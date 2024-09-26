Yunan basınında Galatasaray - PAOK maçı yorumları! "Boyun eğdi"

Metrosport: PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray 'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.

Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. (AA) Iefimerida: PAOK, Türkiye'de mücadele etti ama mağlup oldu.

Galatasaray bir sonraki maçında RFS ile karşılaşacak. (AA)

PAOK resmi sitesi: Mükemmel bir rakibe karşı sansasyonel bir mücadele. Avrupa Ligi'nin 2024-25 sezonunun açılış maçında Galatasaray'a 3-1 yenilen PAOK, İstanbul'dan eli boş ayrıldı ancak muhteşem bir mücadeleyi detaylarda kaybederek başını dik tuttu.

Paron: PAOK iyiydi ama bu Galatasaray'ı yenmeye yetmedi.

Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.