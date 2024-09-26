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Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi! "Oyun aklını geliştirmeli"

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkan Galatasaray, PAOK'u ağırladı. Aslan, Osimhen ve Icardi'nin yıldızlaştığı maçta sahadan 3-1 galip ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, sarı kırmızılı bir yıldıza tavsiyede bulundular. İşte Galatasaray - PAOK maçı yorumları...

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 09:51 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 09:51
Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi! Oyun aklını geliştirmeli

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DOLUDİZGİN YOLA DEVAM - EVREN TURHAN

Galatasaray derbi galibiyetinden sonra hemen PAOK maçına konsantre oldu. Okan hoca, Muslera cezalı olduğu için derbi 11'inde tek değişiklik yaptı. Sarı-Kırmızılı takım maça çok iyi başladı. Pozisyonlar da buldu. Soyunma odasına 3-0, 3-1 girebilirdi. Sara yine çok iyi oynadı. Osimhen hareketliydi.
Barış Alper sol kanadı çok zorladı.
Jakobs ilk yarıda sol kanadı ofansif olarak çok iyi kullandı. Oyunun kontrolü Galatasaray'daydı.
PAOK sadece bekleyip kontratak yapmaya çalıştı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında Sarı-Kırmızılı takımın gol bulması gerekiyordu.
Çünkü sonrasında yorulacaktı.
Gelen gol takımı rahatlatmış olsa da ikinci yarıda kaçan pozisyonlar sonrası futbolun yazılı olmayan atamayana atarlar kuralı gerçek oldu ve PAOK golü buldu. Sarı- Kırmızılı golden sonra oyunu rakip alana yıktı.
Üst üste bulunan pozisyonlardan sonra da Yunus'un golü geldi.
O da her geçen gün üstüne koyuyor.
Oynadıkça açılıyor. Sarı-Kırmızılılar oyunun her mevkisinde etkiliydi. Savunmada Abdülkerim- Davinson iyiydi. Kaan çıkana kadar etkili işler yaptı. Sonuç olarak Avrupa'ya kazanarak başlamak önemliydi. Galatasaray yoluna doludizgin devam ediyor.

Galatasaray'da Abülkerim Bardakcı hatasız oynadı. (AA)Galatasaray'da Abülkerim Bardakcı hatasız oynadı. (AA)
OSIMHEN DAĞITTI - LEVENT TÜZEMEN

PAOK İstanbul'a gelirken papaz büyüsü yaptırdı mı bilemem ama Galatasaray farkı getirecek pozisyonları değerlendiremedi. PAOK kalecisi Kotarski bir büyücü gibi herkesin gol dediği atakları inanılmaz bir şekilde kurtardı. Galatasaraylı oyuncular, pozisyon zenginiydi ama Barış, Osimhen, Yunus ceza alanı içinde hovarda gibi davranıp inanılmaz golleri kaçırdı. 'Yiğidi öldür hakkını ver' derler. Razvan Lucescu, baba Lucescu'dan önemli dersler almış olacak ki PAOK'u teknik direktör takımı yapmış. Yunan ekibi, bir sisteme bağlı oynuyor, rakibe önde baskı uyguluyor, birbirleriyle ezbere ve isabetli paslaşıyorlar. Oyunun yönünü çok çabuk değiştiriyorlar. Galatasaray, PAOK'u yenerken adeta betonu deldi. İspanyol hakem fazlasıyla sertliğe izin verdi, Mertens'e atılan dirseğin karşılığı olarak penaltıyı vermedi, kırmızıyı da göstermedi. Maalesef İspanyol hakemler son dönemlerde Türk takımlarına adil olamıyor. Görüyorlar, ne ceza vereceklerini biliyorlar ama üç maymunu oynuyorlar. Osimhen'e özel bir köşe açmak gerekir. Nijeryalı yıldız, müthiş çalıştı. Rakiplerle mücadele ettiği gibi önde tek başına baskı uyguladı. Yaptığı koşular, PAOK savunmasının ve kalecisinin çoğu zaman eli ayağına dolandı. İlk golü ona yazarım. Yunus'a attırdığı golde yaptığı asist de derbide Mertens'e yaptığı asistin kalitesindeydi. Sara çalışkanlığıyla ön plana çıktı. Yunus, F.Bahçe maçındaki gibi mücadelesiyle katkı sağladı, defansa yardım etti galibiyet golüne de imza attı. Abdülkerim, hatasız oynadı. Torreira, orta alanda yine ahtapot görevini üstlendi. Barış Alper'in çalışkanlığına, mücadelesine saygı duyuyorum. Ancak Barış oyun aklını da geliştirmeli, bilerek görerek ortalar yapmalı.

