Galatasaray - Rasta Vechta basketbol maçı canlı izle! 🏀 GS Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu maçı canlı yayın izle

Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Galatasaray - Rasta Vechta karşılaşması başladı! Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede temsilcimiz Galatasaray, seyircisinin desteğiyle ilk dakikalardan itibaren tempolu bir oyun sergiliyor. Bu zorlu karşılaşmada takıma liderlik edecek oyuncuların performansı maçın sonucunu belirleyecek gibi görünüyor.