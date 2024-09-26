Jose Mourinho'dan transfer talebi! "Onu bana alın"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi sağ bek için transfer düğmesine bastı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi sağ bek için transfer düğmesine bastı.
TRIPPIER HAMLESİ
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, devre arası transfer döneminde sağ beke Newcastle United forması giyen Kieran Trippier'i istediğini yönetime bizzat iletti.
2 RAKİP VAR
Haberin detayında Jose Mourinho'nun, bu transferde en güçlü aday durumunda olduğu belirtildi. İngilizlerin sıcak gelişme olarak paylaştığı haberde, Trippier'e Milan ve Atalanta talip olsa da Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceği ifadeleri yer aldı.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 3 maça çıktı.