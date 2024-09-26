ÖZEL | Galatasaray’da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak’ta gidiyor

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Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Süper Lig'de 6'da 6 yapan ve yoluna kayıpsız devam eden sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçtan da 3-1 galip ayrıldı. Aslan'a PAOK karşısında galibiyeti getiren goller Baba Rahman (KK), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den geldi.