Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi! "Oyun aklını geliştirmeli"

Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. (AA)

ADI ASLAN İŞİ DESTAN - ZEKİ UZUNDURUKAN

Maçtan önce RAMS Park'ın tribün atmosferi, yılbaşı kartpostalları kadar güzeldi. Hatta dünyanın en güzel tribün atmosferlerinden birini gözlemledik. Taraftarın sahaya verdiği enerjiyi kuşanarak maça başlayan Galatasaray, daha 15. saniyede Osimhen ile PAOK kalesini yokladı. Ardından dalga dalga rakibin üzerine gittik. Hızlı pas oyunu ile PAOK'un başını döndürdük.

PAOK da baskı yemesine rağmen pes etmeden oynamaya çalıştı. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topları, hızlı atağa dönüştürüp kalemizde tehlike yarattılar. Ama Osimhen'in oyun iştahına hayran kaldım. Her pozisyonun içinde vardı Nijeryalı dünya yıldızı.

Bu arada Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, ilk yarıda karşı karşıya pozisyonda çok iyi bir kurtarış yaptı. Avrupa Ligi'nde gecenin en güzel kurtarışı olabilir

Galatasaray ilk yarıda çok üretkendi ama son vuruşlarda şanssızdı. İkinci yarının başında Barış Alper ile yakaladığımız net pozisyon, golümüzün habercisi oldu. Ardından kullandığımız kornere iyi yükselen Osimhen kafayı çaktı, Rahman Baba'ya çarpan top, ağlara gitti! Golümüz geldi; öne geçtik.

Golden sonra çok daha üretken bir Galatasaray izlemeye başladık. Osimhen'in jeneriklik hareketleri, topla ilişkisi, yaptığı vuruşlar, Galatasaray taraftarını coşturdu. PAOK kalecisi Kotarski, Osimhen'in cambazvari şutlarında panter kesildi. 'Atamayana atarlar' derler ya; dün bunu bir kez daha gördük.

Öne geçtikten sonra net pozisyonlar kaçırdık. 2'yi bulsak PAOK'un direncini kırardık. Oyunun içinde kalan PAOK, Günay'ın yaptığı büyük hatada Konstantelias ile skoru eşitledi. Ama Galatasaray, PAOK'a sahayı dar etmeye kararlıydı.

Gecenin yıldızı Osimhen kafa ile indirdi; Yunus Akgün, kaleye füzeyi yolladı; panter Kotarski bu kez çaresiz kaldı. Ne güzel bir gol oldu. Helal olsun sana Yunus kardeşim! Ne gol attın be! 78'de ise taraftarı mest eden bir görüntü ortaya çıktı. Dünya yıldızı Osimhen kenara gelirken, yerine bir başka dünya yıldızı İcardi girdi. Bu tablo için 'rüya gibi' tanımlamasını yapsak yine de az kalır.

3 maç sonra görev alan İcardi, tam bir hırs bombası gibiydi. Rakip kaleyi kısa sürede ablukaya aldı ve uzatmanın son anında klasına yakışır tablo güzelliğinde bir gol atarak hem sonucu belirledi hem muhteşem bir dönüşe imzasını attı. Galatasaray çok iyi oynadı ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Tebrikler Galatasaray!