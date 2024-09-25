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Jose Mourinho'dan flaş itiraflar! "Bana saygısızlık yapıldı"

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Saint Gilloise ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basının karşısına çıktı. Portekizli teknik adam, Galatasaray maçı sonrasında neden basın toplantısına katılmadığını açıkladı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 12:02 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 12:39
Jose Mourinho’dan flaş itiraflar! Bana saygısızlık yapıldı

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basının karşısına çıktı.

Mourinho, Galatasaray maçının ardından neden basın toplantısına katılmadığını da açıkladı.

Mourinho, Galatasaray maçının ardından basın toplantısına katılmamıştı. (AA)Mourinho, Galatasaray maçının ardından basın toplantısına katılmamıştı. (AA)
İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar:

"SAYGISIZLIK YAPILAN BENİM"

"Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. Sorulmasa ben açıklamak zorunda kalacaktım. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım. Hiçbir zaman gazetecilerden ve sorularından korkmadım. İlk defa olmuyor bu, Alper'e de söyledim. Bir basın toplantısı yapmak için 70-75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Maç çoktan bitmişti, ben de rakip hocayı tebrik ettim ve flaş röportaja gittim. Oraya gittim, kapısında bekledim ancak girmeme izin vermediler. Anlamadığım bir şey. Deplasman hocasının ilk olarak girmesini anlıyorum ancak iki takım da İstanbul takımıydı. O gün 70 dakika bekledim ve halen girememiştim. Tıpkı Rize ve Göztepe'de yaptığım gibi ilk olarak girerim toplantıya ancak 70 dakika beklemem."

"Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Siz gazeteciler olarak saygısızlık olduğunu düşünüyorsunuz ama bana"

Mourinho ilk derbisinden mağlup ayrıldı. (AFP)Mourinho ilk derbisinden mağlup ayrıldı. (AFP)
"BU YENİLGİ BENİ CEHENNEME GÖNDERMEZ"

"Motivasyonla başlayalım. Maç kaybetmek acıtır, önemli bir maç kaybetmek iki katı, derbi kaybetmek ise üç katı acıtır. İstanbul'un en mutlu insanları değiliz. Reaksiyon göstermeliyiz. Ben her zaman, 'Büyük galibiyetler beni zirveye çıkarmaz, büyük yenilgiler de cehenneme göndermez' derim. Bu dengede kalmaya çalışırım. Bu mağlubiyetten pozitif bir sonuç çıkarmalıyız. Canımız yandı ama bu, motivasyona dönüşmeli. Tek çıkış yolu maç kazanmak. Cumartesi kaybettik, ertesi gün maç analizimizi yaptık. Oyuncularım idman yaptı. Moral olarak zedelenmiş olabiliriz ama bu, motivasyona dönüşebilir."

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"BASİT BİR ROTASYON OLMAYACAK"

"Yarın yapacağım şey basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri de değiştirmeye çalıştıracağım. Dinlendirmek için değil, elimizdeki en iyi takımı sahaya sürebilmek için rotasyon yapacağız."

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"İRFAN CAN KAHVECİ OYNAYACAK"

"Taraftarın görüşlerine katılıyorum. Bu yüzden İrfan Can Kahveci yarın ilk 11'de olacak. Maçı kazanabilmek için en iyi durumdaki oyuncularla oynayacağım. Taktik anlamında farklı şeyler denedik, dün harika bir taktik idman geçirdik. İrfan Can tek değil. Son maçta kulübede olup, yarın sahada olacak 2-3 oyuncu daha var."

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"TARAFTARLARA SAYGI DUYMALIYIZ"

"Bizlerin taraftarlara saygı duyması gerekiyor. Aslında modern dünyada birazcık sosyal medya tarafından manipüle edildiğini düşünüyorum taraftarların. İnfluencerların etkisi altındalar. Onlar sadece modada değil futbolda da varlar. Ortaya bir düşünce yaratıyorlar, bunlar başarılı kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. Bizler dengeliyiz. Bizim aramızda bir denge var. Kendi aramızda tartışmalarımızı yapıyoruz, iyi şeyleri de adaletsiz şeyleri de görüyoruz. Kendi içimizde pozitif anlamda eleştirilerimizi yapıyoruz. Gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar yapılabiliyor. Futbol dünyası güzel ama garip bir dünya. O maç oynandı ve bitti."

"O maç için hocanın etkisi var, hakemlerin etkisi var diyebilirsiniz ama maç saha içinde oynanır. Maç içinde oynanan sonucun başkan ya da ikinci başkanla herhangi bir bağlantısını göremiyorum. Tabii ki birlik olarak kaybettik, birlik olarak bakmamız gerekiyor. Eğer ayrıştırarak bakmalıysanız dürüst olmalısınız, sorumluluk hoca ve oyuncularda demeniz gerekir."

"Normal şartlarda sadece kendi açınızdan bakmamalısınız. Rakip takım sizden daha iyi oynayabilir, daha şanslı olabilir. Ufak detaylar belirleyici oldu. Hakemi de dengeli bir şekilde işini yaptığı için tebrik ediyorum. Eleştirilecek birileri varsa ben ve oyuncularım."

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