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Trabzonspor'dan çifte sakatlık açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un sakatlıklarına ilişkin açıklama yaptı. İki yıldızın da tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 16:33 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 16:33
Trabzonspor’dan çifte sakatlık açıklaması!

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Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK ile oynanan maçtan sonra ağrı hisseden Umut Bozok ile antrenman esnasında ağrı hisseden Batagov'un sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Umut Bozok'un tedavi sürecine başlandı. (AA)Umut Bozok'un tedavi sürecine başlandı. (AA)
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Gaziantepspor ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov'un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (Adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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