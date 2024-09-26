Yunan basınında Galatasaray - PAOK maçı yorumları! "Boyun eğdi"

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkan Galatasaray, sahasında PAOK'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Osimhen ve Icardi'nin yıldızlaştığı maçtan 3-1 galip ayrıldı ve lige 3 puanla başladı.
Yunan basını karşılaşmaya geniş yer ayırırken, PAOK'un iyi mücadele ettiğini ancak kaliteye kaybettiklerini belirtti.
İşte atılan o manşetler...
Galatasaray PAOK'u 3-1 mağlup etti. (AA)
SDNA: Galatasaray'ın süperstarları PAOK'u yendi.
Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini 2 ucuz gol yiyerek ödedi.
Gazzetta: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euroluk bir takım vardı.
Osimhen, üst üste 3. maçta asist yaptı. (AA)
Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.
Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçınndan olumlu bir sonuç almayı başaramadı.
Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı.