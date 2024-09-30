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Okan Buruk'tan şok Jelert kararı!

Galatasaray'a imza attığı günden bu yana performansıyla eleştirilen Jelert, son oynanan Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlamıştı. Maçın ardından sosyal medyada taraftarın eleştiri odaklarının hedefinde olan Jelert için Okan Buruk'un da şok bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 16:38
Okan Buruk’tan şok Jelert kararı!

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Galatasaray'ın sezon başında 9 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Elias Jelert henüz beklentileri karşılayabilmiş değil.

Son olarak 3-3 sona eren Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Jelert, performansıyla sınıfta kalmış ve yoğun şekilde eleştirilmişti.

Jelert performansıyla sınıfta kaldı. (AA)Jelert performansıyla sınıfta kaldı. (AA)
BURUK'TAN ŞOK KARAR!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray teknik ekibi, Elias Jelert'le ilgili kararını verdi.

Fiziksel olarak yeterli görülmeyen ve oyun sistemine ayak uyduramayan Elias Jelert'in Okan Buruk tarafından kesileceği iddia edildi.

Okan Buruk'un ocak ayına kadar sağ bekte Kaan Ayhan'ı düşündüğü haber detayında yer aldı.

Jelert'in 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. (AA)Jelert'in 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. (AA)
5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, Danimarkalı sağ beke bu sezon 900 bin euro, 2025-26 sezonunda 1 milyon euro, 2026-27 sezonunda 1.1 milyon euro, 2027-28 sezonu için 1.2 milyon euro ve 2028-29 sezonu için 1.35 milyon euro maaş ödemesi yapacak.

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