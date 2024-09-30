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Cimbom'a Sorloth ve Weghorst tarifesi! Victor Osimhen para kazandıracak: Tam tamına 90 milyon euro

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya attığı gollerle ilk kez ağları havalandırma sevinci yaşayan Victor Osimhen, karşılaşmanın 3-3 bitmesine üzülse de Avrupa ve dünyada ses getirmeyi başardı. Nijeryal dev forvet için Napoli kararını verdi. Cimbom, yıldız futbolcudan para da kazanabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 02:58 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 03:31
Cimbom’a Sorloth ve Weghorst tarifesi! Victor Osimhen para kazandıracak: Tam tamına 90 milyon euro

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Napoli'de kadro dışı kaldıktan sonra Galatasaray ile anlaşan ve performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Victor Osimhen, Süper Lig'e giderek alışıyor.

Yıldız futbolcu 4 karşılaşmada 2 kez ağları sarsıp 4 de asist yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Bir yandan da hakkındaki transfer iddiaları giderek artıyor.

Victor Osimhen kısa sürede takım arkadaşlarıyla uyum sağladı. [REUTERS]Victor Osimhen kısa sürede takım arkadaşlarıyla uyum sağladı. [REUTERS]

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Okan Buruk'un çok sevdiği ve ilk andan itibaren görev verdiği 25 yaşındaki forvetin Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürüldü.

Çarpıcı transfer iddiası İtalya'dan geldi. İtalyan gazeteci Ciro Venerato, Osimhen'in devre arasında farklı bir takımda oynayabileceğini söyledi.

Victro Osimhen transferin gözdesi. [AA]Victro Osimhen transferin gözdesi. [AA]

90 MİLYON EURO BONSERVİS

Domenica Sportiva'ya konuşan Venerato, Napoli'ye 90 milyon euro ödenmesi halinde yıldız golcünün takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

Ayrıca iki takım arasında anlaşma sağlanır ve Osimhen de ayrılık kararı alırsa Galatasray'a ücretten pay ödeneceğini açıkladı. Ayrıca yazın bu transferin daha kolay gerçekleşebileceğinin altı çizildi.

Alexander Sörloth Trabzonspor tarihine geçmişti. [AA]Alexander Sörloth Trabzonspor tarihine geçmişti. [AA]

SORLTH VE WEGHORST TARİFESİ

Victor Osimhen'in söz konsusu transfer süreci ülkemizde daha önce top koşturan Alexander Sorloth ve Wout Weghorst'unkine benziyor.

RB Leipzig Norveçli golcüyü kadrosuna katarken Trabzonspor, Crystal Palace ile olan anlaşmasından dolayı 10 milyon euro kazanmıştı. Weghorst için de Manchester United, siyah beyazlılara 3 milyon euro vermişti.

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