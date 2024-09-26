Batshuayi Okan Buruk’u kızdırdı!

Batshuayi oyuna girdikten sonra çok sayıda top kaybı yaptı. (AA)

Okan Buruk'un tepki gösterdiği an Batshuayi'nin bakışı dikkat çekti. (X)



GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ



Batshuayi'nin o anlardaki moralsiz görüntüsü ise ekranlara yansıdı. Osimhen ve Icardi'den sonra tercih edilen yıldız golcünün hareketleri sosyal medyada da oldukça gündem oldu.