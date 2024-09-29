Jose Mourinho’dan bugüne kadar görülmemiş tepki! Laptopuyla gösterdi ve nedenini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. İki ekibin zorlu randevusundan zaferle ayrılan taraf sarı lacivertliler oldu.
Karşılaşmanın gollerini Dusan Tadic ve Thalisson (kk) attı.
Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. İki ekibin zorlu randevusundan zaferle ayrılan taraf sarı lacivertliler oldu.
Karşılaşmanın gollerini Dusan Tadic ve Thalisson (kk) attı.
Müsabakanın 79'uncu dakikasında ilginç bir an yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun sayılmayan golü sonrasında tepksiini laptopla gösterdi.
Dünyaca ünlü antrenör itiraz ettiği pozisyonu yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu. Cihan Aydın, tecrübeli teknik direktöre sarı kart gösterdi.
Jose Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada kamera önüne koyduğu laptop için; "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Bizim açımızdan temiz bir goldü." dedi.
VAR'A ELEŞTİRİ
Mourinho; "Çalışmamız gereken çok şey var. Sabit bir mentaliteye oturmamız lazım. Bugün zor bir maç oynadık. Alex takımını çok iyi organize etmiş. Bizi savunma şekillerine çok iyi çalışmışlar. VAR için kolay bir maçtı. Bir çok kararı 5 saniyede verebildiler." ifadelerini kullandı.
SZYMANSKI'YE SAHİP ÇIKTI
Portekizli teknik adam, son dönemde eleştirilen Szymanski için de; "Szymanski öyle bir oyuncu ki, katkı sağlamıyor gibi göründüğünde bile sıkı çalışıyor. Çok önemli bir oyuncu. 90 dakika baskıya katkıda bulunuyor. Derin koşular atıyor. Bizim için her zaman önemli bir oyuncu." diye konuştu.