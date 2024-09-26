Rodrigo Becao tarihe geçti! Brezilyalı yıldız ilk yapan isim oldu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi mücadelesi galibiyetle başladı. Kanarya, Union SG'yi evinde 2-1 yenerek rakibini puansız evine göndermesini bildi. Karşılaşmada sarı lacivertliler adına goller Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess''in kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Mücadelede ön plana çıkan isimlerden biri de Becao oldu.

Becao Union SG maçını 1 asistle tamamladı. [Anadolu Ajansı] KULÜP TARİHİNE GEÇTİ Zaman zaman sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalsa da takımının yıldız isimleri arasında yer alan Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa Ligi maçında 15 ikili mücadele ile altı hava topu mücadelesi kazanan ve üç top kapan ilk oyuncu oldu.