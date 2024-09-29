Jose Mourinho’dan bugüne kadar görülmemiş tepki! Laptopuyla gösterdi ve nedenini açıkladı

Jose Mourinho Dzeko'nun attığı golün nizami olduğunu savundu. [AA]

Jose Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada kamera önüne koyduğu laptop için; "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Bizim açımızdan temiz bir goldü." dedi.

VAR'A ELEŞTİRİ

Mourinho; "Çalışmamız gereken çok şey var. Sabit bir mentaliteye oturmamız lazım. Bugün zor bir maç oynadık. Alex takımını çok iyi organize etmiş. Bizi savunma şekillerine çok iyi çalışmışlar. VAR için kolay bir maçtı. Bir çok kararı 5 saniyede verebildiler." ifadelerini kullandı.

SZYMANSKI'YE SAHİP ÇIKTI

Portekizli teknik adam, son dönemde eleştirilen Szymanski için de; "Szymanski öyle bir oyuncu ki, katkı sağlamıyor gibi göründüğünde bile sıkı çalışıyor. Çok önemli bir oyuncu. 90 dakika baskıya katkıda bulunuyor. Derin koşular atıyor. Bizim için her zaman önemli bir oyuncu." diye konuştu.