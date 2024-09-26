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Jose Mourinho'dan transfer talebi! "Onu bana alın"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun ara transfer döneminde yönetimden takviye istediği belirtildi. İşte İngiliz basınına yansıyan haber ve Mourinho'nun istediği o yıldız...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 12:56 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 12:56
Jose Mourinho’dan transfer talebi! Onu bana alın

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi sağ bek için transfer düğmesine bastı.

Trippier, Newcastle United takımında forma giyiyor. (REUTERS)Trippier, Newcastle United takımında forma giyiyor. (REUTERS)
TRIPPIER HAMLESİ

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, devre arası transfer döneminde sağ beke Newcastle United forması giyen Kieran Trippier'i istediğini yönetime bizzat iletti.

Trippier'in adı Beşiktaş ile de anılmıştı. (REUTERS)Trippier'in adı Beşiktaş ile de anılmıştı. (REUTERS)
2 RAKİP VAR

Haberin detayında Jose Mourinho'nun, bu transferde en güçlü aday durumunda olduğu belirtildi. İngilizlerin sıcak gelişme olarak paylaştığı haberde, Trippier'e Milan ve Atalanta talip olsa da Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceği ifadeleri yer aldı.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 3 maça çıktı.

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