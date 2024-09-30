Okan Buruk’tan şok Jelert kararı!

Galatasaray 'ın sezon başında 9 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Elias Jelert henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Son olarak 3-3 sona eren Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Jelert, performansıyla sınıfta kalmış ve yoğun şekilde eleştirilmişti.

Jelert performansıyla sınıfta kaldı. (AA) BURUK'TAN ŞOK KARAR! Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray teknik ekibi, Elias Jelert 'le ilgili kararını verdi. Fiziksel olarak yeterli görülmeyen ve oyun sistemine ayak uyduramayan Elias Jelert'in Okan Buruk tarafından kesileceği iddia edildi. Okan Buruk'un ocak ayına kadar sağ bekte Kaan Ayhan'ı düşündüğü haber detayında yer aldı.

Jelert'in 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. (AA)

5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR



Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, Danimarkalı sağ beke bu sezon 900 bin euro, 2025-26 sezonunda 1 milyon euro, 2026-27 sezonunda 1.1 milyon euro, 2027-28 sezonu için 1.2 milyon euro ve 2028-29 sezonu için 1.35 milyon euro maaş ödemesi yapacak.