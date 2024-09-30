Yıldız futbolcu 4 karşılaşmada 2 kez ağları sarsıp 4 de asist yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Bir yandan da hakkındaki transfer iddiaları giderek artıyor.

Okan Buruk'un çok sevdiği ve ilk andan itibaren görev verdiği 25 yaşındaki forvetin Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürüldü.

Victro Osimhen transferin gözdesi. [AA]

90 MİLYON EURO BONSERVİS

Domenica Sportiva'ya konuşan Venerato, Napoli'ye 90 milyon euro ödenmesi halinde yıldız golcünün takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

Ayrıca iki takım arasında anlaşma sağlanır ve Osimhen de ayrılık kararı alırsa Galatasray'a ücretten pay ödeneceğini açıkladı. Ayrıca yazın bu transferin daha kolay gerçekleşebileceğinin altı çizildi.