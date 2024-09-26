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Yunan basınında Galatasaray - PAOK maçı yorumları! "Boyun eğdi"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Bu sezon averajın da oldukça önemli olduğu yeni statüde sarı kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etti. Yunan basını karşılaşmaya geniş yer ayırırken, PAOK'un iyi mücadele ettiğini ancak kaliteye kaybettiklerini belirtti. İşte o manşetler...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:31 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 11:31
Yunan basınında Galatasaray - PAOK maçı yorumları! Boyun eğdi

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkan Galatasaray, sahasında PAOK'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Osimhen ve Icardi'nin yıldızlaştığı maçtan 3-1 galip ayrıldı ve lige 3 puanla başladı.

Yunan basını karşılaşmaya geniş yer ayırırken, PAOK'un iyi mücadele ettiğini ancak kaliteye kaybettiklerini belirtti.

İşte atılan o manşetler...

Galatasaray PAOK'u 3-1 mağlup etti. (AA)Galatasaray PAOK'u 3-1 mağlup etti. (AA)
SDNA: Galatasaray'ın süperstarları PAOK'u yendi.

Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini 2 ucuz gol yiyerek ödedi.

Gazzetta: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euroluk bir takım vardı.

Osimhen, üst üste 3. maçta asist yaptı. (AA)Osimhen, üst üste 3. maçta asist yaptı. (AA)
Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.

Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçınndan olumlu bir sonuç almayı başaramadı.

Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı.

Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. (AA)Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. (AA)
Iefimerida: PAOK, Türkiye'de mücadele etti ama mağlup oldu.

Newsit: Selanikliler İstanbul'daki iyi performansına rağmen yenildi.

Metrosport: PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.

Galatasaray bir sonraki maçında RFS ile karşılaşacak. (AA)Galatasaray bir sonraki maçında RFS ile karşılaşacak. (AA)
PAOK resmi sitesi: Mükemmel bir rakibe karşı sansasyonel bir mücadele. Avrupa Ligi'nin 2024-25 sezonunun açılış maçında Galatasaray'a 3-1 yenilen PAOK, İstanbul'dan eli boş ayrıldı ancak muhteşem bir mücadeleyi detaylarda kaybederek başını dik tuttu.

Paron: PAOK iyiydi ama bu Galatasaray'ı yenmeye yetmedi.

Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından bu maçı da 3-1 kazandı. (AA)Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından bu maçı da 3-1 kazandı. (AA)
Rthess: PAOK maçın büyük bölümünde rekabetçiydi ancak puanları kazanan Galatasaray oldu.

Fosonline: PAOK iyi performansına rağmen Galatasaray deplasmanından olumlu sonuç almayı başaramadı.

Ieidiseis: PAOK delikanlı gibi mücadele etti ama "Aslanlar"ın pençesine yenik düştü.

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