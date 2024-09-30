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Victor Osimhen yine zirvede! Performansı sonrası göz alıcı yorum

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılıların dev forveti, her yaptığıyla adını duyururken ülkesi Nijerya'da da ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Golcü futbolcu hakkında yine övgü dolu ifadeler kullanıldı ve listede ilk sırada yer aldı.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 18:25 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 18:25
Victor Osimhen yine zirvede! Performansı sonrası göz alıcı yorum

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Bu sezon şampiyonluğa uzanarak üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da en flaş transferlerin başında Victor Osimhen geliyordu.

İmza attığı günden itibaren büyük beklentilerle sahaya ineceği an beklenen Nijeryalı dev forvet, Türkiye kariyerine de harika başladı.

Çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol atıp 4 de asist yapan golcü yıldız, taraftarla kısa sürede uyum sağladı ve kendisini sevdirmeyi başardı. Ayrıca Mauro Icardi ile de Arjantinli yıldızın sevincini yaparak herkesten tam not almıştı.

Victor Osimhen ilk gollerini Kasımpaşa maçında attı. [AA]Victor Osimhen ilk gollerini Kasımpaşa maçında attı. [AA]

LİSTEYE ADINI YAZDIRDI

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın 2 golünü Osimhen kaydetti. Sakatlanarak oyundan çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcudan sonra konuk takım skoru dengelemeyi başardı.

Şampionluğa katkıda bulunmak isteyen ve bunu her anıyla gösteren Osimhen için ülkesinden de flaş bir haber geldi.

Victor Osimhen'in hedefi sezonu gol kralı olarak bitirmek. [AA]Victor Osimhen'in hedefi sezonu gol kralı olarak bitirmek. [AA]

"DÜNYA STANDARTLARINDAYDI"

Nijerya basınına göre geçen haftanın en çok konuşulan ismi Victor Osimhen oldu. Golcü oyuncu hakkında; "Napoli'den kiralık olarak alınan oyuncu, Galatasaray formasıyla ilk gollerini İstanbul'ım bir diğer temsilcisi Kasımpaşa'ya attı. Yeni kulübünde işler yolunda Gidiyor. Goller ve asistler yapıyor.

Hafta sonunda Kasımpaşa'ya karşı attığı iki golün öncesinde yeni kulübünde üst üste üç maçta gol pası verdi. İkinci golü dünya standartlarındaydı. Gala için iki gol attı ve dört asist yaptı. Ayrıca kulübünün formasını öperek de farklı bir sevinç yarattı" denildi.

Victor Osimhen'in selamı İtalya ve ülkesinde gündeme oturdu. [AA]Victor Osimhen'in selamı İtalya ve ülkesinde gündeme oturdu. [AA]

SÜPER LİG'İN ESKİ YILDIZI DA LİSTEDE

Hafta değerlendirmesinin yer alldığı listedeki diğer 4 oyuncu ise Kaye Furo, Christiantus Uche, Chidera Ejuke ve Dele Bashiru oldu

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