Jose Mourinho'dan flaş itiraflar! "Bana saygısızlık yapıldı"

Mourinho, Galatasaray maçının ardından basın toplantısına katılmamıştı. (AA)

İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar:

"SAYGISIZLIK YAPILAN BENİM"

"Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. Sorulmasa ben açıklamak zorunda kalacaktım. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım. Hiçbir zaman gazetecilerden ve sorularından korkmadım. İlk defa olmuyor bu, Alper'e de söyledim. Bir basın toplantısı yapmak için 70-75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Maç çoktan bitmişti, ben de rakip hocayı tebrik ettim ve flaş röportaja gittim. Oraya gittim, kapısında bekledim ancak girmeme izin vermediler. Anlamadığım bir şey. Deplasman hocasının ilk olarak girmesini anlıyorum ancak iki takım da İstanbul takımıydı. O gün 70 dakika bekledim ve halen girememiştim. Tıpkı Rize ve Göztepe'de yaptığım gibi ilk olarak girerim toplantıya ancak 70 dakika beklemem."

"Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Siz gazeteciler olarak saygısızlık olduğunu düşünüyorsunuz ama bana"