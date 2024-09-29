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Fenerbahçe'nin belalısı bu kez de Livakovic'e talip!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Dominik Livakovic, Saint Gilloise maçında kurtardığı penaltıyla dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin Hırvat eldivenine flaş bir talip çıktığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin belalısı olan o takım ve detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 13:02
Fenerbahçe’nin belalısı bu kez de Livakovic’e talip!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı lacivertliler, Avrupa'da da kupa hedefiyle yoluna devam ediyor.

Transfer dönemini oldukça yoğun bir şekilde geçiren Fenerbahçe, kadrosunu birçok kaliteli isimle güçlendirmişti. Kanarya, Cristian Medina transferi içinse ocak ayını beklemek zorunda kaldı.

Livakovic, kurtardığı penaltı sonrası büyük sevinç yaşadı. (AA)Livakovic, kurtardığı penaltı sonrası büyük sevinç yaşadı. (AA)
LİVAKOVİC'E TALİP VAR

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerin birçok maçta kalesini gole kapatmasını sağlayan Hırvat eldivene flaş bir talip çıktı.

Livakovic, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. (AA)Livakovic, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. (AA)
YİNE NAPOLİ!

Eljif Elmas transferiyle Fenerbahçe ile iyi ilişkiler kuran Napoli, daha sonra Kim Min Jae'yi de transfer etmişti. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için de girişimlerde bulunmuştu.

A Spor'un haberine göre Napoli'nin yeni hedefi Dominik Livakovic. Kaleci Meret ile yola devam etmek istemeyen Napoli'nin Livakovic için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.

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