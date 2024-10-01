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Galatasaray - Rasta Vechta basketbol maçı canlı izle! 🏀 GS Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu maçı canlı yayın izle

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Alman temsilcisi Rasta Vechta'yı konuk ediyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan bu kritik karşılaşmada takımımız, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Yeni sezonda taraftarının desteğini arkasına alarak başarıya ulaşmak isteyen Galatasaray, maçın ilk dakikalarından itibaren üstün bir performans sergiliyor.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 20:26 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 20:26
Galatasaray - Rasta Vechta basketbol maçı canlı izle! 🏀 GS Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu maçı canlı yayın izle

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Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Galatasaray - Rasta Vechta karşılaşması başladı! Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede temsilcimiz Galatasaray, seyircisinin desteğiyle ilk dakikalardan itibaren tempolu bir oyun sergiliyor. Bu zorlu karşılaşmada takıma liderlik edecek oyuncuların performansı maçın sonucunu belirleyecek gibi görünüyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

GALATASARAY - RASTA VECHTA MAÇI BAŞLADI! 🏀

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, Alman temsilcisi Rasta Vechta ile karşı karşıya geliyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Karşılaşma heyecan dolu anlara sahne oluyor. Galatasaray, taraftarının desteğiyle maça hızlı başladı ve ilk dakikalardan itibaren rakibine üstünlük kurma çabasında. Takımımızın savunma ve hücum performansı maçın kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

GS MAÇI CANLI İZLE

Maçı canlı olarak Tivibu Spor 1 kanalından takip edebilir ve sarı-kırmızılı takımımıza destek olabilirsiniz!

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