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ÖZEL | Beşiktaş'tan 5 transfer birden! Ocak'ta şov var

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Siyah beyazlılar gelecek vaadeden isimleri kadrosuna katmak isterken, Samet Aybaba 5 isim için girişimlere başladı. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 11:03 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 11:03
ÖZEL | Beşiktaş’tan 5 transfer birden! Ocak’ta şov var

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Beşiktaş transfer politikasında genç isimlere yöneldi. Kartal'ın hedefi devre arasında ya da sezon sonunda gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna katmak.

Berkay Yılmaz uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde yer aldı. (AFP)Berkay Yılmaz uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde yer aldı. (AFP)
Siyah- Beyazlı kulüpte Genel Koordinatör Samet Aybaba harekete geçti. Tecrübeli futbol adamı, birçok genç futbolcuyu yakın takibe aldı. Bu isimlerin; Berkay Yılmaz (Freiburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Mert Kömür (Augsburg), Livan Burcu (Union Berlin) ve Burak İnce (Slask Wroclaw) olduğu öne sürüldü.

Samet Aybaba geçtiğimiz günlerde Ümit Milli Takım'ın maçını izlemişti. (AA)Samet Aybaba geçtiğimiz günlerde Ümit Milli Takım'ın maçını izlemişti. (AA)
Siyah- Beyazlı yönetim Aybaba'nın isteklerini dikkate alarak yüksek maliyetli futbolcular yerine geleceğin yıldızlarının üzerinde duruyor. Buradaki amaç; düşük bonservisli genç yeteneklerin ekonomi ve başarıya etki etmesi.

Beşiktaş'ın genç oyunculara yönelmesinin başlıca sebeplerinden biri de Semih Kılıçsoy. (AA)Beşiktaş'ın genç oyunculara yönelmesinin başlıca sebeplerinden biri de Semih Kılıçsoy. (AA)
Oyuncuların olası satışlarında kasaya milyonları getireceği düşüncesi de kulüpte hakim. Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy'un durumu kararın en büyük nedeni. 19 yaşındaki milli yıldızın gösterdiği performansla talipleri günden güne artıyor.

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