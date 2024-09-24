VAR kayıtları sonrası Trabzonspor’dan sert tepki: Futbolun kalbine saplanan hançer

İşte Trabzonspor'un açıklamaları: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek "var" olanı yok sayıyor; çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli.

VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Trabzonspor , Gaziantep FK maçında iptal olan golü hakkında çok sert tepki gösterdi.

Hakem Volkan Bayarslan Ekran görüntüsü (Takvim.com.tr)



Ve sonra o ironik kelime dökülüyor: "Bravo."

Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime; futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor'un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor; işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır.

Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar!