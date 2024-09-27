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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye'nin yeri

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden 3 takımımızdan Galatasaray sahasında PAOK ile karşılaştı. Fenerbahçe Union Saint Gilloise'yı ağırlarken Beşiktaş ise Ajax'ın konuğu oldu. Temsilcilerimizin oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldık. UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye'nin yeri...

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 00:05 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 00:07
UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye’nin yeri

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. hafta maçında Galatasaray sahasında PAOK ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar; Baba Rahman (KK), Yunus Akgün ve Icardi'nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye’nin yeri

Temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında Union Saint Gilloise'yi ağırladı.
Kanarya sahadan Çağlar Söyüncü ve Christian Bourgess'in kendi kaleisne attığı golle rakibini 2-1 yendi.

UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye’nin yeri

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise ilk hafta maçında Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın konuğu oldu.
Kartal, Hollanda'da rakibine 4-0 yenilerek haftaya puansız başladı.

Bu karşılaşmaların ardından ise UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte yeni liste ve Türkiye'nin yeri...

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