Jose Mourinho'dan transfer talebi! "Onu bana alın"

Fenerbahçe 'de teknik direktör Jose Mourinho 'nun talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi sağ bek için transfer düğmesine bastı.

Trippier'in adı Beşiktaş ile de anılmıştı. (REUTERS)

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Haberin detayında Jose Mourinho'nun, bu transferde en güçlü aday durumunda olduğu belirtildi. İngilizlerin sıcak gelişme olarak paylaştığı haberde, Trippier'e Milan ve Atalanta talip olsa da Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceği ifadeleri yer aldı.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 3 maça çıktı.