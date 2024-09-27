UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye’nin yeri

Temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında Union Saint Gilloise'yi ağırladı. Kanarya sahadan Çağlar Söyüncü ve Christian Bourgess'in kendi kaleisne attığı golle rakibini 2-1 yendi.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise ilk hafta maçında Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın konuğu oldu.

Kartal, Hollanda'da rakibine 4-0 yenilerek haftaya puansız başladı.

Bu karşılaşmaların ardından ise UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte yeni liste ve Türkiye'nin yeri...