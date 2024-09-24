SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Avrupa Aslan'ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Sarı kırmızılılar, ligin ilk maçında PAOK ile sahasında karşılaşacak. Derbi fatihi Aslan, Avrupa'da yeniden adından söz ettirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, PAOK karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 13:25 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 13:25
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elendi. (AA)Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elendi. (AA)
AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇ

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

Galatasaray Avrupa Ligi gruplarında ilk 8'e girmek istiyor. (AA)Galatasaray Avrupa Ligi gruplarında ilk 8'e girmek istiyor. (AA)
GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

Okan Buruk'un Avrupada cezası sona erdi. (AA)Okan Buruk'un Avrupada cezası sona erdi. (AA)
OKAN BURUK KULÜBEYE GERİ DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.

Mertens, Fenerbahçe'ye karşı golünü attı. (AA)Mertens, Fenerbahçe'ye karşı golünü attı. (AA)
GOL YÜKÜ 3 YILDIZDA

Galatasaray'da Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, takımın gol yükünü çekiyor.

Tüm kulvarlarda dörder gol atan Michy Batshuayi ile Barış Alper Yılmaz ve üç kez fileleri havalandıran Dries Mertens, sezon başından sarı-kırmızılı takımın maçlarında önemli rol oynuyor.

Galatasaray Süper Lig'de 6'da 6 yaptı. (AA)Galatasaray Süper Lig'de 6'da 6 yaptı. (AA)
SÜPER LİG'DE KAYIPSIZ

Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi 3-1, Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden "Cimbom", 18 puanla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret. (AA)Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret. (AA)
AVRUPA'DA HÜSRAN

Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldu.

Galatasaray yeni sisteme göre PAOK ile yalnızca iç sahada oynayacak. (AA)Galatasaray yeni sisteme göre PAOK ile yalnızca iç sahada oynayacak. (AA)
PAOK SON ŞAMPİYON

Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı.

Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.

PAOK'UN BAŞINDA TANIDIK İSİM

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor.

2021-2022 sezonundan beri PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu, daha öncesinde Al-Hilal, Skoda Xanthi, Petrolul, El-Jaish, Rapid Bükreş, Romanya Milli Takımı ve Brasov'da görev almıştı.

PAOK'ta daha önce 2017-2019 yılları arasında da çalışan Razvan Lucescu, ikişer kez Yunanistan Süper Ligi ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.

Galatasaray'ın PAOK karşısında forvetinde Osimhen olacak. (AA)Galatasaray'ın PAOK karşısında forvetinde Osimhen olacak. (AA)
MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın PAOK karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen.

Icardi için derbinin yıldızına kesik! Galatasarayda sistem değişiyorIcardi için derbinin yıldızına kesik! Galatasarayda sistem değişiyor
Icardi için derbinin yıldızına kesik! Galatasaray'da sistem değişiyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Saraçhane’den Mansur Yavaş’a ’teyitli’ operasyon! İmamoğlu cephesinden korsan adaylık ilanı... Özel’in ABD’de oluşu fırsat mı bilindi?
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan | Binlerce Lübnanlı soykırımdan kaçıyor: Zorunlu göç kamerada
Novakid
Gözler Başkan Erdoğan’ın konuşmasında... 14’üncü kez BM’ye seslenecek: Gündem Gazze!
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
CİNAYET Mİ İNTİHAR MI? | TikTok fenomeni Kübra Aykut’un mektubunda dikkat çeken detay! Dilan Polat’ın avukatı sevgilisi çıktı! Ölmeden 5 saat önce...
Türk Telekom
Müge Anlı’da tüyler ürperten cinayet itirafı! Cengiz Karademir yasak aşkın kurbanı oldu: Annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosuyla boğdu
Icardi için derbinin yıldızına kesik! Galatasaray’da sistem değişiyor
Sapkın Baba Mondi’nin ’Tiran’laşma arzusu! Sözde ’Bektaşi Devleti’nde FETÖvari yapılanma... İsrail ve Soros bağlantılı, ABD fonlu
CHP’nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı! Haberim yok dediği olay günü Bulgaristan’a tek başına gitmiş! Bir senede Bulgaristan’a 61 giriş çıkış!
Telegram’dan manidar karar: Kullanıcı bilgileri paylaşılacak | Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ne ilgisi var?
EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA? | Emekli, dul ve yetimler için 24 bin TL promosyon fırsatı
Spor yazarları Gaziantep - Trabzonspor maçını değerlendirdi! Yazık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’ye F-16 ve CAATSA mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
SON DAKİKA