Jose Mourinho'dan flaş itiraflar! "Bana saygısızlık yapıldı"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basının karşısına çıktı.
Mourinho, Galatasaray maçının ardından neden basın toplantısına katılmadığını da açıkladı.
Mourinho, Galatasaray maçının ardından basın toplantısına katılmamıştı. (AA)
İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar:
"SAYGISIZLIK YAPILAN BENİM"
"Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. Sorulmasa ben açıklamak zorunda kalacaktım. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım. Hiçbir zaman gazetecilerden ve sorularından korkmadım. İlk defa olmuyor bu, Alper'e de söyledim. Bir basın toplantısı yapmak için 70-75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Maç çoktan bitmişti, ben de rakip hocayı tebrik ettim ve flaş röportaja gittim. Oraya gittim, kapısında bekledim ancak girmeme izin vermediler. Anlamadığım bir şey. Deplasman hocasının ilk olarak girmesini anlıyorum ancak iki takım da İstanbul takımıydı. O gün 70 dakika bekledim ve halen girememiştim. Tıpkı Rize ve Göztepe'de yaptığım gibi ilk olarak girerim toplantıya ancak 70 dakika beklemem."
"Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Siz gazeteciler olarak saygısızlık olduğunu düşünüyorsunuz ama bana"
Mourinho ilk derbisinden mağlup ayrıldı. (AFP)
"BU YENİLGİ BENİ CEHENNEME GÖNDERMEZ"
"Motivasyonla başlayalım. Maç kaybetmek acıtır, önemli bir maç kaybetmek iki katı, derbi kaybetmek ise üç katı acıtır. İstanbul'un en mutlu insanları değiliz. Reaksiyon göstermeliyiz. Ben her zaman, 'Büyük galibiyetler beni zirveye çıkarmaz, büyük yenilgiler de cehenneme göndermez' derim. Bu dengede kalmaya çalışırım. Bu mağlubiyetten pozitif bir sonuç çıkarmalıyız. Canımız yandı ama bu, motivasyona dönüşmeli. Tek çıkış yolu maç kazanmak. Cumartesi kaybettik, ertesi gün maç analizimizi yaptık. Oyuncularım idman yaptı. Moral olarak zedelenmiş olabiliriz ama bu, motivasyona dönüşebilir."