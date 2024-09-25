Fenerbahçe'de sert zirve: "Kabul edilemez" Mourinho'dan Koç'a söz

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Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyeti sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç'un Samandıra'da Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile bir araya geldiği ve hem derbide alınan sonuç hem de ortaya konan kötü futbol ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirlendi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. (FENERBAHÇE)

KAZANMAMIZ GEREKİYORDU



Koç'un deneyimli teknik adama, "Galatasaray maçında aldığımız sonuç bizim camiamızda kabul edilemez. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Koç'un,"Aynı zamanda son dönemde oyun olarak iyi bir seviyede değiliz" dediği ifade edildi.