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Batshuayi Okan Buruk'u kızdırdı!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına PAOK karşısında çıktı. Maç 2-1 devam ederken oyunun son anlarında maça dahil olan Batshuayi, gösterdiği performans ve isteksiz tavrıyla Okan Buruk'u kızdırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:51 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 13:51
Batshuayi Okan Buruk’u kızdırdı!

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Baba Rahman (k.k.), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti.
Batshuayi oyuna girdikten sonra çok sayıda top kaybı yaptı. (AA)Batshuayi oyuna girdikten sonra çok sayıda top kaybı yaptı. (AA)

OKAN BURUK'TAN BATSHUAYİ'YE TEPKİ

Maç 2-1 devam ederken uzatma bölümünde Michy Batshuayi, PAOK'un baskısı sırasında üst üste 2 kez top kaybı yaptı. Bunun üzerine Teknik Direktör Okan Buruk kenarda oldukça sinirlendi.

Saha kenarında kendisine ayrılan alanın sonuna kadar giden Okan Buruk eliyle 2 işareti yaparak oyuncusuna tepki gösterdi ve uyarıda bulundu.

Okan Buruk'un tepki gösterdiği an Batshuayi'nin bakışı dikkat çekti. (X)Okan Buruk'un tepki gösterdiği an Batshuayi'nin bakışı dikkat çekti. (X)

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Batshuayi'nin o anlardaki moralsiz görüntüsü ise ekranlara yansıdı. Osimhen ve Icardi'den sonra tercih edilen yıldız golcünün hareketleri sosyal medyada da oldukça gündem oldu.

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