Mauro Icardi sakatlıktan golle döndü. (AA)Mauro Icardi sakatlıktan golle döndü. (AA)
100 KERE PENALTI - MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray birçok iç saha maçında olduğu gibi oyunun başında kontrolü eline almakta zorlandı. Buna rağmen Osimhen ilk dakika da net bir gol kaçırdı. PAOK'un en sıkıntılı yönü arka direğe yapılan yüksek ortalar olunca Galatasaray bunu denedi. Ancak Osimhen'e kaliteli orta gelmeyince topla buluşamadı. İkinci yarı Galatasaray, Jakobs ve Barış'ın ortaları ile tempoyu yükseltti ve de golleri buldu. İkinci golde Osimhen'ın kafa vuruşu ile Yunus'a asisti çok iyiydi. Ozdoev ve Camara bitince PAOK'un orta sahası çöktü. Okan hoca sahada etkin kalmak adına oyuncu değişiklikleriyle doğru zamanda doğru hamleler yaptı. Galibiyetle başladı.İspanyol Hernandez sahada ve VAR da başarılı görevler yapan UEFA'nın deneyimli hakemi. Bu maça özenle seçilmiş bir atama. Topu oyunda tutma oyunu oynatma isteği yüksek disipline önem veren bir yönetim anlayışına sahip. PAOK, Chalov ile dakikada 28'de faul bekledi hakem vermeyince itiraz eden Ozdoev'e ve teknik direktör Lucescu'ya anında sarı kartlarını göstererek otoritesini gösterdi. 25. dakikada Otto arkadan top kapmaya gelen Mertens'in yüzüne sol kol-eli ile temaslı bir hamlesi var. Pozisyon ceza alanı içinde olduğu için yüze yapılması yasaklanmış bu harekete hem sarı kart hem penaltı olmalıydı. Ancak Hernandez vermedi. VAR ile iletişim kurdu doğal temas der gibi bir beden dili kullandı. Bu hareket futbolun doğal teması ise Gaziantep maçında Trabzonspor'un golü öncesinde yapılan hareket çok daha doğal bir temas, iptal edilen gol bin kere verilmeliydi. Ülke futbolumuzda kaosun bitmesi, kalitenin artması ve başarısı için UEFA departmanından gelen eğitimcilerin el-kol ile yüze yapılması yasaklanmış hareketlerde aranan kriterleri, argümanları, uygulamaları doğru anlatmalı.

Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. (AA)Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. (AA)
ADI ASLAN İŞİ DESTAN - ZEKİ UZUNDURUKAN

Maçtan önce RAMS Park'ın tribün atmosferi, yılbaşı kartpostalları kadar güzeldi. Hatta dünyanın en güzel tribün atmosferlerinden birini gözlemledik. Taraftarın sahaya verdiği enerjiyi kuşanarak maça başlayan Galatasaray, daha 15. saniyede Osimhen ile PAOK kalesini yokladı. Ardından dalga dalga rakibin üzerine gittik. Hızlı pas oyunu ile PAOK'un başını döndürdük.

PAOK da baskı yemesine rağmen pes etmeden oynamaya çalıştı. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topları, hızlı atağa dönüştürüp kalemizde tehlike yarattılar. Ama Osimhen'in oyun iştahına hayran kaldım. Her pozisyonun içinde vardı Nijeryalı dünya yıldızı.

Bu arada Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, ilk yarıda karşı karşıya pozisyonda çok iyi bir kurtarış yaptı. Avrupa Ligi'nde gecenin en güzel kurtarışı olabilir

Galatasaray ilk yarıda çok üretkendi ama son vuruşlarda şanssızdı. İkinci yarının başında Barış Alper ile yakaladığımız net pozisyon, golümüzün habercisi oldu. Ardından kullandığımız kornere iyi yükselen Osimhen kafayı çaktı, Rahman Baba'ya çarpan top, ağlara gitti! Golümüz geldi; öne geçtik.

Golden sonra çok daha üretken bir Galatasaray izlemeye başladık. Osimhen'in jeneriklik hareketleri, topla ilişkisi, yaptığı vuruşlar, Galatasaray taraftarını coşturdu. PAOK kalecisi Kotarski, Osimhen'in cambazvari şutlarında panter kesildi. 'Atamayana atarlar' derler ya; dün bunu bir kez daha gördük.

Öne geçtikten sonra net pozisyonlar kaçırdık. 2'yi bulsak PAOK'un direncini kırardık. Oyunun içinde kalan PAOK, Günay'ın yaptığı büyük hatada Konstantelias ile skoru eşitledi. Ama Galatasaray, PAOK'a sahayı dar etmeye kararlıydı.

Gecenin yıldızı Osimhen kafa ile indirdi; Yunus Akgün, kaleye füzeyi yolladı; panter Kotarski bu kez çaresiz kaldı. Ne güzel bir gol oldu. Helal olsun sana Yunus kardeşim! Ne gol attın be! 78'de ise taraftarı mest eden bir görüntü ortaya çıktı. Dünya yıldızı Osimhen kenara gelirken, yerine bir başka dünya yıldızı İcardi girdi. Bu tablo için 'rüya gibi' tanımlamasını yapsak yine de az kalır.

3 maç sonra görev alan İcardi, tam bir hırs bombası gibiydi. Rakip kaleyi kısa sürede ablukaya aldı ve uzatmanın son anında klasına yakışır tablo güzelliğinde bir gol atarak hem sonucu belirledi hem muhteşem bir dönüşe imzasını attı. Galatasaray çok iyi oynadı ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Tebrikler Galatasaray!

Yunus Akgün, iyi performansını golle süsledi. (AA)Yunus Akgün, iyi performansını golle süsledi. (AA)
GALİBİYET KOKUSU - BÜLENT TİMURLENK

Yedi günde üçüncü maçına çıkıyorsan, ligde 6'da 6 yapmış, ezeli rakibine deplasmanda 3 atmışsın, müzende olan bu kupada iyi bir başlangıç fikstürü çekmişsin, taraftarın derbi zaferini kutlamayı kesip sana çok maç kazandıran konsantrasyon moduna geçmiş ama başka bir gezegenden gelmiş bir başkanın var. Betondan, kardeşi Cenk'ten, Bankalar Birliği'nden bahsediyor maça 24 saat kala. Ne yapacaksın ki, bu da benim çilem deyip stadın yolunu tutacaksın. Geçen sezon iyi oyunla hatırlanan Bayern Münih ve Man. United maçlarından, Devler Ligi'nden kalan gerçek evinde kazanamayan bir Galatasaray idi ki bunun devam hikâyesi Young Boys'a RAMS Park'ta boyun eğmekti.
Galatasaray'ın stadında bazen bergamot mu dersin od mu, yok hiçbiri değil belki de; bir nefis koku vardır. Tribünden ve sahadan yükselen, galibiyetin geleceğini haber veren koku. Tribünler ayaktadır, destek tamdır, takım da iştahlı ve temaslı oyunuyla taraftara bugün kazanacağız hissini verir. Derbinin yorgunluğunun ikinci yarıda handikap yaratacağı belliydi. İlk yarıda Barış ve Yunus eksik kalınca, çift haneli hücum sayısına rağmen soyunma odasına Günay'ın kritik kurtarışıyla giden bir Buruk takımı vardı. İkinci yarıda önce Barış, sonra Yunus döndü oyuna. Osimhen ilk goldeki kafası, derbiden sonra yine nefis asistiyle tabelayı sallayan adamdı. Elbette en çok da Abdülkerim'i alkışlamak lazım, nefis futbol oynadı… Çok iyi mücadele, temaslı oyunda sürekli ayakta kalan bir takım ve usta golcüsü İcardi ile nefis bir final… Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray.

