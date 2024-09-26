Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi! "Oyun aklını geliştirmeli"

Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. (AA)
ADI ASLAN İŞİ DESTAN - ZEKİ UZUNDURUKAN
Maçtan önce RAMS Park'ın tribün atmosferi, yılbaşı kartpostalları kadar güzeldi. Hatta dünyanın en güzel tribün atmosferlerinden birini gözlemledik. Taraftarın sahaya verdiği enerjiyi kuşanarak maça başlayan Galatasaray, daha 15. saniyede Osimhen ile PAOK kalesini yokladı. Ardından dalga dalga rakibin üzerine gittik. Hızlı pas oyunu ile PAOK'un başını döndürdük.
PAOK da baskı yemesine rağmen pes etmeden oynamaya çalıştı. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topları, hızlı atağa dönüştürüp kalemizde tehlike yarattılar. Ama Osimhen'in oyun iştahına hayran kaldım. Her pozisyonun içinde vardı Nijeryalı dünya yıldızı.
Bu arada Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, ilk yarıda karşı karşıya pozisyonda çok iyi bir kurtarış yaptı. Avrupa Ligi'nde gecenin en güzel kurtarışı olabilir
Galatasaray ilk yarıda çok üretkendi ama son vuruşlarda şanssızdı. İkinci yarının başında Barış Alper ile yakaladığımız net pozisyon, golümüzün habercisi oldu. Ardından kullandığımız kornere iyi yükselen Osimhen kafayı çaktı, Rahman Baba'ya çarpan top, ağlara gitti! Golümüz geldi; öne geçtik.
Golden sonra çok daha üretken bir Galatasaray izlemeye başladık. Osimhen'in jeneriklik hareketleri, topla ilişkisi, yaptığı vuruşlar, Galatasaray taraftarını coşturdu. PAOK kalecisi Kotarski, Osimhen'in cambazvari şutlarında panter kesildi. 'Atamayana atarlar' derler ya; dün bunu bir kez daha gördük.
Öne geçtikten sonra net pozisyonlar kaçırdık. 2'yi bulsak PAOK'un direncini kırardık. Oyunun içinde kalan PAOK, Günay'ın yaptığı büyük hatada Konstantelias ile skoru eşitledi. Ama Galatasaray, PAOK'a sahayı dar etmeye kararlıydı.
Gecenin yıldızı Osimhen kafa ile indirdi; Yunus Akgün, kaleye füzeyi yolladı; panter Kotarski bu kez çaresiz kaldı. Ne güzel bir gol oldu. Helal olsun sana Yunus kardeşim! Ne gol attın be! 78'de ise taraftarı mest eden bir görüntü ortaya çıktı. Dünya yıldızı Osimhen kenara gelirken, yerine bir başka dünya yıldızı İcardi girdi. Bu tablo için 'rüya gibi' tanımlamasını yapsak yine de az kalır.
3 maç sonra görev alan İcardi, tam bir hırs bombası gibiydi. Rakip kaleyi kısa sürede ablukaya aldı ve uzatmanın son anında klasına yakışır tablo güzelliğinde bir gol atarak hem sonucu belirledi hem muhteşem bir dönüşe imzasını attı. Galatasaray çok iyi oynadı ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Tebrikler Galatasaray!
Yunus Akgün, iyi performansını golle süsledi. (AA)
GALİBİYET KOKUSU - BÜLENT TİMURLENK
Yedi günde üçüncü maçına çıkıyorsan, ligde 6'da 6 yapmış, ezeli rakibine deplasmanda 3 atmışsın, müzende olan bu kupada iyi bir başlangıç fikstürü çekmişsin, taraftarın derbi zaferini kutlamayı kesip sana çok maç kazandıran konsantrasyon moduna geçmiş ama başka bir gezegenden gelmiş bir başkanın var. Betondan, kardeşi Cenk'ten, Bankalar Birliği'nden bahsediyor maça 24 saat kala. Ne yapacaksın ki, bu da benim çilem deyip stadın yolunu tutacaksın. Geçen sezon iyi oyunla hatırlanan Bayern Münih ve Man. United maçlarından, Devler Ligi'nden kalan gerçek evinde kazanamayan bir Galatasaray idi ki bunun devam hikâyesi Young Boys'a RAMS Park'ta boyun eğmekti.
Galatasaray'ın stadında bazen bergamot mu dersin od mu, yok hiçbiri değil belki de; bir nefis koku vardır. Tribünden ve sahadan yükselen, galibiyetin geleceğini haber veren koku. Tribünler ayaktadır, destek tamdır, takım da iştahlı ve temaslı oyunuyla taraftara bugün kazanacağız hissini verir. Derbinin yorgunluğunun ikinci yarıda handikap yaratacağı belliydi. İlk yarıda Barış ve Yunus eksik kalınca, çift haneli hücum sayısına rağmen soyunma odasına Günay'ın kritik kurtarışıyla giden bir Buruk takımı vardı. İkinci yarıda önce Barış, sonra Yunus döndü oyuna. Osimhen ilk goldeki kafası, derbiden sonra yine nefis asistiyle tabelayı sallayan adamdı. Elbette en çok da Abdülkerim'i alkışlamak lazım, nefis futbol oynadı… Çok iyi mücadele, temaslı oyunda sürekli ayakta kalan bir takım ve usta golcüsü İcardi ile nefis bir final… Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray.
İsmail Jakobs beğeni topladı. (AA)
BU OYUNDA NE ARARSAN VAR - ALİ GÜLTİKEN
G.Saray, bu seviyelerde oynanması gereken oyunu çok etkili bir şekilde ortaya koydu. Tempo var, rakibi baskı altına alma var, pozisyonlar var, mücadele var, atılan goller var. Galatasaray, Avrupa kupalarının ihtiyaç duyduğu oyunun farkında olarak futbolun gereklerini yerine getirdi. Savunmasındaki Sanchez ve Abdülkerim ile beraber takımı öne doğru çıkartıp ciddi bir baskı oluşturdu. İki kanad-ı nı Yunus ve Barış ile çok etkili kullandı. Her ceza sahası ortasında Osimhen'i pozisyon ararken veya vuruş yaparken gördük. Mertens yine büyük bir usta olarak Sara ile beraber orta alanı etkili kullandı. Hücumda da önemli katkılar yaptı. Oyunun tamamına baktığımızda daha rahat kazanabilecek pozisyonlar da üretti. Bu seviyeler çok fazla boşluk kaldırmıyor. Rakipleriniz az da olsa bulduğu pozisyonlarda sizi üzebiliyor. PAOK da G.Saray'ın gücünü bilen takım olarak oyununu etkili savunma üzerinden kontratak fırsatlarına bağlamış şekilde oynadı. Bunlardan birinde de golü bularak G.Saray'ı bir ara endişelendirdi. Aslında Avrupa'da bu tür durumlarla fazlasıyla karşılaştık, karşılaşmaya da devam ediyoruz. Oyunu her türlü iyi oynarken bazen kendimizi kaptırıp savunma zafiyetine düşebiliyoruz. G.Saray çok hak ettiği bir galibiyet aldı. Başından sonuna kadar oyunun tek hakimiydi. Olması gereken de kazanarak bitirmesiydi. İcardi gibi bir üstadın da imzasıyla galibiyeti perçinledi. Kerem'in mükemmel asistinde İcardi beklenen son noktayı koydu.
Kaan Ayhan maça kaptan olarak çıktı. (AA)
GÜNAY'IN BÜYÜK KATKISI OLDU - ÖMER ÜRÜNDÜL
Dün gece 90 dakika kıran kırana bir maç izledik. G.Saray, ilk yarıda oyunun tek hakimiydi. Çok etkili atak geliştirdi ancak PAOK, iyi yerleşimli alan savunması uyguluyor, yüksek toplarda da geçit vermiyor. Buna rağmen gole yakın birçok atak oldu ve soyunma odasına beraberlikle gidildi. İkinci yarıya G.Saray golle başladı. Ancak golden kısa süre sonra oyunun kontrolü PAOK'a geçti. Arka arkaya tehlikeli atak girişimlerine başladılar. Bu arada Okan Buruk'un mutlaka hamle yapması gerekiyordu ama yapmadı, sonunda da skoru eşitlediler. Maçın artık zorluk derecesi artmıştı. Rakip de morallenmişti. Bu arada Okan Buruk bütün riskleri göze alıp İcardi ile çift santrfora dönecek, Kerem Demirbay ile de Mertens'i değiştirecekti. Bu rakibe ciddi avantaj sağlayacak bir hamle olurdu. O anda G.Saray çok organize bir şekilde Yunus Akgün ile güzel bir ikinci gole imza attı. Doğal olarak Okan Buruk da o değişiklikten vazgeçip Osimhen'i çıkarıp İcardi'yi oyuna aldı. Son saniyelerde de İcardi, maçı bitiren golü attı. Heyecan dolu maç son dakikaya kadar devam etti. Sonuçta G.Saray, çok önemli bir 3 puanı iyi oynayarak kazandı. Bütün takım iyi niyetle mücadele etti. Ben Jakobs'u çok beğendim. Yalnız bu galibiyette kaleci Günay'ın da büyük katkısı olduğunu göz ardı etmeyelim. Çünkü ilk devre biterken PAOK maçın belki de en net pozisyonunu buldu ve Günay başarılı refleksle kurtardı.