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Kartal yıldızlarıyla coştu! Beşiktaş Kayserispor'u 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftası Kayseri'de kapandı. Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve yenilgisiz yoluna devam etti. İlk golü 56'da Gedson Fernandes kaydederken Ciro Immobile 78'de farkı ikiye çıkardı. Uzatmalarda da ikinci kez ağları havalandırdı. Karşılaşma bu skorla sona erdi. İşte Kayserispor - Beşiktaş maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 18:58 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 22:20
Kartal yıldızlarıyla coştu! Beşiktaş Kayserispor’u 3-0 yendi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kayserispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 puanla Kayseri'den döndü ve zirve takibini sürdürdü. Siyah beyazlıların golünü Gedson Fernandes ve Ciro Immobile kaydetti. İşte Kayserispor - Beşiktaş maçında yaşananlar...

Beşiktaş Kayserispor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. [AA]Beşiktaş Kayserispor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. [AA]

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Kayserispor atağında sol kanatta topu taşıyan Cardoso'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok kontrol etti.

24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahayı hızla geçen Rafa Silva'nın derinlemesine pasında ceza sahasına soldan giren Immobile'nin şutunda, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kaleye paralel ortasında, altıpas üzerine koşu yapan Nazon, uygun pozisyonda topu ıska geçince meşin yuvarlak taca çıktı.

Cher Ndour bu maç öncesine kadar 136 dakika oynamıştı. [AA]Cher Ndour bu maç öncesine kadar 136 dakika oynamıştı. [AA]

NDOUR İLK 11'DE

Beşiktaş'ın PSG'den kiraladığı ve sezonun başından bu yana çok da fazla kullanmadığı Cher Ndour, Al Musrati'nin yokluğunda Kayserispor maçına ilk 11'de başladı.

Yıldız futbolcu ilk defa 11'de yer aldı.

Ernest Muçi ikinci kez ilk 11'de yer aldı. [AA]Ernest Muçi ikinci kez ilk 11'de yer aldı. [AA]

ERNEST MUÇİ SOLDA

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor maçında sol kanatta Ernest Muçi'yi tercih etti.

Son karşılaşmada Rafa Silva'yı bu bölgede değerlendiren Hollandalı antrenör, Portekizli yıldızı da yeniden 10 numarada görevlendirdi.

Rashica Kayserispor maçında sağ bekte görev yaptıRashica Kayserispor maçında sağ bekte görev yaptı

MILOT RASHICA SAĞ BEKTE

Beşiktaş'ta Jonas Svensson'un hastalığı sonrasında sağ bekte kimin oynayacağı soru işaretiydi.

Giovanni van Bronckhorst, bu bölgede Milot Rashica'yı tercih etti. Sağ kanatta ise Joao Mario'yu görevlendirdi.

Masuaku'nun yokluğunda da Emirhan Topçu forma giydi..

Gedson Fernandes Kayserispor deplasmanında da golünü attı. [DHA]Gedson Fernandes Kayserispor deplasmanında da golünü attı. [DHA]

GEDSON FERNANDES YİNE SAHNEDE

Beşiktaş'ı 56'ıncı dakikada 1-0 öne geçiren golü Gedson Fernandes attı. İlk yarıda 6 ikili mücadele kazanan Portekizli yıldız, ikinci devrede perdeyi açtı.

Kayserispor kalecisi Bilal'in, takım arkadaşına verdiği pas sonrası araya giren deneyimli orta saha oyuncusu plase vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Gedson bu golle birlikte Türkiye'deki en çok rakip ağları bulduğu bir sezona daha imza attı.

Eğer 1 kez daha gol atarsa rekorunu da kırmış olacak.

Ciro Immobile gol sayısını 10'a çıkardı. [Anadolu Ajansı]Ciro Immobile gol sayısını 10'a çıkardı. [Anadolu Ajansı]

IMMOBILE GOLLER DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın Lazio'dan transfer ettiği Ciro Immobile, 9 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırmıştı.

İtalyan golcü, Kayserispor maçında 2 gol sevinci yaşayarak 10'a ulaştı.

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