ÖZEL | Beşiktaş’tan 5 transfer birden! Ocak’ta şov var

Beşiktaş transfer politikasında genç isimlere yöneldi. Kartal'ın hedefi devre arasında ya da sezon sonunda gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna katmak.

Berkay Yılmaz uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde yer aldı. (AFP)

Siyah- Beyazlı kulüpte Genel Koordinatör Samet Aybaba harekete geçti. Tecrübeli futbol adamı, birçok genç futbolcuyu yakın takibe aldı. Bu isimlerin; Berkay Yılmaz (Freiburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Mert Kömür (Augsburg), Livan Burcu (Union Berlin) ve Burak İnce (Slask Wroclaw) olduğu öne sürüldü.