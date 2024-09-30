Napoli'de kadro dışı kaldıktan sonra Galatasaray ile anlaşan ve performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Victor Osimhen, Süper Lig'e giderek alışıyor.
Yıldız futbolcu 4 karşılaşmada 2 kez ağları sarsıp 4 de asist yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Bir yandan da hakkındaki transfer iddiaları giderek artıyor.
Victor Osimhen kısa sürede takım arkadaşlarıyla uyum sağladı. [REUTERS]
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Okan Buruk'un çok sevdiği ve ilk andan itibaren görev verdiği 25 yaşındaki forvetin Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürüldü.
Çarpıcı transfer iddiası İtalya'dan geldi. İtalyan gazeteci Ciro Venerato, Osimhen'in devre arasında farklı bir takımda oynayabileceğini söyledi.
Victro Osimhen transferin gözdesi. [AA]
90 MİLYON EURO BONSERVİS
Domenica Sportiva'ya konuşan Venerato, Napoli'ye 90 milyon euro ödenmesi halinde yıldız golcünün takımdan ayrılabileceğini ifade etti.
Ayrıca iki takım arasında anlaşma sağlanır ve Osimhen de ayrılık kararı alırsa Galatasray'a ücretten pay ödeneceğini açıkladı. Ayrıca yazın bu transferin daha kolay gerçekleşebileceğinin altı çizildi.