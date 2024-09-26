Sahte lisans çıkardı şampiyonluk gitti!

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Gaziantep'te Amatör Lig'de, Suriye uyruklu futbolcu Abdurrahman Cüneyd'in (30), Türk vatandaşı kuzeni Hüseyin Leyla'nın (26) kimliğiyle çıkardığı lisansla oynadığı Karkamış Barak Spor, şampiyon oldu. Lig ikincisi Gazikent Spor Kulübü, Karkamış Barak Spor'un şampiyonluğuna Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz etti, adliyeye suç duyurusunda bulundu. 3 puanı silinen Karkamış Barak Spor'un şampiyonluğu geri alındı. Konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyan Karkamış Barak Spor Kulübü Başkanı Metin Ünal, "Biz bu oyuncuyu transfer ettik. Lisansını çıkaran kulüp biz değiliz. Ortada bir yanlış var ise bu yanlışın faturasının kulübe kesilmemesi gerekiyor. Şampiyonluğumuzun geri verilmesi için hukuki süreci devam ettiriyoruz" dedi. Suriye'de futbol oynadığı belirtilen Abdurrahman Cüneyd, ülkesindeki iç karışıklığın ardından Türkiye'ye sığındı. Gaziantep'e yerleşen Cüneyd, 2022 yılı sonunda Gaziantep 1'inci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nün seçmelerine katıldı. Seçmelerde beğenilen Cüneyd'ten lisansının çıkarılması için resmi evrak istendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Abdurrahman Cüneyd, kendisine benzeyen ve Türkiye vatandaşlığına geçmiş olan kuzeni Hüseyin Leyla'nın kimliğiyle evrakı teslim etti. Abdurrahman Cüneyd, 2023 Ocak'ta Hüseyin Leyla adına futbolcu lisansı aldı ve Karşıyaka Gençlik Spor'da forma giymeye başladı.

Türk vatandaşı kuzeni Hüseyin Leyla'nın kimliği. (DHA)

TRANSFER VE ŞAMPİYONLUK Abdurrahman Cüneyd, 2023 Kasım'da Karkamış Barak Spor Kulübü tarafından transfer edildi. Burada 18 resmi maça çıkan Cüneyd, sezon boyunca attığı 10 gol ile takımına önemli katkılar sağladı. Karkamış Barak Spor en yakın rakibi olan Gazikent Spor Kulübü ile 26 Haziran'da oynadığı son maçı Abdurrahman Cüneyd'in de attığı golle 2-0 kazanarak 49 puanla şampiyon olup bir üst lig olan Süper Amatör Ligi'ne yükseldi. Ligi 48 puanla 2'nci tamamlayan Gazikent Spor Kulübü ise Abdurrahman Cüneyd'in başka bir kimlikle lisans çıkardığını belirterek, itirazda bulundu. İtiraz sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Tahkim Kurulu, Karkamış Barak Spor'un 3 puanını silip, 3-0 mağlup sayılmasına hükmetti, Abdurrahman Cüneyd'e ise 24 resmi müsabakadan men cezası verildi. Karar üzerine bu kez Karkamış Barak Spor, farklı kişi adına düzenlenmiş lisans ile oynadığı belirtilen futbolcunun lisansını çıkaran kulübün farklı olduğunu ve futbolcunun sezon boyunca oynadığını ve herhangi bir uyarı veya itirazla karşılaşılmadığını, varsa bir hatanın kulübe mal edilemeyeceği ve şampiyonluklarının alınamayacağını belirterek, konuyu 'Tahkim Kurulu'na taşıdı. "FUTBOLCU LİSANSIM YOK" Öte yandan olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ise sahte lisansla futbol oynadığı belirtilen Abdurrahman Cüneyd'e ulaşılamadı. Şikayetin ardından adına lisans çıkarılan ve savcılıkta ifade veren Hüseyin Leyla ise Abdurrahman Cüneyd ile akraba olduklarını belirterek, daha önce hiçbir futbol müsabakasında oynamadığını söyledi. Hüseyin Leyla, Abdurrahman Cüneyd'i futbolcu olarak bildiğini belirterek, "Abdurrahman sürekli görüştüğüm bir akrabam değildir ancak futbolcu olduğunu biliyorum. Benim herhangi bir futbolcu lisansım yoktur, hiçbir zaman da olmadı. Kimseye kimliğimi ya da kimlik bilgilerimi verip çıkarmadım. Ben hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.