SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'dan bugüne kadar görülmemiş tepki! Laptopuyla gösterdi ve nedenini açıkladı

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaştığı maçta herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Sarı lacivertli ekibin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Dzeko'nun topu ağlara gönderdiği pozisyon sonrasında kalkan ofsayt bayrağı için ilginç bir tepki göstererek gündeme oturdu. Karşılaşma sonrasında da bu hareketin sebebi olarak "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Bizim açımızdan temiz bir goldü." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 21:25 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:21
Jose Mourinho’dan bugüne kadar görülmemiş tepki! Laptopuyla gösterdi ve nedenini açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. İki ekibin zorlu randevusundan zaferle ayrılan taraf sarı lacivertliler oldu.

Karşılaşmanın gollerini Dusan Tadic ve Thalisson (kk) attı.

Jose Mourinho'nun kamera önüne koyduğu laptopu (X) Jose Mourinho'nun kamera önüne koyduğu laptopu (X)

Müsabakanın 79'uncu dakikasında ilginç bir an yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun sayılmayan golü sonrasında tepksiini laptopla gösterdi.

Dünyaca ünlü antrenör itiraz ettiği pozisyonu yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu. Cihan Aydın, tecrübeli teknik direktöre sarı kart gösterdi.

Jose Mourinho Dzeko'nun attığı golün nizami olduğunu savundu. [AA]Jose Mourinho Dzeko'nun attığı golün nizami olduğunu savundu. [AA]

Jose Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada kamera önüne koyduğu laptop için; "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Bizim açımızdan temiz bir goldü." dedi.

VAR'A ELEŞTİRİ

Mourinho; "Çalışmamız gereken çok şey var. Sabit bir mentaliteye oturmamız lazım. Bugün zor bir maç oynadık. Alex takımını çok iyi organize etmiş. Bizi savunma şekillerine çok iyi çalışmışlar. VAR için kolay bir maçtı. Bir çok kararı 5 saniyede verebildiler." ifadelerini kullandı.

SZYMANSKI'YE SAHİP ÇIKTI

Portekizli teknik adam, son dönemde eleştirilen Szymanski için de; "Szymanski öyle bir oyuncu ki, katkı sağlamıyor gibi göründüğünde bile sıkı çalışıyor. Çok önemli bir oyuncu. 90 dakika baskıya katkıda bulunuyor. Derin koşular atıyor. Bizim için her zaman önemli bir oyuncu." diye konuştu.

SON DAKİKA