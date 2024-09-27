UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye’nin yeri

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. hafta maçında Galatasaray sahasında PAOK ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar; Baba Rahman (KK), Yunus Akgün ve Icardi'nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında Union Saint Gilloise'yi ağırladı.
Kanarya sahadan Çağlar Söyüncü ve Christian Bourgess'in kendi kaleisne attığı golle rakibini 2-1 yendi.
Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise ilk hafta maçında Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın konuğu oldu.
Kartal, Hollanda'da rakibine 4-0 yenilerek haftaya puansız başladı.
Bu karşılaşmaların ardından ise UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte yeni liste ve Türkiye'nin yeri...