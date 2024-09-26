Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan flaş sözler! "Sorumlusu benim bu bir konsol oyunu değil"

Amsterdam'da alınan ağır yenilginin nedenlerini araştırıp tespitlerini yapacaklarını ifade eden van Bronckhorst, "Bazı yanlış seçimlerimiz oldu. İstediklerimizi yapamadık. Ajax 'a hediye verdik. Ajax, çok pres yaptı. Sol kanatta iyi değildik. Üst üste goller yedik. Orta sahada topları kaybettik. 55. dakikada aslında maç bitmişti. Ajax'a karşılık veremedik. Maç, çok erken bitti. Bunu beklemiyordum." dedi.

Giovanni van Bronckhorst yaptığı değişikliklerin bir nedeni olduğunu söyledi. [Anadolu Ajansı]

Sahada oynayan kadaronun bir konsol oyununa benzemediğini söyleyen deneyimli antrenör şunları söyledi; "İyi bir kadromuz var. Mustafa, en önemli oyuncularımızdan biri. Rotasyon da yapmak zorundayız. Mustafa iyi oynamadı. Gelişimi için bu önemliydi. Ajax'a karşı 45 dakika oynaması onun için büyük bir deneyim. Bunun faydasını göreceğini söyledim. Ajax'ın oyun stiline göre 2 tane 6 numaraya ihtiyacımız vardı. Onana antrenmanlarda çok iyi. Ona şans verdim. Kaybedince benim hatam. Bu, konsol oyunu değil. Oyuncuların nasıl hissettiğine bakıyoruz. Immobile'yi oynatmamaya karar verdim. Arkasında bir fikir vardı. Sonuç iyi değildi, bu da benim sorumluluğum. Rafa Silva'yı da dinlendirmek için çıkardım çünkü bir sonraki maçı düşünmeliyiz."