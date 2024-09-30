Kartal yıldızlarıyla coştu! Beşiktaş Kayserispor’u 3-0 yendi

Son karşılaşmada Rafa Silva'yı bu bölgede değerlendiren Hollandalı antrenör, Portekizli yıldızı da yeniden 10 numarada görevlendirdi.

Giovanni van Bronckhorst, bu bölgede Milot Rashica'yı tercih etti. Sağ kanatta ise Joao Mario'yu görevlendirdi.

Gedson Fernandes Kayserispor deplasmanında da golünü attı. [DHA]

GEDSON FERNANDES YİNE SAHNEDE

Beşiktaş'ı 56'ıncı dakikada 1-0 öne geçiren golü Gedson Fernandes attı. İlk yarıda 6 ikili mücadele kazanan Portekizli yıldız, ikinci devrede perdeyi açtı.

Kayserispor kalecisi Bilal'in, takım arkadaşına verdiği pas sonrası araya giren deneyimli orta saha oyuncusu plase vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Gedson bu golle birlikte Türkiye'deki en çok rakip ağları bulduğu bir sezona daha imza attı.

Eğer 1 kez daha gol atarsa rekorunu da kırmış olacak.