Batshuayi Okan Buruk’u kızdırdı!

Galatasaray
, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Baba Rahman (k.k.), Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti.
Batshuayi oyuna girdikten sonra çok sayıda top kaybı yaptı. (AA)
OKAN BURUK'TAN BATSHUAYİ'YE TEPKİ
Maç 2-1 devam ederken uzatma bölümünde Michy Batshuayi
, PAOK'un baskısı sırasında üst üste 2 kez top kaybı yaptı. Bunun üzerine Teknik Direktör Okan Buruk
kenarda oldukça sinirlendi.
Saha kenarında kendisine ayrılan alanın sonuna kadar giden Okan Buruk eliyle 2 işareti yaparak oyuncusuna tepki gösterdi ve uyarıda bulundu.
Okan Buruk'un tepki gösterdiği an Batshuayi'nin bakışı dikkat çekti. (X)
GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Batshuayi'nin o anlardaki moralsiz görüntüsü ise ekranlara yansıdı. Osimhen ve Icardi'den sonra tercih edilen yıldız golcünün hareketleri sosyal medyada da oldukça gündem oldu.