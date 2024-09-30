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Milli takıma Bundesliga'dan takviye! Almanya'yı değil Türkiye'yi seçti

Futbol hayatını Alman temsilcisi Stuttgart'ta sürdüren Atakan Karazor, Almanya Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddederek tercihini Türkiye'den yana kullandığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 21:05 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 21:05
Milli takıma Bundesliga’dan takviye! Almanya’yı değil Türkiye’yi seçti

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Bu sezon Stuttgart formasıyla 8 maça çıkan ve 1 gol atıp 1 de asist yapan Atakan Karazor'un milli takım tercihi belli oldu.

Kariyerinde Bochum ve Borussia Dortmunda alt yapılarında forma giydikten sonra 2019'dan bu yana Stuttgart'ta oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Almanya'dan gelen teklifi reddetti.

Atakan Karazor Real Madrid deplasmanında mücadele etmişti. [AFP]Atakan Karazor Real Madrid deplasmanında mücadele etmişti. [AFP]

SKY'ın haberine göre Atakan Karazor, Almanya Milli Takımı Teknik Diektörü Julian Nagelsmann ile görüşme gerçekleştirdi.

İlgisinden dolayı Nagelsmann'a teşekkür eden yıldız oyuncunun tercihini Türkiye'den yana kullanacağını söylediği aktarıldı.

Atakan Karazor Stuttgart'ın kaptanlığını da üstleniyor. [REUTERS]Atakan Karazor Stuttgart'ın kaptanlığını da üstleniyor. [REUTERS]

Atakan Karazor'un Stuttgart ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontatı bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

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