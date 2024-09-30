Bu sezon Stuttgart formasıyla 8 maça çıkan ve 1 gol atıp 1 de asist yapan Atakan Karazor'un milli takım tercihi belli oldu.

Kariyerinde Bochum ve Borussia Dortmunda alt yapılarında forma giydikten sonra 2019'dan bu yana Stuttgart'ta oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Almanya'dan gelen teklifi reddetti.