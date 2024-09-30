Victor Osimhen yine zirvede! Performansı sonrası göz alıcı yorum

Çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol atıp 4 de asist yapan golcü yıldız, taraftarla kısa sürede uyum sağladı ve kendisini sevdirmeyi başardı. Ayrıca Mauro Icardi ile de Arjantinli yıldızın sevincini yaparak herkesten tam not almıştı.

Bu sezon şampiyonluğa uzanarak üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray 'da en flaş transferlerin başında Victor Osimhen geliyordu.

Şampionluğa katkıda bulunmak isteyen ve bunu her anıyla gösteren Osimhen için ülkesinden de flaş bir haber geldi.

Victor Osimhen'in hedefi sezonu gol kralı olarak bitirmek. [AA]

"DÜNYA STANDARTLARINDAYDI"

Nijerya basınına göre geçen haftanın en çok konuşulan ismi Victor Osimhen oldu. Golcü oyuncu hakkında; "Napoli'den kiralık olarak alınan oyuncu, Galatasaray formasıyla ilk gollerini İstanbul'ım bir diğer temsilcisi Kasımpaşa'ya attı. Yeni kulübünde işler yolunda Gidiyor. Goller ve asistler yapıyor.

Hafta sonunda Kasımpaşa'ya karşı attığı iki golün öncesinde yeni kulübünde üst üste üç maçta gol pası verdi. İkinci golü dünya standartlarındaydı. Gala için iki gol attı ve dört asist yaptı. Ayrıca kulübünün formasını öperek de farklı bir sevinç yarattı" denildi.