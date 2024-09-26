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ÖZEL | Galatasaray'da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak'ta gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcunun menajerinin yönetime ayrılmak istediklerini belirttiği öğrenildi. Yönetimin de ayrılığına onay verdiği yıldız ismin yeni durağı da netleşti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 10:19 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 10:24
ÖZEL | Galatasaray’da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak’ta gidiyor

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Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Süper Lig'de 6'da 6 yapan ve yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçtan da 3-1 galip ayrıldı.

Aslan'a PAOK karşısında galibiyeti getiren goller Baba Rahman (KK), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den geldi.

Galatasaray Zalewski için uzun süre Roma ile görüşmüştü. (REUTERS)Galatasaray Zalewski için uzun süre Roma ile görüşmüştü. (REUTERS)
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Yaz transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarını sürdüren yönetim Sallai'ye imza attırırken Zalewski ve orta saha takviyelerini bitirememişti.

Bu doğrultuda Aslan, ocak ayında sol kanat bek ve orta saha takviyelerini tamamlamak için kolları sıvamış durumda.

Hakim Ziyech'in bonservisi sezon başında alındı. (AA)Hakim Ziyech'in bonservisi sezon başında alındı. (AA)
OCAK'TA AYRILIK VAR!

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Ziyech'in menajerinin Galatasaray yönetiminden de transfer için izin aldığı ve Körfez ülkelerinden teklif getireceği belirtildi.

Faslı yıldızın Katar ekiplerinden birisine transfer olması bekleniyor.

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