)
MOURINHO'YU ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM - ÖMER ÜRÜNDÜL

F.Bahçe hiç de iyi oynamadığı bir maçta 3 puanı kazandı. Daha maç başlar başlamaz Szymanski fizik kurallarını altüst eden bir gol kaçırdı. Ondan sonra son derece durgun, temposuz bir oyun… Rakip geriden rahatlıkla çıkabiliyor, bütün yük iki ön libero ile defans bloğu üzerinde. Çünkü Maximin defansa yardımı sevmiyor, Dzeko ile Tadic'in de fiziksel durumları yetersiz. İlk yarıda İsmail de sahada son derece düşük performanssergileyince takımı ayakta tutmaya çalışan deneyimli Amrabat'ın zekası ve olgunluğu oldu. İkinci yarıda iki değişiklik var… Arkadaşlarını tanımayıp ilk maçına çıkan Kostic sol bek, Oosterwolde stoper, İsmail yerine Fred… F.Bahçe yine ilk yarıya oranla daha biraz toparlanmış ama Antalya da yine gelme fırsatı buluyor. Sonra Oosterwolde tekrar sol beke geçiyor, Becao stopere geliyor, sonra Tadic'in golü ile takım nefes alıyor, ondan sonra da rakip kendi kalesine golü atınca F.Bahçe önemli olan 3 puanı hanesine yazıyor. Gelelim genel gözlemlerime…
Ben Mourinho'nun ne yapmak istediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Kulübede maçı izleme şekli de bir ilginç! Bir defa kafama takılan en önemli sorun şu; En Nesyri'yi ısrarla Mourinho istedi. Niye oynatmıyor. Dzeko son derece deneyimli, senelerin santrforu. Ama bir büyük takımın asli santrforunun 39 yaşında olması eşyanın tabiatına aykırı. Bir de Tadic var. Kaliteli olmasına rağmen 36 yaşında ve idare ediyor. Szymanski'de de düşüş var. İsmail neden bu kadar kısa sürede geriye gitti? İrfan Can hep yedek kulübesinde, oyuna alırken gol olunca vazgeçiyorsun. Sonra hiç almıyorsun. En Nesyri'yi son bölümde oyuna aldı ilk yüksek ortaya bir yüklendi, rakip oyuncu kendi kalesine golü attı.

Saint Maximin, maçı 2 isabetli şutla tamamladı. (AA)Saint Maximin, maçı 2 isabetli şutla tamamladı. (AA)
FARKI SAYGISIZLIĞI - AHMET ÇAKAR

Fenerbahçe kazandı ama hiç tat vermedi, vermiyor ve verecek gibi de görünmüyor. Jose Mourinho farkı sadece yaptığı hakem saygısızlıklarında görünüyor. Antalyaspor, Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından biri ama ürettiği gol pozisyonu biri, ikiyi geçmez. Maçın hemen başında Szymanski'nin kaçırdığı bir gol var ki inanılır gibi değil… Kaleye yarım metre uzakta, kaleci kalede yok, kale bomboş… İlk devre ve Tadic'in attığı gole kadar tüm Fenerbahçeliler 9 doğurdu. Amrabat dışında "eh" diyeceğimiz bir oyuncu bile yok. Dzeko'da fiziki düşüş var. Tadic de geriye gidiyor ama attığı akıllı golle birçok şeyi öteleyebiliyor. Tadic'in vuruş tekniği ve oyun zekası iyi olmasa Fenerbahçe ilk golü de bulamazdı. Hemen ardından da Kostic'in soldan yaptığı ortaya Antalyaspor defans oyuncusu kafayı ters vurunca Fenerbahçe maçı kurtardı.
Sonuçta; Fenerbahçe kazanmalıydı, Galatasaray puan kaybetmişti… Kazandılar ama inanın bana futbol olarak her geçen gün iyiye değil, kötüye gidiyorlar.
Hakem Cihan Aydın, oyunun hemen başında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi pozisyonunda devam ettirdi, VAR hakeminin yardımıyla da haklı olarak gol kararını vermedi. Çünkü topun az da olsa bir kısmı çizgiyle irtibatlıydı. Ama ilk yarıda Dzeko'ya yapılan mutlak bir penaltı var. Omuzlara bakınca şarj gibi görünüyor ama aşağıdan Veysel Sarı'nın, Dzeko'nun bacağına çok net bir faulü var.

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