İsmail Jakobs beğeni topladı. (AA)İsmail Jakobs beğeni topladı. (AA)
BU OYUNDA NE ARARSAN VAR - ALİ GÜLTİKEN

G.Saray, bu seviyelerde oynanması gereken oyunu çok etkili bir şekilde ortaya koydu. Tempo var, rakibi baskı altına alma var, pozisyonlar var, mücadele var, atılan goller var. Galatasaray, Avrupa kupalarının ihtiyaç duyduğu oyunun farkında olarak futbolun gereklerini yerine getirdi. Savunmasındaki Sanchez ve Abdülkerim ile beraber takımı öne doğru çıkartıp ciddi bir baskı oluşturdu. İki kanad-ı nı Yunus ve Barış ile çok etkili kullandı. Her ceza sahası ortasında Osimhen'i pozisyon ararken veya vuruş yaparken gördük. Mertens yine büyük bir usta olarak Sara ile beraber orta alanı etkili kullandı. Hücumda da önemli katkılar yaptı. Oyunun tamamına baktığımızda daha rahat kazanabilecek pozisyonlar da üretti. Bu seviyeler çok fazla boşluk kaldırmıyor. Rakipleriniz az da olsa bulduğu pozisyonlarda sizi üzebiliyor. PAOK da G.Saray'ın gücünü bilen takım olarak oyununu etkili savunma üzerinden kontratak fırsatlarına bağlamış şekilde oynadı. Bunlardan birinde de golü bularak G.Saray'ı bir ara endişelendirdi. Aslında Avrupa'da bu tür durumlarla fazlasıyla karşılaştık, karşılaşmaya da devam ediyoruz. Oyunu her türlü iyi oynarken bazen kendimizi kaptırıp savunma zafiyetine düşebiliyoruz. G.Saray çok hak ettiği bir galibiyet aldı. Başından sonuna kadar oyunun tek hakimiydi. Olması gereken de kazanarak bitirmesiydi. İcardi gibi bir üstadın da imzasıyla galibiyeti perçinledi. Kerem'in mükemmel asistinde İcardi beklenen son noktayı koydu.

Kaan Ayhan maça kaptan olarak çıktı. (AA)Kaan Ayhan maça kaptan olarak çıktı. (AA)
GÜNAY'IN BÜYÜK KATKISI OLDU - ÖMER ÜRÜNDÜL

Dün gece 90 dakika kıran kırana bir maç izledik. G.Saray, ilk yarıda oyunun tek hakimiydi. Çok etkili atak geliştirdi ancak PAOK, iyi yerleşimli alan savunması uyguluyor, yüksek toplarda da geçit vermiyor. Buna rağmen gole yakın birçok atak oldu ve soyunma odasına beraberlikle gidildi. İkinci yarıya G.Saray golle başladı. Ancak golden kısa süre sonra oyunun kontrolü PAOK'a geçti. Arka arkaya tehlikeli atak girişimlerine başladılar. Bu arada Okan Buruk'un mutlaka hamle yapması gerekiyordu ama yapmadı, sonunda da skoru eşitlediler. Maçın artık zorluk derecesi artmıştı. Rakip de morallenmişti. Bu arada Okan Buruk bütün riskleri göze alıp İcardi ile çift santrfora dönecek, Kerem Demirbay ile de Mertens'i değiştirecekti. Bu rakibe ciddi avantaj sağlayacak bir hamle olurdu. O anda G.Saray çok organize bir şekilde Yunus Akgün ile güzel bir ikinci gole imza attı. Doğal olarak Okan Buruk da o değişiklikten vazgeçip Osimhen'i çıkarıp İcardi'yi oyuna aldı. Son saniyelerde de İcardi, maçı bitiren golü attı. Heyecan dolu maç son dakikaya kadar devam etti. Sonuçta G.Saray, çok önemli bir 3 puanı iyi oynayarak kazandı. Bütün takım iyi niyetle mücadele etti. Ben Jakobs'u çok beğendim. Yalnız bu galibiyette kaleci Günay'ın da büyük katkısı olduğunu göz ardı etmeyelim. Çünkü ilk devre biterken PAOK maçın belki de en net pozisyonunu buldu ve Günay başarılı refleksle kurtardı.

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