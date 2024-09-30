Kartal yıldızlarıyla coştu! Beşiktaş Kayserispor’u 3-0 yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kayserispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 puanla Kayseri'den döndü ve zirve takibini sürdürdü. Siyah beyazlıların golünü Gedson Fernandes ve Ciro Immobile kaydetti. İşte Kayserispor - Beşiktaş maçında yaşananlar...
Beşiktaş Kayserispor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. [AA]
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
17. dakikada Kayserispor atağında sol kanatta topu taşıyan Cardoso'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok kontrol etti.
24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahayı hızla geçen Rafa Silva'nın derinlemesine pasında ceza sahasına soldan giren Immobile'nin şutunda, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı.
45+1. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kaleye paralel ortasında, altıpas üzerine koşu yapan Nazon, uygun pozisyonda topu ıska geçince meşin yuvarlak taca çıktı.
Cher Ndour bu maç öncesine kadar 136 dakika oynamıştı. [AA]
NDOUR İLK 11'DE
Beşiktaş'ın PSG'den kiraladığı ve sezonun başından bu yana çok da fazla kullanmadığı Cher Ndour, Al Musrati'nin yokluğunda Kayserispor maçına ilk 11'de başladı.
Yıldız futbolcu ilk defa 11'de yer aldı.